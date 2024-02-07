A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Yandex, Rusya’dan çekiliyor

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 07 Şubat 2024 04:29:58

Rusya’nın önde gelen teknoloji şirketi olan Yandex’in çatı şirketi, şirketin Rusya’daki operasyonlarını 5,2 milyar dolara satmaya karar verdi. Bu, Rusya’nın Ukrayna’yı 2022 yılında işgal etmesinin ardından ülkede gerçekleşen en büyük kurumsal satış oldu. 18 ay süren müzakerelerin ardından, Yandex’in sahibi olan ve genel merkezi Hollanda’da olan YNV adlı şirket, Rusya’daki operasyonlarını bir grup Yandex yöneticisine ve Rusya bağlantılı yatırımcılara satmış oldu.



Böylece arama motoru, yemek teslimat şirketi ve taksi çağırma uygulaması tamamen Rusya’nın kontrolü altına geçerken Hollanda şirketi YNV’nin elinde sadece yapay zeka ile ilişkili birtakım operasyonlar kaldı.

YNV, böylece Yandex’ten gelen gelirinin yüzde 95’ini oluşturan operasyonunu Rusya’ya bırakmış oldu. Yandex, savaş süresince Rusya’nın müdahaleleri ile Batı’nın yaptırımları arasında denge kurmaya çalışmıştı. Şirket, savaş ile ilgili olarak Rus halkından bilgi saklamakla suçlanmıştı.

YNV’nin yönetim kurulu başkanı hafta başında yaptığı açıklamada kendini süren arabalar, bulut bilgisayar sistemleri, makine öğrenimi gibi yapay zeka teknolojilerinin Rusya ile ilişkisi kalmayacak şekilde yönetimleri altına girdiğini söyledi.

Rusya’nın Google’ı olarak adlandırılan Yandex, 2011 yılında Türkiye pazarına da giriş yapmış, 2020 yılında Türkiye’deki operasyonlarını Rusya merkezli olarak sürdüreceğini açıklayarak İstanbul ofisini kapatmıştı.

Bu kararın öncesinde Yandex’in Türkiye arama motoru pazarında Ağustos 2020 itibarıyla yüzde 12,8’lik pazar payı bulunuyordu. Ancak daha sonra geçen yıl şirket tekrar İstanbul’da bir ofis açtı. 1997 yılında kurulan Yandex, kendi arama motoru, harita ve pazarlama teknolojisini oluşturmuştu.

Rus hükümetine göre Yandex ulusal bir değer.  Ancak satışın Yandex’in piyasa değerinin çok altında gerçekleştiği düşünülüyor. Şirketin 2021’deki piyasa değeri 30 milyar dolardı. Savaşın başlamasının ardından yabancıların sahibi olduğu çok sayıda şirket Rusya’dan çekildi.

Yandex’in kurucularından Arkady Volozh, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine karşı çıkan ender iş adamlarındandı. Volozh, şirketi 2022 yılında bıraktı. Avrupa Birliği, arama sonuçlarıyla oynadığı iddiasıyla Volozh’a yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kaynak : BBC

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Afganistan: Aktivistlerden kadınlar için online dergi
Gazze'nin çocukları açlığın pençesinde
Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
RAPOR: İKİ | 9O DAKİKADA DEVR-İ ALEM
RAPOR: BİR | AH! AH (!) RUPA AH!
Gazzeliler İsrail ordusunu evlerindeki altın takılarını çalmakla suçluyor
'Gazze'yi Yahudi yerleşimlerine açma' konferansı
Borrell: İsrail, El Fetih'i zayıflatmak için Hamas'ı finanse etti
2023'te AB'ye 1 milyondan fazla iltica başvurusu
Japonya'da nüfus krizi büyüyor.

Yandex, Rusya’dan çekiliyor
Avrupa Birliği en fazla Türkiye'ye atık ihraç etti
Yapay zeka küresel istihdamın % 40’ını etkileyecek
Pandemi ile başlayan dönüşüm dünyayı nasıl etkiledi?
Portekizliler haftada 4 gün çalışmayı sevdi…
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.
Franz Kolschitzky: Viyana Kuşatması'ndan Kalan Kahveleri Değerlendiren Girişimci
Kış güneşi arayan Britanyalıların adresi Türkiye
İçinden hiç tren geçmeyen Dalaman tren garı…
İngiltere'de yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi.

"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN
GREV HAKKI TARTIŞILIYOR, TANINIYOR
“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI
TARİHSEL KİŞİLİK
TARİHSEL İNSAN
SÜREÇ VE TARİHSEL ÖZNE
Senede bir gün

AB sera gazında hedef büyüttü: 2040'a kadar %90
Dünyanın en büyük buzdağı A23a, Antarktika'da sürükleniyor
2023 kayıtlardaki en sıcak yıl oldu
Amazon'da rekor kuraklık: 'Böylesini hiç görmedik'
Türkiye, Avrupa’nın atık deposu mu?
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?

İnsanlık için küçük ama Türkiye için çok büyük bir adım
Dünya Üzerinde Yaşayan En Yaşlı Ağaç
Güneşten Gelen Kozmik Işınların Deprem Oluşumunda Etkisi Var Mıdır?
Euclid Teleskobundan Gelen İlk Görüntüler
Erken bunamayla ilişkili 15 risk faktörü belirlendi
Hangi cins ve ne tür köpekler daha uzun yaşıyor?
Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde Türkiye bir yılda 14 sıra gerileyerek 115'inci oldu.
Çoğunluk Diyanet ve tarikatlara güvenmiyor
Çin nüfusu 2 yıldır azalıyor...
2024'ün en güçlü pasaportları

“KİRAZ ZAMANI” SERÇELER, KİRAZ AĞACIMIZ, RAZZİA
Enflasyon Rehberi
ABİDİN DİNO PULU
Göbeklitepe'deki son keşifler ne anlama geliyor?
AYKUT YAZGAN’I OKUMAK
VATAN MAHZUN
TEK KİTAPLI
DİYET
ANNEMİN YASASI
GÜL HAZİN

Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 