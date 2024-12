OpenAI Sora 720p vs. 480p Çözünürlük Karşılaştırması

Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | Yazan: Günal Hınçal | 12 Aralık 2024 13:19:21

“Prompt kalitesi, üretilen videoların başarısını doğrudan etkiliyor. Bu yüzden detaylı ve özenli promptlar yazmanızı öneririm. Ben aynı promptu 480p ve 720p çözünürlükte iki farklı video üretmek için denedim. 480p gayet başarılı olsa da 720p, kalite açısından belirgin bir üstünlüğe sahipti.”













Bu sefer, ürettiğim videoları sizlerle paylaşmak istiyorum.







Bu yazımda eğer bir ChatGPT Plus kullanıcısıysanız Sora ile video oluştururken kullanabileceğiniz çözünürlük değerlerinden bahsedeceğim ve sahneleme özelliklerimi nasıl kullandım onları belirteceğim. Daha önceki paylaşımıma atıf yapacak olursak, Sora ile ilgili kişisel görüşlerimi paylaşmış ve şu noktalardan bahsetmiştim:İçeriğin sonunda paylaşacağım link ile karşılaştırma videosuna erişim sağlayabilirsiniz. Önce Teknik detaylara bakalım.Videoların Detayları ve Kullandığım Ayarlar:Videoları üretirken kullandığım sahneleme ve ayarları aşağıdaki şekilde düzenledim. Her iki video da aynı prompt(istem) ve sahneleme ayarları ile üretildi:Prompt & Sahneleme:1 Sahne - 00:00 sn:“A fluffy tabby cat sits gracefully, its tail wrapped around its paws, in the middle of a bustling Christmas street. Behind it, a magnificent Christmas tree towers, adorned with twinkling lights, shimmering ornaments, and a glowing star at the top. The street is lined with festive decorations, and the air is filled with the warm golden hues of twilight. Cheerful people, bundled in cozy winter attire, stroll by, their laughter and chatter echoing the joyful spirit of the season.”“Kabartılmış tüyleriyle sevimli bir tekir kedi, kuyruğunu zarifçe patilerinin etrafına dolayarak hareketli bir Noel sokağının ortasında oturuyor. Arkasında, ışıldayan ışıklar, parlayan süsler ve tepesinde parlayan bir yıldızla süslenmiş muhteşem bir Noel ağacı yükseliyor. Sokak, bayram süslemeleriyle dolup taşarken, hava alacakaranlığın sıcak altın tonlarıyla aydınlanıyor. Kalın kış giysilerine bürünmüş neşeli insanlar sokakta dolaşıyor, kahkahaları ve sohbetleri sezonun coşkulu ruhunu yansıtıyor.”2 Sahne - 2:12 sn:The cat looks up, intrigued by a falling snowflake, as more people gather around the Christmas tree, creating a lively, festive atmosphere.“Kedi, düşen bir kar tanesinden etkilenmiş gibi yukarı bakarken, daha fazla insan Noel ağacının etrafında toplanıyor. Canlı, neşeli bir atmosfer hakim.”Videolar Arasındaki FarklarVideolar arasında yalnızca çözünürlük farkı bulunuyor (720p vs. 480p). Aynı prompt kullanılmış olmasına rağmen, Sora’nın videoları birebir aynı şekilde üretmediğini belirtmek isterim. Ancak konsept ve genel atmosfer oldukça benzer.Şimdi aşağıdan iki video arasındaki farkı gözlemleyebilirsiniz. Ürettiğim iki videoyu birleştirdim ve videolar arası geçişe kullandığım ayarları gösteren bir de görsel ekledim. Sırasıyla önce 720p, sonra da 480p çözünürlüğe sahip olan videoyu göreceksiniz.Her iki video da oldukça etkileyici, ancak nihai karar sizin!