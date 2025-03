Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 12 Mart 2025 01:46:22

Çin'in yeni yapay zeka aracı Manus çok konuşuluyor. Peki konuşulanlar abartı mı, yoksa gerçek mi? Manus AI adlı yeni bir Çinli yapay zeka platformu, dünyanın ilk tamamen otonom yapay zeka ajanını geliştirdiğini iddia ediyor. Bir diğer Çinli girişim DeepSeek'in başarısını takip eden yeni yapay zeka, etkileyici bir ürün olarak küresel çapta şimdiden ün kazandı. Manus'u inşa eden Butterfly Effect adlı start-up, ürünü 5 Mart'ta sosyal medya platformu X'te duyurdu.Manus AI ne yapabilir?Teknoloji şirketleri, belirli bir dereceye kadar özerkliğe sahip olan, yani sadece bilgi sağlamak yerine bir insanın talimatlarını izleyerek market alışverişi siparişi vermek, verileri analiz etmek ve raporlar oluşturmak gibi görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanları geliştirmek için mücadele ediyor.Manus AI, web sitesinde adını Latince "el" kelimesinden aldığını ve "düşüncelerinizi eyleme dönüştüren genel bir yapay zeka ajanı" olduğunu söylüyor.Platform, web sitesinde mülk satın alma, video oyunları programlama, hisse senetlerini analiz etme ve seyahat güzergahlarını planlama gibi görevleri yerine getirebileceğini gösteriyor.Manus'un yaratıcısı bir videoda onun "bir sohbet botu ya da iş akışından daha fazlası" olduğunu söyleyerek, tamamen "otonom bir ajan" olduğunu ekledi.Manus AI'ın baş bilim insanı Yichao Peak Ji, yapay genel zekaya (AGI / insanın bilişsel yetenekleriyle eşleşen veya onu aşan varsayımsal yapay zeka türü) atıfta bulunarak, "Bunu insan-makine işbirliğinin bir sonraki paradigması ve olası AGI'ye bir bakış olarak görüyoruz," dedi.Manus AI nasıl çalışıyor?Platform, Anthropic'in Claude'u ve Alibaba'nın Qwen'i gibi mevcut büyük dil modellerine (LLM'ler) dayanıyor. Yani sıfırdan geliştirilmedi. Ancak Manus AI, resmi web sitesinde yayınlanan bir grafikte OpenAI'ın o3 modeliyle desteklenen Deep Research araştırma aracını geride bıraktığı görülen güçlü performansı hakkındaki iddialar nedeniyle dikkat çekti.Yapay zeka uzmanları bu konuda ne diyor?Platformu test eden The Rundown AI haber bülteninin kurucusu Rowan Cheung'un bir LinkedIn gönderisinde belirttiğine göre, bazı yapay zeka uzmanları Manus YZ'nin "Çin'in ikinci DeepSeek'i" olduğunu söylüyor."'Manus' adlı bu yapay zeka ajanı şu anda Çin'de çılgınca viral oluyor... Derin Araştırma + Operatör + Claude Computer'ın birleşimi gibi ve GERÇEKTEN iyi." Ancak diğer uzmanlar, bir başka büyük yapay zeka atılımı olarak müjdelenmesine rağmen, Manus'un bu abartılı beklentiyi karşılama olasılığının düşük olduğunu söyledi.ABD'deki Chicago Üniversitesi Booth İşletme Okulu'nda yardımcı doçent olan Bradford Levy, Euronews Next'e verdiği röportajda, "Manus'un şimdiye kadarki gösterilerinden gördüğümüz kadarıyla, işleri ilk denemede doğru yapmadığına veya sonsuz döngülerde takılıp kaldığına dair pek çok kanıt var," dedi."Manus'un gerçekten neler yapabileceği konusunda kayda değer bir şeffaflık eksikliği var, bu da Manus hakkındaki tüm konuşmalara rağmen, beklentileri karşılamama ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor."Çin'in Ulusal İstihbarat Yasası, şirketlerin devlet istihbarat kurumlarıyla "destek, yardım ve işbirliği" yapması gerektiğini belirtiyor. Bu da mobil ve web uygulamalarında paylaşılan her türlü veriye bu kurumlar tarafından erişilebileceği anlamına geliyor.Levy, "Bu noktada, Pekin'in dünyanın dört bir yanındaki insanlar hakkında hassas bilgileri gizlice toplamak için aktif olarak çalıştığı iyi biliniyor. Bu amaca ulaşmak için, insanların hassas bilgilerini isteyerek teslim ettikleri parlak bir uygulama sağlamaktan daha iyi bir yol olabilir mi?" dedi.Diğer Manus AI kullanıcıları hata mesajları aldıklarını, aracın çeşitli hatalar yaptığını ve internette kolayca bulunabilecek bilgileri gözden kaçırdığını söyledi.Yapay zeka girişimi Pleias'ın kurucu ortağı Pierre-Carl Langlais, X'teki gönderisinde, "Ne yazık ki Manus AI 50 dakika sonra 18/20. adımda başarısız oldu! Oldukça iyi performans gösteriyordu. Manus'un çıktısını izliyordum ve mükemmel görünüyordu. Ancak, aynı istemi ikinci kez işletmek çok uzun sürdüğü için biraz sinir bozucu," diye yazdı.Manus AI'yi kimler kullanabilir?Manus şu an için sadece davetlilere açık olan özel test aşamasında. Manus AI'nın ürün ortağı Zhang Tao bir sosyal medya paylaşımında, "Şu anki yalnızca davetlilere özel mekanizma, bu aşamada çok sınırlı sunucu kapasitesi var," dedi. "Ekip, halkın coşkusunu hafife aldı ve sunucu kaynaklarımız yalnızca bir gösteri seviyesi için planlandı."