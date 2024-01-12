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Kış güneşi arayan Britanyalıların adresi Türkiye

Kategori Kategori: Yaşam | Yorumlar 0 Yorum | 12 Ocak 2024 04:54:12

Tenerife onlarca yıl başı çektikten sonra zirveden indirildi. Yeni rakamlara göre Tenerife onlarca yılın ardından ilk kez, kış güneşi arayan Britanyalı tatilcilerin gözünde Türkiye'deki bir sahil kenti tarafından zirveden indirildi. On the Beach'in yıllık Büyük Kış Güneşi Raporu'na göre Afrika'nın kuzeybatısında yer alan ve her zaman popüler olan Kanarya Adası artık, Türk Rivierası'nın resort ağırlıklı başkenti Antalya'nın ardından ikinci sırada.



Geçen yıla kıyasla yüzde 33'lük bir artışla, bu kış sezonunda seyahat edenlerin yaklaşık yüzde 12'si Antalya'ya gitti. Tenerife'nin hemen arkasında bir diğer İspanyol adası Lanzarote yer alırken, onu 4. sıradaki Costa Blanca takip ediyor. Mısır'ın Hurgada kentiyese geçen sezona kıyasla yüzde 53'lük bir artış göstererek 5. sıraya fırladı.

Çevrimiçi seyahat acentesinin bildirdiğine göre bu durum, kışın güneş ışığı arayan Britanyalıların, Kanarya Adaları'ndan giderek uzaklaştığına işaret ediyor. On the Beach'in Baş Müşteri Sorumlusu Zoe Harris "Sonunda oldu; Türkiye nihayet kış güneşinin bir numaralı adresi olmada Tenerife'nin yerini aldı"  diyor.

Son yıllarda Antalya ve Dalaman'ı ziyaret eden tatilcilerin sayısında muazzam artışlar olduğunu fark ediyoruz ve artık bu değişim nihayet tamamlanmış görünüyor. Türkiye ve Mısır'a uçuş seçeneklerinin çoğalması ve her şey dahil otel tekliflerindeki inanılmaz artış, bu nöbet değişimini görmemizin nedenleri ve her iki yerin de tüm yıl boyunca güneş imkanı sunmasının da bunda payı var.

Uzun mesafedeki yerlerin de yılın bu döneminde daha popüler hale geldiğini sözlerine ekleyen Harris, New York, Las Vegas ve Dubai'ye yapılan tatillerde "muazzam bir artış" olduğunu belirtiyor.

Raporda ayrıca halkın, hayat pahalılığının yarattığı baskıya rağmen tatil rezervasyonu yapmaya devam ettiğinin de altı çiziliyor. Uçuşlar ve her şey dahil, 7 gecelik bir tatil için ortalama 394 sterlinlik (yaklaşık 15 bin TL) maliyetle Portekiz, bir kaçamak yapmak için yine en ucuz ülke seçildi.

2024'te kış güneşi için en çok tercih edilen 10 adres
  1.     Antalya, Türkiye
  2.     Tenerife, Kanarya Adaları
  3.     Lanzarote, Kanarya Adaları
  4.     Costa Blanca, İspanya
  5.     Hurgada, Mısır
  6.     Mallorca, Balear Adaları
  7.     Costa Del Sol, İspanya
  8.     Şarm El-Şeyh, Mısır
  9.     Fuerteventura, Kanarya Adaları
  10.     Dalaman, Türkiye

Kaynak : Benjamin Parker | indyturk.com


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