Kategori: Dünya | 0 Yorum | 19 Mart 2025 11:21:32









Son günlerde, Suriye'nin batısında, özellikle Lazkiye, Tartus ve Hama vilayetlerinde, Muhammed el-Cevlani liderliğindeki Suriye'nin yeni yöneticilerine sadık güçler ile bu hükümetin politikalarına karşı protesto gösterenler arasında yoğun çatışmalar ve gerginlikler patlak verdi. Bu çatışmalar sırasında birçok sivil vahşice öldürüldü. Suriye'deki son katliamlar ve cinayetler, yalnızca yeni yöneticilerin güvenliği sağlamadaki zayıflığını vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda politikalarının etkisizliğini de yansıtıyor. Geçtiğimiz aylarda, çok sayıda toplu katliam ve şiddetli baskı raporu ortaya çıktı ve yeni yöneticilerin güvenli ve istikrarlı koşullar yaratmak yerine muhalifleri bastırmaya ve şiddeti artırmaya devam ettiğini gösteriyor. Özellikle Suriye'deki azınlık gruplarına, özellikle de Alevi bölgelerine yönelik bu katliamların ölçeği korkunçtur. Bu, el-Cevlani ve destekçilerinin azınlık gruplarını koruma ve adil adalet sağlama konusundaki ilk vaatleriyle keskin bir tezat oluşturmaktadır. Kuzeybatı Suriye'den, özellikle İdlib ve Hama gibi bölgelerden gelen saha raporları, yargısız infazlar, kültürel sembollerin yok edilmesi ve muhaliflerin hedefli bastırılması olduğunu gösteriyor. Örneğin, Batı Suriye'deki son çatışmaların ardından, El-Colani hükümeti sorumluluğu "gönüllü gruplara" atfetti, ancak kanıtlar bu eylemlerin onun güçlerinin koordinasyonuyla veya en azından suç ortaklığıyla gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bu örüntü, El-Colani'nin bir zamanlar liderlik ettiği bir grup olan El-Nusra Cephesi'nin muhalefete diyalogla değil, mermilerle karşılık verdiği zamanki davranışını hatırlatıyor.

Kaynak : moderndiplomacy.eu | Timothy Hopper









Savaş ve krizin ortasında barış ve istikrar vaatleri cazip geliyor, ancak bu vaatler gerçekten hayata geçiyor mu? Savaş ve krizin ortasında, barış ve istikrar vaatleri çekicidir, ancak bu vaatler gerçekten meyvesini veriyor mu? El-Culani liderliğindeki Suriye'nin yeni yöneticileri, cazip sloganlar ve reform vaatleriyle öne çıktılar, ancak son katliamların acı gerçekliği, bu yeni yöneticilerin Suriye'de geniş bir siyasi fikir birliği yaratmak için gereken hoşgörüden yoksun olduğunu gösteriyor. Tehdit altında hissettikleri her an, silahlar ilk ve son çareleri oluyor. Böyle bir yaklaşım, Suriye'de başka bir iç savaş riski taşıyor, bu savaşta Hayat Tahrir el-Şam'ın batılı ve bölgesel müttefikleri sorumluluktan kaçamayacak.El-Colani'nin Suriye'de siyasi bir mutabakat oluşturma ve bağımsız bir hükümet kurma vaatlerine rağmen, gelecekteki devletin siyasi kimliği ve yapısıyla ilgili gerekli anlaşmaları henüz sağlayamadı. Birçok siyasi ve askeri muhalif grup, özellikle kurulması gereken hükümet biçimiyle ilgili olarak liderliğine ve politikalarına karşı protestolarını sürdürüyor. Bazı gruplar demokratik ve merkezsizleştirilmiş bir devlete duyulan ihtiyacı vurgularken, diğerleri İslamcı politikalar ve hükümet için dini bir kimlik konusunda ısrar ediyor. Bu mutabakat eksikliği, bölgesel ve uluslararası müdahaleler ve yeni Suriye yöneticilerinin hoşgörüsüzlüğüyle birleşince, Suriye'de kapsayıcı bir hükümet kurma vaadini çok uzak gösteriyor. Siyasi hoşgörü, müzakere, bağımsız kurumlar ve azınlık haklarına saygı gibi mekanizmalar gerektirir. Ancak, geçiş hükümeti eski yöntemlere başvurdu: korkutma, silahlar ve sokaklar. Bu yaklaşım, şeffaflık ve katılım talep eden Kürt grupları, Aleviler ve hatta Sünni protestocularla olan ilişkilerinde açıkça görülüyor. El-Colani ve güçleri, hesap verebilirlik yerine, ister hapis ister sahada infaz yoluyla olsun, muhalefeti susturmayı seçtiler. Bu, meşru bir hükümetin işareti değil, güç kullanarak iktidarı elinde tutan bir milis grubunun özelliğidir.Bağımsız bir hükümet kurma iddialarına rağmen, Suriye'nin yeni yöneticilerinin Türkiye'ye askeri ve ekonomik bağımlılığı, yeni Suriye'nin Türkiye'nin elinde bir araç olacağı fikrini güçlendiriyor. Ebu Muhammed el-Culani'nin Türkiye'ye bağımlılığı sadece iktidarda kalması için bir kaldıraç olmakla kalmadı, aynı zamanda geçiş hükümetinin iddia edilen bağımsızlığını da ciddi şekilde baltaladı. El-Nusra Cephesi'nin İdlib'deki varlığından bu yana Türkiye, el-Culani'yi kendi çıkarlarını ilerletmek için bir araç haline getirdi; Kürtleri bastırmaktan, kuzey Suriye'deki ticaret yollarına hakim olmaya kadar, mali, askeri ve lojistik destek sağlayarak. Bu destek, geçiş hükümetinde de devam ediyor; Ankara'nın Kürt bölgelerine askeri müdahalesinden, Suriye halkından çok Türk tüccarlarını kayıran ekonomik politikalar dikte etmeye kadar. Bu tek taraflı ilişki, el-Culani'nin daha az bağımsız bir lider ve daha çok önceliği Suriye'nin yeniden inşası değil, bölgedeki Türkiye'nin nüfuzunun genişletilmesi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın emirlerinin uygulayıcısı olduğunu gösteriyor. Bir hükümet yabancı bir güce bu kadar bağımlı olduğunda, ulusal egemenlik iddiası siyasi bir nezaketten öteye geçemez ve bu durum, hükümetin iç güvenini ve meşruiyetini daha da zayıflatır.Dahası, el-Jolani Suriye hükümetini İsrail'in ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarının pasif bir gözlemcisi haline getirdi. Hay'at Tahrir al-Sham Suriye'de iktidara geldiğinden beri İsrail, çoğunlukla askeri merkezleri, silah depolarını ve Suriye'nin füze ve savunma programlarıyla ilgili tesisleri hedef alan 300'den fazla hava saldırısı düzenledi.Suriye, iç sorunlarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel zorluklarla da karşı karşıyadır. Geçiş hükümetinin meşruiyeti, Hay'at Tahrir al-Sham'ın tarihi ve diğer gruplar ve ülkelerle olan karmaşık ilişkileri nedeniyle sorgulanmaya devam etmektedir. Türkiye, Rusya ve İran gibi bölgesel ve küresel güçler, Suriye'deki gelişmeleri kendi bakış açılarından görmektedir. Bu durum, Suriye'nin tam uluslararası destek kazanmasını engellemiş ve ülke içindeki siyasi istikrarsızlığa katkıda bulunmuştur. Bu koşullar altında, yabancı müdahaleler ve güç dengesinin kendi çıkarlarını gözeten gruplar ve ülkeler lehine kaydırılması, krizleri daha da kötüleştirebilir ve Suriye'yi yeni bir iç savaşa sürükleyebilir. Böylesi koşullarda, Suriye halkının tek umudu, uluslararası toplumun geçiş hükümetine daha fazla baskı yapması ve onu gerçek reformlar yapmaya zorlaması olabilir. Bu tür bir baskı olmadan, Suriye'nin durumunun eskisi gibi devam edeceği ve geçiş hükümetinin vaatlerinin sadece sözde kalacağı anlaşılıyor.Genel olarak, Ebu Muhammed el-Cölani ve destekçilerinin Suriye'nin sorunlarını siyasi ve barışçıl yollarla çözme konusundaki ilk vaatlerinin aksine, son şiddet, pratikte yalnızca şiddete ve silahlara, uzun zamandır terörist bir grup olarak kullanmak üzere eğitildikleri araçlara güvendiklerini gösteriyor. Bu durum Suriye'yi çok daha yıkıcı ve karmaşık bir iç savaşın eşiğine getiriyor, bu iç savaşta bir terörist grup üstünlük sağlıyor. El-Cölani'nin hoşgörü ve çoğulculuk vaatleri, Suriye'nin savaştan zarar görmüş çölünde bir serap gibi; güzel ama ulaşılamaz. Silahlarla iktidara gelen o, şiddetten başka bir dil bilmiyor gibi görünüyor.