Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 21 Mart 2025 03:25:48









Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Özel, "Bundan sonraki süreçte kimse CHP’den salonlarda, binalarda, siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklarda, meydanlardayız" dedi.

CHP Genel Başkanı, "Bana diyorlar ki 'Sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Buradan sesleniyorum. Evde aç oturmayacağız. Evde yoksul oturmayacağız. Evde işsiz, güvencesiz oturmayacağız. Sen bizim seçtiğimizi nezaretlerde tutarken, biz evde oturmayacağız. Asla. Buradakiler senin gibi ne korkaklar ne de zalimler. Kimseye kıyamazlar. Ama kendilerini de senin gibi bir zalimin vicdanına bırakmazlar" dedi.









Özel, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ise İBB'ye kayyum atandığı takdirde direneceklerini ve belediye binasını terk etmeyeceklerini söyledi.









Üniversite öğrencileri Saraçhane'ye yürüdü





Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren binlerce kişi, bu akşam da Saraçhane'deki İBB binasının önünde toplandı. Özel, "Kimse artık CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız" dedi. CHP lideri Özgür Özel'in çağrısı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden binlerce kişi Saraçhane'de toplandı. İBB binasının önündeki protesto gösterisi için Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Saraçhane'ye gitti."Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, ama hak aramak için söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" ifadelerini kullanan Özel, "Bundan sonra kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan ama sinmeden, durmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" diye ekledi.Yavaş: Her şey çok güzel olacakKonuşma yapan Yavaş da "Bir yıldır televizyonlarda kim cumhurbaşkanı olacak tartışması yapılıyor ve yaptırılıyor. Oysa bizler koltuk kavgası içinde değiliz; tam tersine, bu ülkeyi adalet, liyakat ve hukukun üstünlüğü ile yeniden inşa etme mücadelesi veriyoruz. Ortak hedefimiz, yeni bir iktidar. Hukuka bağlı bir iktidardır" ifadelerini kullandı.Yavaş, "Umutsuz olmayacağız. Çünkü umutsuzluk kaybetmektir. Hiç merak etmeyin, Ekrem Başkan da en kısa zamanda aramıza katılacak ve bu büyük Türk milleti olarak Türkiye'yi hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bir kişiye yapılan haksızlık tüm ülkeye yapılmış sayılır. Bu nedenle haksızlığa susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Doğru duvarlar yıkılmayacak, hak yerini yeniden bulacak" dedi.Kalabalıktan sık sık "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı yükseldi.Özel: Kayyum atanırsa İBB'yi terk etmeyeceğizÖzel ve beraberindeki CHP heyeti, Çarşamba gününün sabah saatlerinden bu yana Saraçhane'deki İBB Binası'nda bulunuyor. CHP Genel Başkanı Özel, gün içinde belediye binasına gelen diğer siyasi partilerin liderleriyle görüşmeler yaptı.İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle bugün İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda üniversitede protesto eylemleri düzenlendi. İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri zaman zaman yürüyüş yaparak akşam saatlerinde Saraçhane'ye ulaştı."Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Kurtuluş yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Her yer Taksim her yer direniş" şeklinde sloganlar atan öğrenciler hükümeti istifaya çağırdı. Öğrencilerden bazıları Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Polis ise barikat oluşturarak buna izin vermedi. Zaman zaman barikata yüklenen öğrencilerle polis arasında gerginlik yaşandı. O anlarda polis biber gazı kullandı, yere düşüp ezilme tehlikesi geçirenler oldu. İtfaiye Müdürlüğünden çıkan itfaiye araçlarının barikatı geçmesi de zaman aldı. Gerginlik ve arbede zaman zaman devam etti.Yerlikaya: 6 polisimiz yaralandıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı" açıklamasında bulundu.Yerlikaya, "Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler" dedi.İstanbul'da Valilik kararıyla 23 Mart'a kadar toplantı, gösteri ve basın açıklamaları yasaklanmıştı.CHP tarafından ise İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ve 21 ildePerşembe akşamı miting düzenleneceği duyurulmuştu.Gözaltı nedeniyle dün akşam da İstanbul'un Saraçhane semtindeki İBB binası önünde on binlerce kişinin katılımıyla bir protesto gösterisi düzenlenmişti.İBB Başkanı İmamoğlu'nun 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden birinci parti çıkan CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için 23 Mart 2025'te gerçekleştirmeyi planladığı ön seçime sayılı günler kala gözaltına alınması, diğer illerde çeşitli gösterilerle protesto ediliyor.