Kategori: Dünya | 0 Yorum | 04 Mart 2025 00:17:23









Rusya ve ABD ilişkilerinin yeniden şekillendiği yeni Trump döneminde ortaya atılan bir iddia dikkat çekti. İddia Trump'ın 1987 yılında Krasnov kod adıyla KGB'ye çalıştığı yönünde… Eski bir Sovyet istihbarat subayı tarafından Donald Trump'ın 1987 yılında KGB'ye hizmet ettiği ve kendisine “Krasnov” kod adının verildiği iddia edildi. İddia, özellikle Trump'ın kamuoyundaki Rusya yakınlaşmasının gündemde olduğu şu sıralar manşetlerde yerini buldu.The Economic Times da yer alan habere göre, iddia, eski bir Kazak istihbarat şefi olan Elnur Mussayev tarafından bir Facebook paylaşımında dile getirildi.Trump bir Rus ajanı mıydı?Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin 71 yaşındaki eski başkanı Elnur Mussayev'in Facebook paylaşımında dile getirdiği iddia, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ı ziyarete davet etmesinin hemen ardından geldi.Söz konusu iddia aynı zamanda Fransız Le Point dergisi tarafından da gündeme getirildi. Ünlü Fransız dergisi Le Point yeni sayısında Trump’ı kapağına taşıdı. "Moskova'nın Adamı" başlığıyla yayımlanan dergi, Trump'ın geçmişte Sovyetler Birliği'nin istihbarat servisi KGB için çalıştığını iddia etti.Dosyada Donald Trump'ın ilişkileri detaylı olarak incelenirken, 1980'li yıllarda KGB tarafından kullanılmaya başlanmış olabileceğine dair iddiaya yer verildi. Le Point'teki iddianın sahibiyse, 1990'ların başında Fransa'da KGB ajanlığı yaptıktan sonra Fransa'ya sığınan Sergey Jirnov oldu. Jirnov da iddiasını KGB'nin altıncı dairesinin eski üyelerinden Elnur Musayev'e dayandırdı.