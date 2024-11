Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 07 Kasım 2024 10:08:43









İSİG’in ekim ayı raporuna göre en fazla iş cinayetinin inşaat işkolunda yaşanması dikkat çekti. Rapora göre inşaatlarda çalışan en az 49 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybederken sanayi işkolunda 46 işçi, hizmet işkolunda 39 işçi ve tarım, orman işkolunda 12’si çiftçi olmak üzere 30 işçi yaşamını yitirdi. İSİG’in derlediği verilere göre aynı zamanda ölen işçilerden 4’ü sendika üyesi iken 160’ı sendika üyesi değil.













İSİG Meclisi’nin ekim ayı iş cinayetleri raporuna göre iş cinayetlerinde 164 yurttaş yaşamını yitirdi. İnşaat işkolu, ölümlü iş kazalarının en yüksek görüldüğü işkolu olurken ölen her 3 işçiden biri 50 yaşın üzerindeydi. İşyerlerinde alınmayan önlemler nedeniyle ülkenin dört bir yanında her ay yüzlerce işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam ediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) ekim ayı iş cinayetleri raporuna göre ülke genelinde bir ayda en az 164 işçi yaşamını yitirdi.Yetersiz kalan emekli maaşı nedeniyle çalışan 65 yaş üstü emekliler de dahil olmak üzere yılın ilk 10 ayında yaşamını yitiren emekçilerin sayısı 1540 oldu. İnşaat işkolu, eylül ayında olduğu gibi ölümlü iş kazalarının yaşandığı en yüksek olduğu işkolu olurken yaşamını yitiren her 3 işçiden biri 50 yaş ve üzeri emekçilerden oluştu.