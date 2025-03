Kategori: Dünya | 0 Yorum | 20 Mart 2025 15:19:44

ABD Başkanı'nın 30 günlük ateşkes ilan etme önerisiyle ilgili olarak, Rus tarafı, tüm cephe hattı boyunca olası bir ateşkes üzerinde etkili bir kontrol sağlamanın yanı sıra Ukrayna'daki zorunlu seferberliğin durdurulması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden silahlandırılması gerekliliği konusunda bir dizi önemli noktayı özetledi. Ancak Putin, bir dizi katı koşulda ısrar etti ve siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne doğru ilerleme kaydetti. Görüşme sırasında Donald Trump, tarafların enerji altyapısına 30 gün boyunca saldırılardan karşılıklı olarak kaçınmaları yönünde bir öneri sundu. Vladimir Putin öneriye olumlu yanıt verdi ve derhal Rus birliklerine ilgili emri verdi.









(i) ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenliğin sağlanması;

(ii) tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi;

(iii) BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmak;

(iv) tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerini ciddiye almak;

(v) ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların ve ihtilafların diyalog ve istişare yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesi; ve

(vi) hem geleneksel hem de geleneksel olmayan alanlarda güvenliğin sağlanması.



Bu temel ilkelerden yola çıkarak, GSI'nin dünyanın sürdürülebilir barış, istikrar ve kalkınma inşa etmek için yeni bir yol çizmesi için bir katalizör olabileceğini ve muhtemelen olacağını söylemek güvenlidir. Küresel Güvenlik Girişimi (GSI) ilk olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından 21 Nisan 2022'de Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı'nda önerildi.





Kester Kenn Klomegah



18 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaparak Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma konusundaki temel kararlılığını teyit etti. Putin, kapsamlı, güvenilir ve kalıcı bir çözüme ulaşmayı amaçlayan ve doğal olarak krizin temel nedenlerini ortadan kaldırma gerekliliğini ve Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarını da hesaba katan Amerikan ortaklarıyla işbirliği içinde olası çözümleri kapsamlı bir şekilde çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.Her iki lider de, Rusya ve ABD'nin küresel güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki özel sorumluluğu ışığında ikili ilişkileri normalleştirme konusunda karşılıklı ilgi gösterdi. Bu bağlamda, Rusya ve ABD, ekonomi ve enerji alanında karşılıklı çıkarlara dayalı potansiyel bağları geliştirmeyi amaçlayan bir iş birliği kuracaklardır.Yurt içinde çok sayıda çatışma yaşayan Güney Afrika'nın Cyril Ramaphosa'sı da Mayıs ayında Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile barış görüşmeleri düzenlemeye hazırlanıyor . İddialı bir iyimserlik ve enerjiyle dolu olan Ramaphosa, 2023'te önceki başarısız sert girişimlerin ardından yeni bir diplomatik müzakereye girmeyi öngörüyordu; Rus yetkili, on maddelik adımların kağıt üzerinde formüle edilmediğini ve daha kötüsünün uygulanamayacağını savundu. Ramaphosa, o zamanlar Ukrayna, Kiev ve Rusya, St. Petersburg'a bir Afrika Barış Girişimi grubuna başkanlık ediyordu.Devlet Duması ve Federasyon Konseyi'nin onayı ve atanan başkanlık kararnamesi uyarınca, Moskova'nın tam ölçekli 'özel askeri operasyonu' Şubat 2022'nin sonlarında başladı. Son birkaç yıldır, BRICS (Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) BRICS'in "Ukrayna krizini sona erdirmek için kalıcı bir barış" peşinde koşmaya devam edeceğini söyledi. BRICS üyeleri görüşmeler ve müzakerelerle aktifti, ancak herhangi bir pratik sonuç olmadan ve göreceli barışı tesis etmek için görünür bir işaret olmadan ve/veya yakın zamanda gerçekleştirilecek.Birkaç rapor, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek Avrupa liderliğindeki bir ateşkes anlaşmasını tamamen reddettiğini belirtti. Çok kutuplu dünyanın sadık savunucusu olmasına rağmen BRICS, özellikle Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan gelen barış planı önerilerinin de çöpe atıldığını öne sürdü. Siyasi iktidara yükseldikten sonra, Başkan Donald Trump Ukrayna'da barışı sağlamak için stratejik bir şekilde hareket etti, aynı anda doğal kaynakları sömürmek için kurumsal anlaşmalara göz dikti, Elon Musk (DOGE) ise hükümet işlerini Rusya'nın arka bahçesi olan bölgeye genişletmek için baskı yaptı.Güney Afrika G20 başkanlığını devraldı, küresel ekonomik istikrarsızlığın üstesinden gelmek, derinleşen yoksulluğu ele almak, ekonomik kalkınma ve büyümeyi sürdürmek ve gelişmekte olan ülkelerin borçlarını düşürmek, gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş dünya arasındaki uçurumu daraltmak için çeşitli önlemler özetledi. Ancak bunların yanı sıra, Güney Afrika'dan Cyril Ramaphosa, G20 gündeminin gücü bağlamında, Mayıs ayında Rusya ve Ukrayna'ya kapsamlı bir 'barış gezisi' planlıyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin'in sözcüsü Dmitry Peskov'un Haziran 2023 ortasında Güney Afrika'nın on maddelik önerisiyle alay etmesine rağmen, Ramaphosa hala Vladimir Putin ve Volodymyr Zelenskyy ile yaklaşan barış görüşmeleri konusunda iyimserliğini dile getirdi; bu görüşmeler kasıtlı olarak bu eski Sovyet cumhuriyeti Ukrayna'daki tırmanan krizi sona erdirmeyi amaçlıyor.Örneğin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov üç saatlik toplantının ardından Afrika'nın barış planının on (10) unsurdan oluştuğunu ancak "kağıt üzerinde formüle edilmediğini" söyledi. Lavrov, Afrika heyetinin Rus lidere Zelenskyy'den herhangi bir mesaj getirmediğini de sözlerine ekledi. Lavrov yalnız değildi ancak Dmitry Peskov da ona katıldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Afrika ülkelerinin önerdiği barış girişiminin uygulanması çok zor, pozisyonların karşılaştırılması zor" dedi.17 Haziran 2023'te Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa; o zamanki Afrika Birliği Başkanı ve Komorlar başkanı Ghazali Othman ; o zamanki Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ; Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema ve Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly , Afrika barış girişimini görüşmek üzere St. Petersburg'a geldi. Ayrıca heyette Uganda ve Kongo temsilcileri de vardı.Afrika barış misyonunun temel amacı, iki ülke arasında barışı kolaylaştırmak için öncelikle "güven artırıcı önlemler" önermekti. 24 Şubat 2022'de başlayan çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesini sağlamaktı.Ramaphosa, Rusya ve Ukrayna'yı diyalog yolunu seçerek ihtilafa bir çözüm bulmaları yönünde ikna etmek umuduyla bu öneriyi yaptı.“Bu savaşın müzakereler ve diplomatik yollarla çözülmesini önermek istiyoruz. Savaş sonsuza kadar devam edemez. Tüm savaşlar bir aşamada çözülmeli ve sona ermelidir. Ve biz bu çok net mesajı iletmek için buradayız çünkü savaş Afrika kıtası ve aslında dünyadaki birçok başka ülke üzerinde olumsuz bir etkiye sahip,” diye vurguladı Ramaphosa ve ayrıca Rusya'nın öncelikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de elde ettiği siyasi egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı.Haziran ortasında, St. Petersburg'da yedi Afrika ülkesinin liderleriyle konuşan Putin, sunumları bölerek Ukrayna'daki özel askeri eylemin konseptini ve arkasındaki nedenleri açıkladı. Putin, Rusya'nın başlangıçta Ukrayna topraklarını "işgal etmeyeceğini" açıkladı. Öte yandan, Rusya sadece Doğu Ukrayna'daki Rusça konuşan nüfusunu korumak istiyordu. Ancak sonunda Rusya, güney bölgesi ve Ukrayna'nın Doğu Donbas bölgesi üzerinde "tam kontrol" sağladı.Çin'in Kayalar Üzerindeki Barış TeklifleriPekin'in Rusya-Ukrayna'nın birinci yıl dönümünde sunduğu 12 maddelik barış önerisi hiçbir şeyi değiştirmedi. Dahası, Rusya Çin'den BRICS+'da güvenilir ve sağlam bir ortak olarak sık sık bahsetti. Buradaki tartışmalar için, Rusya-Ukrayna krizini ve dünyadaki diğer birçok krizi çözmede önemli rol oynayabilecek Çin'in Küresel Güvenlik Girişimi'ni (GSI) burada dikkatlice ele almak gerekir. İlk olarak, Çin dış politikasında "iş birliğini" önemli bir bileşen olarak konumlandırırken, çatışmacı olan ve yine de çok kutupluluktan bahseden Rusya'nın aksine - aslında temel anlamıyla 'çok kutupluluk', çatışma çözümleri de dahil olmak üzere küresel gelişmelere kapsayıcı ve bütünleşik bir yaklaşım anlamına gelir.Küresel Güvenlik Girişimi'nin konseptine göre, uluslararası çatışmaların temel nedenlerini ortadan kaldırmak, küresel güvenlik yönetişimini iyileştirmek, istikrarsız ve değişen bir çağda daha fazla istikrar ve kesinlik sağlamak için ortak uluslararası çabaları teşvik etmek ve dünyada kalıcı barış ve kalkınmayı desteklemek amaçlanıyor.Kavram, altı taahhüt veya sütun tarafından yönlendirilir; bunlar:Trump-Putin'in Barış FormülüBaşkan Donald Trump, Rusya-Ukrayna krizini çözmek için bilinçli adımlar atıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna'daki kapsamlı ekonomik fırsatların her ikisini de değerlendirmenin özünü vurgulayarak topu yuvarladı. Washington ile doğal kaynakları keşfetmeye (yani mineraller konusunda bir anlaşma imzalamaya) odaklandı ve aynı zamanda ABD kurumsal işletmelerinin Rus pazarına geri dönmesi için müzakere etti. Rusya, sık sık papağan gibi tekrarladığı 'ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeni' politikası bağlamında karşılıklılık gösterdi ve ABD başkanıyla yapıcı bir etkileşim için sahneyi garantiledi. Beklendiği gibi, Amerikan rüyası aşkına, Kremlin Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir büyükelçi atadı ve ayrıca New York ve Washington'a diplomatik personel gönderecekti.Kremlin'in Şubat 2022'de eski Sovyet cumhuriyeti Ukrayna'ya 'özel askeri operasyon' kapsamında asker göndermesinin ardından ikili ilişkiler kötüleşti. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından siyasi özgürlüğüne kavuştu. Şu anda, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen ikili ilişkilerini yeniden düzenlemek istiyorlar ve özellikle son gelişmeler şüphesiz bu gerçeği yansıtıyor ve bu giderek jeopolitik bir gerçeklik haline geliyor. Somut olarak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce , resmi açıklamalarda, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki iletişimi yeniden sağlamak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar.Bazı hoşnutsuzluk ve anlaşmazlık unsurlarına rağmen, Putin'in 'geçici ateşkes' yerine 'uzun vadeli barış' vurgusu, kalıcı bir çözüm konusunda ısrarcı olduğunu açıkça ima ediyor. Putin, krizin 'kök nedenlerini' ele almanın gerekliliğinden defalarca ve en önemlisi, bahsetti ve bunların arasında NATO ve müttefiklerinin Ukrayna'nın üyeliğini onaylamamaları gerektiğini açıkça vurguladı. Ayrıca, NATO mümkün olduğunca Rusya'nın toprak arka bahçesinden uzak durmalıdır.Ukrayna'da 'barış süreci'nin uygulanmasında engeller hala devam ederken, Donald Trump ve Vladimir Putin'in 18 Mart'ta özel olarak odaklanmış görüşmeleri, tam teşekküllü bir ateşkesi etkileyebilecek belirli güvenilir koşullara sahip. Trump'ın birincil pozisyonu, her iki tarafın daha uzun vadeli bir barış planı oluşturması ve Ukrayna'nın siyasi egemenliğini ve toprak bütünlüğünü BM Güvenlik Konseyi'nin yasal çerçevesi içinde güvence altına alması için güven artırıcı bir önlem olarak 30 günlük geçici çatışma molası yoluyla olmuştur.Kremlin, hedeflerine ulaşmak için Ukrayna'nın NATO'ya katılmaktan vazgeçmesini, ordusunu sert bir şekilde küçültmesini ve ülkeyi Moskova'nın yörüngesinde tutmak için Rus dilini ve kültürünü korumasını açıkça talep etti. Putin, "krizin temel nedenlerini ortadan kaldırma" ihtiyacını defalarca vurguladı - Kremlin'in, güvenliğine yönelik büyük bir tehdit olarak tanımladığı Rusya sınırlarına yakın bir NATO askeri yığınağını geri çekme talebine bir gönderme. Putin, 24 Şubat 2022'de tam ölçekli 'özel askeri operasyon' başlatılırken hem Devlet Duması'nda hem de Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada bunları dile getirdi.Ukrayna Dört Bölgeyi Nasıl Kaybetti?23-27 Eylül 2022 tarihlerinde Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri (DPR ve LPR) ile Herson bölgesi ve Zaporozhye Bölgesi'nin kurtarılmış toprakları Rusya'ya katılmak için referandum düzenledi. Tüm bu bölgelerde seçmenlerin ezici çoğunluğu Rusya Federasyonu'nun bir parçası olmayı tercih etti. Bu bölgeler son birkaç yıldır dikenli bir soru oldu ve Kiev'in Doğu Ukrayna'daki Rusça konuşan nüfusa yönelik korkutma, ayrımcılık ve kötü muamele de dahil olmak üzere en üst düzeyde insan haklarını ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı."Uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normlarına uygun olarak, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan halkların eşit hakları ve kendi kaderini tayin etme ilkesini tanıyıp teyit ederek, Herson bölgesi halkının 27 Eylül'de yapılan referandumda dile getirdiği iradeyi dikkate alarak, Herson bölgesinin devlet egemenliğinin ve bağımsızlığının tanınmasını emrediyorum" ifadesi yer aldı ve Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlandı.Birleşmiş Milletler'in İlhaklara TepkileriBM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin referandum konusundaki tutumunun kesin olduğunu ve Rusya Federasyonu'na katılımı çekincesiz bir şekilde eleştirdiğini belirtti. Genel Sekreter Antonio Guterres şunları söyledi:"Ukrayna'nın Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporozhye bölgelerinin ilhakına yönelik herhangi bir kararın hukuki değeri olmayacak ve kınanmayı hak etmektedir."Guterres, “BM Şartı açıktır,” diye vurguladı, “Bir Devletin topraklarının başka bir Devlet tarafından tehdit veya güç kullanımı sonucu ilhak edilmesi, BM Şartı İlkeleri ve uluslararası hukukun ihlalidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da aynı şekilde açıktır.”Ayrıca şunu vurguladı:“Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri olan Rusya Federasyonu, Şart'a saygı gösterme konusunda özel bir sorumluluk paylaşıyor. Uluslararası yasal çerçeveyle uzlaştırılamaz. Uluslararası toplumun savunması gereken her şeye karşı çıkıyor. Birleşmiş Milletler'in Amaç ve İlkelerini hiçe sayıyor. Tehlikeli bir tırmanış. Modern dünyada yeri yok. Kabul edilmemeli.”Guterres, BM'nin referandum konusundaki tutumunun net olduğunu belirtti.“Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içinde, ilgili BM kararına uygun olarak egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tamamen bağlıyız. İşgal altındaki bölgelerdeki sözde referandumların aktif silahlı çatışma sırasında, Rus işgali altındaki bölgelerde ve Ukrayna'nın yasal ve anayasal çerçevesinin dışında gerçekleştirildiğini vurgulamak istiyorum. Bunlara halk iradesinin gerçek bir ifadesi denemez.”“Rusya'nın ileriye gitme yönündeki herhangi bir kararı barış umutlarını daha da tehlikeye atacaktır. Küresel ekonomi, özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerindeki dramatik etkileri uzatacak ve Ukrayna ve ötesine hayat kurtarıcı yardım ulaştırma yeteneğimizi engelleyecektir. Uçurumdan geri adım atmanın tam zamanı. Şimdi her zamankinden daha fazla, bu yıkıcı ve anlamsız savaşı sona erdirmek ve BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku desteklemek için birlikte çalışmalıyız,” diye sonlandırdı Guterres.Rusya'nın Güvenlik Zorlukları ile İleri YürüyüşPutin, Kremlin'deki göz kamaştırıcı konuşmasında, Moskova'nın yeni dahil edilen bölgeleri "mevcut tüm araçlarla" koruyacağını söyledi ve onları geri verme meselesinin asla tartışılmayacağı ve yeniden müzakere edilmeyeceği konusunda hararetle ısrar etti. Özel askeri operasyonu ve anlık referandumu, Rusya'nın büyük güç statüsünü geri kazanma çabalarının bir parçası ve diğer yandan küresel Batı egemenliğine karşı koyma çabaları olarak açıkça tasvir etti."Tarih bizi halkımız için, büyük tarihi Rusya için, gelecek nesiller için savaşmak üzere bir savaş alanına çağırdı" dedi.Ukrayna'nın işgal ettiği tüm toprakları geri alacağına dair yemin etmesi, Rusya'nın kazanımlarını savunacağına dair söz vermesi, nükleer silah kullanma tehdidinde bulunması ve protestolara rağmen 300 bin asker daha konuşlandırmasıyla, iki ülke giderek daha da tırmanan bir çatışma rotasına girdi.Putin, yıllar boyunca güvenlik riskleri ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) daha fazla doğuya doğru genişlemeyeceğine dair verdiği sözü tutarak, güvenlik garantilerinin eksikliğinden endişe ederek, 24 Şubat'ta, hem Federasyon Konseyi hem de Devlet Duması'nın (yasama meclisleri) bu operasyona onay verip yeşil ışık yakmasının ardından, nihai hedefi eski Sovyet Cumhuriyeti Ukrayna'nın "silahsızlaştırılması ve Nazilerden arındırılması" olan "özel askeri operasyona" başladı.Karşılanamayan Beklentiler ve İleriye Dönük BarışYeni bir dünya kötüleşen duruma uyanırken, küresel liderler hala tüm ülkelerin uluslararası hukukun sınırları içinde hareket etmesi ve saygı göstermesi gerektiğine inanıyor. Tüm ülkelerin iç meselelere karışmama, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerine derinlemesine rehberlik etmesi gerektiğine inanıyor. Güney Afrika, Çin ve Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS+) son birkaç yıldır Rusya-Ukrayna krizini çözme girişimlerinde kendi "barış formüllerini" önerdiler. BRICS+, nihai zirve bildirilerinde belirtildiği gibi küresel barışı güvence altına alma ve sürdürme konusunda prensipte başarılı olamadı.Sıkça yankılanan 'ortaya çıkan çok kutuplu dünya' - 'çok' öneki ve 3 kelimelik ifade, küresel barış, kalkınma ve ekonomik büyümenin mevcut zorlukları üzerinde çoğunluk kararı gerektiriyor. Rusya ve Ukrayna arasında tam teşekküllü barışa doğru birincil adım olarak, kilit küresel güçlerin ateşkesi müzakere etmesi için hala zaman var. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a olağanüstü bir dönüş yapması ve dünyada yeni bir jeopolitik bölüm açmasının ardından Güney Afrika'nın Cyril Ramaphosa'sı başarılı olabilir mi? Günümüzde çok övülen BRICS+'ın bir parçası olarak Güney Afrika değilse, o zaman şansı Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakıyoruz. Müzakereler yoluyla sürdürülebilir bir barışı güvence altına alma konusunda takdire şayan bir kararlılıkla ve Rusya-Ukrayna'ya ve jeopolitik duruma benzersiz bir yaklaşımla ikinci dönem dış politikasına sarsılmaz bağlılıkla, bu, 47. ABD Başkanı Donald John Trump yönetiminde Amerika'yı Yeniden Harika Yapacaktır (MAGA).Kaynak : globalresearch.ca