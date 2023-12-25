Kategori: Dünya | 0 Yorum | 25 Aralık 2023 14:44:50









Kaynak : DW









2023'te Almanya ve Avrupa'ya ilticalar rekor seviyede artış kaydetti. Gregori, "AB'ye ilticalar 1 milyonun çok üstünde" açıklamasında bulundu. 2023 yılında Almanya ve Avrupa'ya yapılan sığınma başvurularında büyük ölçüde artış kaydedildi. Avrupa Birliği (AB) İltica Ajansı Direktörü Nina Gregori, Alman yayınevi grubu Funke Medya'ya yaptığı açıklamada 2023'teki iltica sayılarının toplamda bir milyonun üstünde olduğunu söyledi. Gregori, sadece Ekim ayında 123 bin yeni sığınma basvurusu yapıldığını, bu sayının da, son yedi yılda, bir ayda kayda geçen en yüksek rakam olduğunu belirtti.Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan iltica sayılarında azalma beklenmediğini de belirten Gregori, bunun aksine artacağından yola çıktıklarını ifade ederek, "Etrafımızdaki bütün dünya giderek daha da istikrarsız bir hal alıyor. 2024 yılında ve daha sonra da korunma arayan sığınmacı sayısı azalmayacak, hatta kısmen daha da artacak. 2024 zorlu bir sene olacak" dedi.Funke Medya Grubu'nun AB İltica Ajansı'na dayandırdığı verilere göre Ekim 2023 sonu itibarı ile Birlik üyesi ülkelere yapılan sığınma başvurusu sayısı resmi olarak 937 bin oldu. Bu da önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artış anlamına geliyor.Almanya en çok sığınma basvurusu yapılan ülkeAlmanya Göç ve İltica Dairesi (BAMF) da Kasım 2023 sonu itibarı ile Almanya'ya bu yıl yapılan iltica başvurusu sayısının resmi olarak 325 bin 801 olduğunu duyurdu. Bu rakam önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52'lik bir artışa tekabül ediyor. Bunlardan 304 bin 581'ini ilk kez iltica edenler oluşturdu.AB İltica Ajansı'nın açıklamasına göre Almanya sığınmacıların gitmek istediği öncelikli ülke olma özelliğine sahip. Ekim ayında 27 AB üyesi ülkede yapılan sığınma başvurularının yüzde 27'si Almanya'da yapıldı. Bu da Fransa ve İtalya'da yapılan toplam başvurularda daha fazla başvurunun Almaya'Ya yapıldığını gösteriyor. AB içinde ilticalarda Almanya birinci sıradaki ülke olurken onu Fransa ve İtalya izliyor.Bu yıl Almanya'ya gelip ilk kez sığınma başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 55 bin 354 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı 2022'nin aynı döneminde 19 bin 754 olmuştu. Bu da Türkiye'den ilticalarda yüzde 180,2 artış olduğunu gösteriyor.Bu arada söz konusu iltica sayılarına Rusya'nın saldırısıyla yaklaşık iki yıl önce başlayan Ukrayna Savaşı'ndan kaçıp gelen Ukraynalı sığınmacılar dahil değil. AB İltica Ajansı Direktörü Gregori, onlara dair rakamlarda da artış kaydedildiğini belirtti.Gregori'nin açıklamasına göre Ekim ayı itibarı ile AB üyesi ülkelerdeki Ukraynalı savaş mültecisi sayısı 4 milyon 160 bin olarak kayıtlara geçti. Bu sayı da senenin başından bu yana 320 bin artış anlamına geliyor. 1 milyon 170 bin ile en çok Ukraynalı kabul eden AB ülkesi Almanya.Avrupa gibi Almanya'da da Ukraynalılar özel korunma statüsüne sahip ve diğer mültecilerden farklı olarak Ukrayna'daki savaştan kaçarak geldiklerini beyan ettiklerinde bir Alman vatandaşının sahip olduğu bütün destek ve yardımlardan faydalanma hakkında kavuşabiliyor. Almanya'dan sonra en çok Ukraynalı savaş mültecisi yaşayan ülke 957 bin kişi ile Polonya.