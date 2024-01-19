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Avrupa Birliği en fazla Türkiye'ye atık ihraç etti

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 19 Ocak 2024 03:38:45

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Türkiye 12,4 milyon tonluk hacimle toplam atık ihracatının yüzde 39'unu aldı. Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat, 2022 yılında ihraç edilen 32 milyon ton atığın en fazla Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı. İkinci en büyük varış noktası 3,5 milyon ton atık alan Hindistan olurken, onu 2 milyon tonla Birleşik Krallık, 1,6 milyon tonla İsviçre, 1,6 milyon tonla Norveç, 1,6 milyon tonla Mısır takip etti.



Pakistan'a 1,2 milyon ton, Endonezya'ya 1,1 milyon ton, Fas ve Amerika Birleşik Devletleri 800 biner ton atık ihraç edildi. 2022 yılında AB, 17,8 milyon ton demirli metal atığı (demir ve çelik) ihraç etti ve bu Avrupa Birliği'nden yapılan tüm atık ihracatının yüzde 55'ini oluşturdu.



Atık ihracatı 2021 yılına kıyasla yüzde 3'lük bir düşüş gösterirken AB dışı ülkelerden atık ithalatı da yüzde 5 azalarak 18,7 milyon tona geriledi.

AB'den ihraç edilen tüm demirli metal atıkların neredeyse üçte ikisini (yüzde 60) oluşturan 10,7 milyon ton Türkiye'ye ihraç edildi.

Ayrıca 4,9 milyon ton, yani AB'nin atık ihracatının yüzde 15'ini oluşturan önemli miktarda kağıt atığı da Türkiye'ye gönderildi. Toplam kağıt atığı ihracatının yüzde 30'unun varış noktası olan Hindistan bu alanda ilk sırayı aldı.

AB 4,2 milyon ton demirli metal ve 2,4 milyon ton kağıt ithal etti. En fazla atık ithal edilen ülke Birleşik Krallık olurken buradan 1,3 milyon ton demirli metal atığı, 1,2 milyon ton atık kağıt alındı.

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