Kategori: Dünya | 0 Yorum | 30 Ocak 2024 10:13:30





















"Yerleşim Güvenlik ve Zafer Getirir" temalı konferansta, İsrailli aşırı sağcı katılımcılar, hükümete Gazze'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da da yeni Yahudi yerleşimleri kurulması yönünde çağrılar yaptı. Gazze'nin savaş sonrası geleceği tartışılırken, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetinden 12 bakan ve aşırı sağcı 15 milletvekilinin de bulunduğu binlerce kişi Kudüs'te bir konferans kapsamında bir araya geldi.'Gazze'ye Dönüşü Teşvik Konferansı'na katılan kalabalık, hükümete, Gazze'deki Yahudi yerleşimlerini yeniden açması çağrısında bulundu. İsrail, 2005 yılında uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Gazze'deki 21 Yahudi yerleşim birimini boşaltmış ve 38 yıllık işgal sona erdirilmişti.Konferansta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sahneye çıkıp Filistinlilerin Gazze'den "göçünü teşvik etme zamanının geldiğini" ilan ederken kalabalık da "teröristlere ölüm" sloganları attı.Salonda hararetli bir konuşma yapan Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya şu ifadelerle seslendi: "Sayın Başbakan Binyamin Netanyahu, size bu kürsüden sesleniyorum; Gush Katif ve Kuzey Samaria'nın (Batı Şeria'nın kuzeyi) iade edilmesi gerektiğini anlamak için 19 yıl daha beklemek utanç verici. Cesur bir liderliğin sorumluluğu cesur kararlar almaktır. Şimdi eve dönme zamanı, şimdi İsrail'e dönme zamanı, şimdi (Gazze sakinlerinin) göçünü teşvik etme zamanı, şimdi teröristlere ölüm cezası (yasası) çıkarma zamanı, şimdi kazanma zamanı.""Yerleşim Güvenlik ve Zafer Getirir" temalı konferansta, katılımcılar, hükümete Gazze'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da da yeni Yahudi yerleşimleri kurulması yönünde çağrılar yaptı.Netanyahu: Toplantı, hükümetin resmi görüşü değilBaşbakan Netanyahu, böylesi toplantıların resmi politikalarını yansıtmadığını ve Gazze'nin yeniden yerleşime açılması gibi planlarının olmadığını söyledi. Netanyahu, bölgeye ilişkin savaş sonrası vizyonu hakkında ise ayrıntı vermedi. Ancak Başbakan, İsrail'in Gazze'de yeniden kalıcı varlık gösterme niyetinde olmasa da bir süre için bölgede güvenlik kontrolünü elinde tutacağını belirtiyor.ABD dahil uluslararası toplum, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yönelik her türlü girişime karşı çıkacağını belirtiyor. Ayrıca uluslararası toplum, işgal altındaki topraklardaki yerleşimleri yasa dışı kabul ediyor.Aşırı sağcı bakanlar, kol kola girerek dans ettiBu arada konferansın, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) "İsrail'in soykırım eylemlerini engellemek için önlem alması gerektiği" yönündeki kararından iki gün sonra gelmesi dikkatleri çekti. Netanyahu hükümetinde görevli aşırı sağcı bakanlar son haftalarda Gazze’yi işgal etme, buraya yerleşme ve Gazzelileri zorla göç ettirme çağrılarını yüksek sesle dillendirmeye başlamış durumda.Analistlere göre bu söylem, dün (28 Ocak) akşam Doğu Kudüs’te 12 İsrailli bakan ve çok sayıda aşırı sağcı yerleşimcinin katılımıyla düzenlenen konferansta daha da ivme kazandı. İsrail medyasına göre konferans, Itamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı "Yahudi Gücü" Partisine bağlı "Nahala" hareketi tarafından düzenlendi.Salon içerisinden paylaşılan videolarda Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich'in konferansta kol kola girerek dans ettikleri yer aldı. Konuşmalar sırasında salondaki fanatik yerleşimcilerin, sık sık, Gazze’deki Filistinlileri tehcir etme çağrısında bulunan sloganlar attığı gözlendi.Filistin yönetimi: İsrail, UAD kararına açıkça meydan okuyorFilistin Yönetimi, "İsrail sağının bölgeyi istikrarsızlaştırma eğilimlerini yansıttığını" belirterek 'Gazze'ye Dönüşü Teşvik Konferansı' isimli toplantıyı kınadı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'i, Gazze'deki soykırımı önlemeye çağıran" UAD kararına atıfla, "Kudüs'teki sömürgeci toplantı, Uluslararası Adalet Divanı kararına açık bir meydan okuma ve Filistinlileri zorla yerlerinden etmeye yönelik aleni bir kışkırtmadır." denildi.Hamas: Konferans, İsrail'in 'etnik temizlik' niyetini ortaya koyuyorGazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapılan konferansın, İsrail'in "etnik temizlik" niyetini ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.Söz konusu toplantıya dair Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Filistin halkına karşı zorla yerinden etme ve etnik temizlik suçunu uygulama niyetini ortaya çıkardığının" anlaşıldığı dile getirildi.Ateşkes ve Gazze'nin geleceğine dair görüşmeler devam ediyor7 Ekim'de başlayan savaşın sona ermesinin ardından Gazze'yi kimin yöneteceği perde arkasında tartışılan şu anki en hararetli konulardan birisi. ABD, bazı Batılı ülkeler ve bölge ülkeleri, savaş sonrası Gazze'nin durumunu görüşüyor.Henüz küresel ve bölgesel aktörlerin üzerinde anlaşabildiği bir formül bulunmuyor. Washington başta olmak üzere İsrail'in uluslararası ortakları ise iki devletli çözümün her iki taraf için de güvenliği garanti edecek "tek yol" olduğunun altını çiziyor. Ciddi bir siyasi baskıyla karşı karşıya olan Netanyahu ise hükümetinin gelecek için ne öngördüğüne dair net bir plan sunmuş değil.Ancak Binyamin Netanyahu, bağımsız bir Filistin devletine başından beri karşı çıkıyor. Pazar günü gerçekleştirilen bir istihbarat toplantısında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman el Sani ve Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil bir araya geldi.Toplantı ağırlıklı olarak ateşkes ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına odaklandı. İsrail'den yapılan (gayriresmi) açıklamada, ciddi eksikliklere rağmen toplantının 'olumlu' ve 'yapıcı' olduğu değerlendirmesi geldi. Ancak hiçbir ülkeden resmi açıklama yapılmadı. Toplantı öncesi Joe Biden yönetiminden iki üst düzey yetkili, ABD'li müzakerecilerin iki aşamalı bir anlaşma üzerinde ilerleme kaydettiklerini, ilk 30 günlük aşamada kadın, yaşlı ve yaralı rehinelerin serbest bırakılacağını dile getirdi. Anlaşma, İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardım girmesine izin vermesini de öngörüyor.