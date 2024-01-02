Kategori: Felsefe | 0 Yorum | Yazan: Mustafa Alagöz | 02 Ocak 2024 04:11:11









Her düşünce disiplinine yönelik binlerce kitap incelemesi, üstlendiği sorumluluklar, katıldığı savaşların sağladığı eşsiz deneyimler ve bunları evrensel insani değerler bağlamında anlamlandırıp uygulaması böylesi bir dehanın ortaya çıkmasına yol açmıştır.

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1930 (Şemsettin Günaltay, Ülkü Dergisi, Cilt : 9, Sayı: 100, 1945, s. 3)





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Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur. (16/Eylül/1921)





…Milletler işgal ettikleri arazinin hakiki sahibi olmakla beraber insanlığın vekilleri olarak da o arazide bulunanlardır. (Ankara’da eşraf ve ileri gelenlere konuşma: 29.12.1919, C.6)





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"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”





"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Öyle de olacak.





Kadim bilgelik yolu, “bu dünya insanı kamillerin yüzü suyu hürmetine ayakta kalıyor”, der. Bu sözün yorumu ve değerlendirilmesi farklı farklı olur elbette; ancak tarihi cesur, kendine özgü söz söyleme yetkinliği olan; geleneksel, ömrünü tamamlamış, çürümeye yüz tutmuş düşünce, inanç, yönetim biçimi, yaşam tarzına kafa tutan ve bu uğurda her türlü özveriyi göze alan özgün özneler-tarihi kişiler öncülüğünde oluyor.





1923’ten 2023 yılına kadar ülkemizde yaşadığımız süreç bunun kanıtıdır. Her ne kadar sağından solundan hırpalanmaya, lekelenmeye, değerlerini aşındırmaya yönelik girişimler olsa da nafile. İnsanın özüne ve insanlığın evrensel özlemlerine dayalı olarak kurulmuş bir yaşam biçiminin sağlam temeli, erdemli değerleri karşında zavallı çırpınmalar olmaktan öte bir değeri olamaz.





Atatürk’e değer verebilmek, onu ve yaptıklarını anlayabilir olmak, bireyin kendi insani değerini tanımasıyla eş değerdedir. Tersinden bir ifadeyle, insani değerleri kendi vicdanında sezmiş herhangi bir insan O’nun değerini kendi içinde duyumsar. Böylesi kişiler sevgi beklentisinde bulunmuyorlar, özel ilgi istemiyorlar, ancak onar kendiliklerinden cazibelidirler, insanların gönlüne girerler.





Bu kararlılığın, cesaretin, öngörünün eşsiz bir örneği olan Atatürk, bu karakterine halkın iradesi haline getirebilmiş ve tüm insanlığa da örnek olacak çapta başarılara imza atmıştır. Buraya kadar söylediklerimiz Atatürk’ün eylem ve söylemlerinin arkası; düşünce ve anlayış evreninin yaşama aktarılmasının ortaya konması olarak görülebilir. Bu anlayış ve öngörü derinliğinin gerisinde elbette kişisel yaşam süreci ve olanakları da belirleyici temel olagelmiştir:Anılarından, yazışmalarından kendi ilgilerine, hayata nasıl baktığına, yaşamın anlamının ne olduğuna dair düşüncelerini anmak gerekir: