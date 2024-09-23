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AHMAK BİLİMİ

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 23 Eylül 2024 17:39:30

Sizin de benim gibi, fizik kurallarına yapılan hataların sergilendiği bir programı keyifle izlediğinizi düşünüyorum. Bazen olayların sonuçlarına kahkahalarla güler, bazen de üzülürsünüz. Programın adı **AHMAK BİLİMİ**. Bu programda, fizik kurallarına ve matematiksel hesaplara dikkat edilmeden yapılan işlerin sonucunda meydana gelen kazalar ve sonuçları sergilenir. Hayranlıkla izlerim bu programı.

Birçok fizik kuralı vardır: Üzerine oturduğunuz dalı keserseniz, elbette düşersiniz. Bu bir gerçektir. Seneler önce Kocaeli'deki bir lunaparkta, iki gece bekçisi dönen salıncaklara binmek istemiş. Herkes çekildikten sonra şalteri açıp hızla salıncaklara binmişler. Ancak şalteri kapatacak kimse olmadığı için salıncak sabaha kadar dönmeye devam etmiş. Bu süreçte bekçilerden biri kilidi açıp kendini boşluğa bırakarak intihar etmiş. Sabah parka gelen operatörler şalteri kapattığında diğer bekçinin de vefat ettiğini görmüşlerdi. Basit bir kural: Şalteri kapatacak biri yoksa salıncak dönmeye devam eder.



Üç ayaklı bir sehpanın bir ayağını keserseniz, ayakta durması mümkün değildir. Aynı şekilde, birçok fizik kuralı vardır. Eğer bunları göz ardı ederseniz, başınız her zaman belada olacaktır.

Bir ipin kritik kopma noktasına kadar dayanabileceği bir ağırlık vardır. O sınırı aşarsanız, ip kopar. Merkezkaç kuvveti de benzer bir prensiple işler; sürtünme ile belirli bir hız arasında denge kurulur. Ancak hızı artırırsanız, merkezkaç kuvveti sürtünme kuvvetini yener ve sistem savrulur. Bu gerçeklerden kaçış yoktur. Tüm bunlar ahmak bilimi çerçevesinde değerlendirilebilir.

Bu programda paten veya kaykay süren çocukların yaptıkları hatalardan dolayı düşüp yaralanmalarını izlemek, hem eğlenceli hem düşündürücüdür.

Bir araca yük eklediğinizde, aynı hızla frene bastığınızda durma mesafesi artar. Bu kural asla değişmez. Bir başka kural da, bir cismin hacmi kadar su taşırmasıdır; eğer cisim suyun kaldırabileceğinden ağırsa batar, hafifse yüzer. Bunun aksi mümkün değildir. Aksini iddia etmek, ahmak bilimini yok saymaktır.

Çocukken bisiklete binerken bize söylenen önemli bir kural vardı: Vücudun ağırlık merkezine dikkat et. Ağırlık merkezi normalden fazla açılırsa, bisikletten mutlaka düşersiniz. Bu, bazı spor dallarında da geçerlidir. Özellikle jimnastikte, sporcular ağırlık merkezlerini çok iyi dengede tutmalıdır. Denge barı, paralel bar, kulplu beygir ve halka gibi spor dallarında ağırlık merkezini kontrol etmek önemlidir. Aksi halde düşmek kaçınılmazdır.

Ahmak bilimi, insanlara doğru düşünmeyi de öğretir. Fizik kurallarını dikkate almamak sizi hatalar zincirine bağlar ve bu zincirden kurtulmak neredeyse imkansızdır.

Türkiye’de siyasetin özünde, ülke menfaatleri yerine kişisel menfaatlerin öne çıktığı bir arena olduğunu düşünüyorum. Yol arkadaşlarınızı doğru seçmek gerekir. Atalarımızın söylediği bazı sözleri doğru okumalıyız. Örneğin: **“Dostu karga olanın gagası pislikten kurtulmaz.”** Ne kadar veciz bir söz! Genellikle kargalar sabahın erken saatlerinde at ve eşeklerin dışkılarını eşeleyerek darı ararlar. Eğer dostunuz karga gibiyse, gaganız pislikten kurtulmaz.

İş birliğinde seçilecek ortağın özelliklerini vurgulayan bir başka söz ise hayvanlardan ilham alır: **“İtle yatan, bitle kalkar.”** Yol arkadaşınızı doğru seçmek kazanç getirir.

İktidarın yol arkadaşı olan bir grup, Türkiye'de 85 milyon insanın karşısında kameraya bakıp şöyle demiştir: **“AHMAĞA ANLATIR GİBİ SÖYLÜYORUM, İTİRAZIMIZ ANAYASANIN 4. MADDESİNE.”** Kendilerini topluma “Tanrı'nın partisi” olarak tanıtan bu grup, HÜDA PAR, yani “Hüda” kelimesiyle Tanrı anlamına gelen bir ismi benimsemiştir. Ancak, Türkiye’de yaşayan herkese Türk denir ve herkesin dili Türkçedir. Bayrağı da anayasada belirtilen şekildedir. Türkiye’nin bir anayasası vardır ve ilk dört maddesi değiştirilemez. Hadi gelin, 5. maddeye bakalım:

**Madde 5: Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak; kişilerin ve toplumun refahı, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak; insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaktır.**

Bu madde, ilk üç maddeyi özetler niteliktedir ve bu nedenle değişmez olduğunu düşünüyorum. Türk halkının dört elle sarıldığı anayasamızı anlamayan kişilerin varlığını şaşkınlıkla izliyorum. Bu insanlara, anayasanın ilk dört maddesini tekrar tekrar okumalarını tavsiye ediyorum. Hatta iktidar ortağı olan diğer siyasilerin de eğer bu Anayasamızı bunca sene anlamamışlarsa, iyi bir Türkçe öğretmeninden ders almalarını tavsiye etmek gerek diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.
 
 



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