A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 05 Mart 2024 12:38:30

Fransa'da kürtaj hakkının anayasaya dahil edilmesine yönelik tasarı parlamentoda kabul edildi. Böylece Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu. Fransa'da kürtaj hakkının anayasaya dahil edilmesine ilişkin yasa tasarısı Pazartesi günü parlamentodan geçti. Böylece, Fransa kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu. Anayasada değişiklik öngördüğü için Kongre'de oylamaya sunulan tasarı, Versailles Sarayı'nda toplanan parlamentonun iki kanadının özel oturumunda 780 "evet" oyuna karşılık 72 "hayır" oyuyla kabul edildi. Tasarının kabul edilmesi için beşte üç çoğunluğun oyu gerekiyordu.



Tasarının parlamentodan geçmesinin ardından milletvekilleri, kararı alkışlarla kutladı. Eyfel Kulesi ışıklandırılarak, kuleye "benim bedenim, benim kararım" yazısı yansıtıldı.

"Evrensel mesaj" vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, adımı "evrensel mesaj veren Fransız gururu" olarak nitelendirdi. Macron, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeni yasayı kutlamak için Paris'te özel bir tören düzenleneceğini belirtti.

"Bu çok önemli bir adım.. Tarihe geçecek bir adım" ifadelerini kullanan Fransa Başbakanı Gabriel Attal da kürtajın yasallaşmasından önce acı çekmiş olan tüm kadınlara "ahlaki bir borçları" olduğunu söyledi.

Dünya çapında "kürtaj hakkının hâlâ tehlikede olduğuna" dikkat çeken Fransa Başbakanı, ABD, Macaristan, Polonya gibi ülkelerde kürtaja karşı alınan kararlara atıfla, "Bir nesilde, bir yılda, bir haftada bir noktadan tam tersine doğru gidilebiliyor" diye konuştu.

Fransa'da hamileliğin 14. haftasına kadar kürtaj yaptırma hakkı kadınlara halihazırda 1975'te tanınmıştı. Ancak ABD'de 2022 yazında Yüksek Mahkeme'nin "Roe v. Wade" kararını iptal etmesi Fransa'da da konuya ilişkin geniş çaplı bir tartışma başlatmıştı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1973 yılında aldığı "Roe v. Wade" olarak bilinen ve kürtajı yasal hale getiren kararı iptal ederek, yasak yolunu açması yoğun tepkilere neden olmuştu.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Dünyada altın madenciliği nasıl yapılıyor, kazalar ne kadar yaygın?
Afganistan: Aktivistlerden kadınlar için online dergi
Gazze'nin çocukları açlığın pençesinde
Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
RAPOR: İKİ | 9O DAKİKADA DEVR-İ ALEM
Türkiye raporu: Özgürlükler ciddi zarar gördü
Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
BARIŞ 2024
Avustralya, II.Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük donanmasını kuruyor
Filistin milliyetçiliğinin kurucusu Fetih’i nasıl bir gelecek bekliyor?

Çin 2024 ekonomi hedeflerini açıkladı
Almanya'daki Türk doktor sayısı 2 bin 600'ü geçti
200 TL banknot ilk çıktığında 132 dolar iken şimdi 6,5 dolar peki yarın?
Yandex, Rusya’dan çekiliyor
Avrupa Birliği en fazla Türkiye'ye atık ihraç etti
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.
Franz Kolschitzky: Viyana Kuşatması'ndan Kalan Kahveleri Değerlendiren Girişimci
Kış güneşi arayan Britanyalıların adresi Türkiye
İçinden hiç tren geçmeyen Dalaman tren garı…

"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN
GREV HAKKI TARTIŞILIYOR, TANINIYOR
“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI
TARİHSEL KİŞİLİK
TARİHSEL İNSAN
SÜREÇ VE TARİHSEL ÖZNE
Senede bir gün

Ton balığında cıva: Zehirli madde seviyesinin kontrollere rağmen hala yüksek olduğu tespit edildi
AB sera gazında hedef büyüttü: 2040'a kadar %90
Dünyanın en büyük buzdağı A23a, Antarktika'da sürükleniyor
2023 kayıtlardaki en sıcak yıl oldu
Amazon'da rekor kuraklık: 'Böylesini hiç görmedik'
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?

Tüm canlılar için en ideal sıcak
Avustralya’da 350 kişinin konuştuğu yeni bir dil gelişti
İnsanlık için küçük ama Türkiye için çok büyük bir adım
Dünya Üzerinde Yaşayan En Yaşlı Ağaç
Güneşten Gelen Kozmik Işınların Deprem Oluşumunda Etkisi Var Mıdır?
Türkiye akademik özgürlüklerde son sıralara düştü.
Türklerin %73'ü "yanlış yoldayız" diyor...
Bir ilaç için eşek derisi ticareti
Ukrayna'nın yeniden inşası için 486 milyar dolar gerekiyor.
Hangi cins ve ne tür köpekler daha uzun yaşıyor?

“KİRAZ ZAMANI” SERÇELER, KİRAZ AĞACIMIZ, RAZZİA
Enflasyon Rehberi
ABİDİN DİNO PULU
Göbeklitepe'deki son keşifler ne anlama geliyor?
AYKUT YAZGAN’I OKUMAK
MEDDAH
SESİMİ DUYAN VAR MI?
KUYRUKLU YILDIZ
BİR KAŞIK KAN
VATAN MAHZUN

Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 