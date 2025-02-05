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Trump'ın Gazze'nin kontrolünü alma planı ve tepkiler

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 05 Şubat 2025 09:13:39

Trump'ın, Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesi sonrası ABD'nin Gazze'yi sahipleneceğini açıklaması uluslararası toplumda tepkiyle karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri kalıcı olarak komşu ülkelere yerleştirilip Gazze Şeridi'ni tamamen ABD kontrolü altına alacakları yönündeki açıklamaları uluslararası toplumun tepkisini çekti. ABD Başkanı'nın açıklamalarının iki devletli çözümü destekleyen politikalarla çeliştiğini belirten birçok siyasi aktör söz konusu planının hayata geçirilmesinin bölgede geniş çaplı çatışmaları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.



Hamas üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Trump'ın açıklamalarını "gülünç ve tehlikeli" olarak değerlendirirken, "Gazze halkına bölgeyi terk etme çağrısı, onların topraklarından zorla çıkarılması anlamına gelir" dedi ve ekledi: "Bu tür planları, bölgede kaos ve gerilim yaratmanın tarifi olarak görüyoruz çünkü Gazze halkı bu planlara izin vermeyecektir."

Suudi Arabistan da, Filistinlilerin yerinden edilmesini kesin bir dille reddetti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Trump'ın açıklamaları sert bir dille eleştirilirken "Suudi Arabistan, Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik her türlü girişimi reddetmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Filistin devleti kurulmadan İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağı belirtilerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'ın bir Filistin devleti talep etmediği yönündeki iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistan'ın bu konudaki tutumunu "açık ve net bir şekilde" ifade ettiği ve bunun hiçbir koşulda farklı yorumlanamayacağı bildirildi.

Filistin için iki devletli çözümü savunan Avustralya da Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Avustralya'nın tutumu dün de geçen yıl da aynıdır. Avustralya hükümeti, iki devletli çözümü desteklemektedir" dedi.  

Çin Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın açıklamasını eleştirdi. Açıklamada, "Çin, tüm tarafların ateşkesi ve çatışma sonrası yönetimi, Filistin meselesini iki devletli çözüme dayalı siyasi uzlaşının sağlanması için bir fırsat olarak değerlendirmesini umuyor" denildi.

Trump'ın sözlerine Uluslararası Af Örgütü'nden de tepki geldi. Örgütün ABD temsilcisi Paul O'Brien, "Filistinlilerin tamamını Gazze'den çıkarmak, onları bir halk olarak yok etmekle eşdeğerdir. Gazze onların evidir. Gazze'deki ölüm ve yıkım, İsrail hükümetinin binlerce sivili öldürmesi sonucu gerçekleşmektedir ve bu çoğu zaman ABD tarafından sağlanan bombalarla yapılmaktadır" diye konuştu.

BM Temsilcisi: Trump'a yanıt verildi

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump'ın daha önce de benzer açıklamaları bulunduğuna dikkat çekerek, Mısır ile Ürdün'ün bunlara açık ve net bir şekilde cevap verdiğini söyledi. Mansur, aynı zamanda Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin'in ortak bir açıklama yaparak Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiğini de sözlerine eledi.



Trump ne demişti?

Donald Trump, ABD'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin başka bir yere yerleşmesinden sonra bölgeyi ekonomik olarak geliştireceklerini açıklamış, "Birleşik Devletler Gazze Şeridi'ni devralacak ve onunla da bir iş yapacağız" demişti. ABD Başkanı "Orayı sahipleneceğiz ve oradaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacağız" diye konuşmuştu.

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