A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Hesap

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 18 Nisan 2024 15:04:35

Çok değerli bir ilkokul hocam vardı, Nurlar içinde olsun. Adı Yıldız idi. Bu isim benim hayatımın her evresinde önemli olmuştur. İlk okula Ankara‘nın Zir kasabasındaki iki odalı ilkokulda başlamıştım. Validem 1948 yılında bu okula ilkokul öğretmeni olarak atandığı için, ben de ilkokula onunla beraber orada başladım. Her gün sabah erkenden bir taksi ile Zirköyüne gider, akşam da aynı taksi ile geri dönerdik. İlkokul kaydım orada oluşmuştu, ancak okulun iki odası vardı. Bu nedenle 1-2-3 üncü sınıf talebeleri bir odada, 4-5 inci sınıf talebeleri diğer odada müşterek ders görürlerdi. Ne kadar tuhaf değil mi? Ancak ben bu okul düzeninde ne öğrendim ne öğrenmedim, bilmiyorum.



Birkaç ay sonra validemin tayini Ankara Kurtuluş ilk okuluna çıktığında çok sevinmiştim ama sevincim fazla sürmedi. Benim kaydım da validemle birlikte Kurtuluş İlkokuluna alındı. Kurtuluş İlkokuluna başladığım ilk gün bütün hayallerim yıkıldı. Sınıfta bir tek ben, okumayı öğrenememiş çocuktum. Ertesi günü okula gitmemek için direndim. ‘Ben okumayacağım’ diyerek ağladığımı hatırlarım.

Bir sabah erkenden bir öğretmen geldi evimize, ismi ‘YILDIZ’. Benim elimden tuttu, siyah önlüğümü giydirdi, beyaz yakalığımı taktı: ‘Haydi Bakalım, Okula Gidiyoruz,’ diyerek beni okula götürüp, kendi sınıfında ortada bir sıraya oturttu. Ben okumayı sökememiş olmaktan sıkıldığımı hatırlarım. Ancak Yıldız hocanın büyük gayretleri ile okumayı kısa zamanda çözmüş, diğer çocukların seviyesini yakalamıştım.

İlkokul son sınıfa kadar öğretmenim olmuştu. Daha sonra yatılı okullarda ortaokul ve liseyi okurken, ilkokul öğretmenimi hiç unutmamıştım. Her bayramda gidip ellerinden öperdim. Bu ziyaretlerim evlendiğim tarihlerde de devam etti. Beni çok sevdiğini bilirdim, çünkü severken yanaklarımı elleriyle öyle sıkardı ki, canım acırdı ama bir ‘GIK’ım çıkmazdı.

Sınıfımızdaki çocukların hepsi zeki ve çalışkandı. Zaten öyle olmak mecburiyetindeydi çocuklar. Yoksa bön bön bakan, söyleneni anlamayan çocuklara öğretmenim tahammül edemezdi. Yıldız öğretmenin en önemli ders konusu matematikti. Matematik dersinde her zaman şunu dile getirirdi: ‘Çocuklar, hayat matematiktir, bunu unutmayın. Matematiği iyi olmayan insan hayatta başarı elde edemez. Bunu hayat boyu unutmayın,’ derdi her zaman.

Kanımca bu sözlerinin çok doğru olduğunu hayatımız sürecinde hep karşımıza çıktığını hatırlarım. En basit bir tarifte çarşı veya pazara gittiğinizde, bir şey almak isteseniz, ilk soracağınız soru ‘Bu kaça?’ Ne kadar almak istiyorsanız onun ederini sizin hesap etmeniz gerekir. Eğer iyi hesap yapmayı bilmiyorsanız, satıcının yaptığı hesaba boyun eğmeye mecbur kalırsınız. İşte hesap, bu nedenle önemlidir. Bir manifaturacıdan kumaş almak isteseniz, o kumaşla ne yapılacağı, kaç metre kumaş kullanılacağı da bir hesap meselesi. Yoksa bilinçsiz ‘Kes şuradan 6 metre kumaş’ diyerek hesapsız atılacak bir adım, sizi hep yanlışlar kümesinin içine götürür.

Bu nedenle matematik konusunu iyi özümsemek gerekir. Bu hayatın her basamağında kullanılması gereken bir bilimdir matematik. Bu tarihsel bir gerçektir. Yüzlerce hatta binlerce yıl matematik, her medeniyette kullanılmış. Her şeyin hesabı yapılmış asırlarca. Bir devasa yapıttır Mısır, Kahire Giza’daki Piramitler. Böyle bir yapının oturacağı alanın genişliği, kullanılacak kaya bloklarının ağırlığı, içine inşa edilecek bir mezar odasının boyutları, granit mezar blok taşının ölçüleri, mezar alanına giriş ve çıkış koridorlarının genişliği, koridorların eğimi gibi değerlerin hepsinin mutlaka bir matematiksel çalışmayı gerektirdiğini düşünmekteyim. Yoksa böyle bir yapının asırlarca ayakta durmasının mümkün olmayacağına inanırım.

Milattan sonra 532 senesinde yapılmaya başlanmış olan Aya Sofya kilisesinin yapımında mutlaka matematiksel hesaplar yapıldığı bir hakikattir. Kubbe genişliğinin oval bir şekilde 30.80 m ile 32.6 m olarak tasarlanması, payandalarla desteklenmesinin içinde hep bir hesap olduğunu unutmamak gerekir. Bu konuları okuduğum zaman, ilk okul öğretmenimin sözlerini kulaklarımda hala duyarım. ‘Hayat Matematiktir, Unutmayın’.

Ankara’nın merkezi olan Kızılay meydanında yüksek bir bina vardır. Binanın yüksek cephesinde 1924 senesinde Kemal Atatürk’ün söylediği bir cümle yazılı idi: ‘CUMHURİYET FİKREN İLMEN BEDENEN KUVVETLİ VE YÜKSEK SECİYELİ MUHAFIZLAR İSTER,’ Bu yazı kimin emri ile kaldırıldı bilmemekle birlikte bu cümleden rahatsızlık duyan bir iradenin kaldırdığı muhakkaktır. Fakat cümle hala geçerlidir.

Ülkemde yerel seçimlerde adaylarla Saray arasında kıyasıya mücadele izledik. Aslında adaylar arası bir yarışma olması gerekirken, Sarayla yerel yönetime talip olan muhalif adayların mücadelesi olarak tecelli etti. Zira devletin bütün maddi olanaklarını kullanarak ‘Bize oy vermezseniz hizmet gelmez’ diyecek kadar düşen bir anlayışa karşı halkın, doğru iradeyi seçtiğine inanmaktayım. Saray idaresinin ‘güven oyu’ anlamına gelebilecek yerel seçim sonuçlarını iyi hesap etmesi gerekir. Seçimde önemli faktör, yaşını almış emekli vatandaşlardır. Bu 16.8 milyon nezih insan, ihmal edilmeyecek bir rakamdır. ‘Ben Ekonomistim’ demekle ekonomist olunmamakta. Yanlış bir hesap Bağdat’tan döner diye bir deyim vardır ya, nur içinde yatsın Yıldız hocam, ‘Hayat Matematiktir, Unutmayın’ diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
DEVLET-ULUSTAN FEDERASYONA, ekitap
Dünyada altın madenciliği nasıl yapılıyor, kazalar ne kadar yaygın?
Afganistan: Aktivistlerden kadınlar için online dergi
Avustralya Dışişleri Bakanı Wong: Filistin'i tanımaya hazırız.
İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı.
Beterin beteri var!
Sağ popülistler ilk kez AB Parlamentosu'nun kontrolünü ele geçirebilir…
Türkiye raporu: Özgürlükler ciddi zarar gördü

Yoksulluk sınırı bir yılda 24 bin TL arttı.
Türkiye son 20 yılda faize 563 milyar dolar ödedi
Uber Avustralya'da taksi şoförlerine 178 milyon ABD dolar tazminat ödeyecek
Çin 2024 ekonomi hedeflerini açıkladı
Almanya'daki Türk doktor sayısı 2 bin 600'ü geçti
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.
Franz Kolschitzky: Viyana Kuşatması'ndan Kalan Kahveleri Değerlendiren Girişimci
Kış güneşi arayan Britanyalıların adresi Türkiye

Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Taş Kağıt Makas Oyunu (Jan Ken Pon)
"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN
KİBİRLİ GÜÇ ZEHİR - ERDEMLİ BİLİM PANZEHİR
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI
TARİHSEL KİŞİLİK
TARİHSEL İNSAN
SÜREÇ VE TARİHSEL ÖZNE

İsviçreli kadınlar AİHM'de görülen iklim değişikliği davasında zafer kazandı.
Yorgun dünya artık yavaş dönüyor
Avustralya’daki dev yosun ormanlarını yapay zekâ koruyor
2023'te sıcaklık rekoru kırıldı
Ton balığında cıva: Zehirli madde seviyesinin kontrollere rağmen hala yüksek olduğu tespit edildi
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?

Beynine çip takılan kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu.
14 Mart Pi Günü, Günün Kutlu Olsun Pi !
Tüm canlılar için en ideal sıcak
Avustralya’da 350 kişinin konuştuğu yeni bir dil gelişti
İnsanlık için küçük ama Türkiye için çok büyük bir adım
Servet dağılımı adaletsizliği: Türkiye'de %1’lik kesim servetin %40’ını alıyor
BM Raporu: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında soykırım suçu iddiası
Doğurganlık oranında 'büyük düşüş': Ülkelerin % 97'sinde nüfusun azalması bekleniyor
Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı: Avusturalya listenin 10., Türkiye 98. sırasında yer aldı.
Dünyada zorla çalıştırılanların sayısı artıyor.

GEÇİTKALE'DEN GELİYORDU...
GENÇ BİR YAZARA BİRKAÇ TAVSİYE
DEĞİŞİYOR, YOKSULLAŞIYOR
“KİRAZ ZAMANI” SERÇELER, KİRAZ AĞACIMIZ, RAZZİA
Enflasyon Rehberi
Hesap
---İST
SANDIK
TAKSİ DURAĞI
Emek, Ümit ve Para

İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 