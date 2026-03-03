Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 03 Mart 2026 12:18:24









PwC'nin "Ödülün Boyutu" raporuna göre, yapay zekanın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon ABD doları katkı sağlaması, yani küresel GSYİH'nin yaklaşık %14'ünü oluşturması bekleniyor. Ancak bu dönüşüm eşit değil. Dinis Guarda'nın " Büyük Yapay Zeka Uçurumu " adlı kitabında belirttiği gibi , bu değerin %70 ila %75'ini yalnızca on ülke ele geçirebilir. IDC, yapay zekaya yatırılan her 1 ABD dolarının 4,60 ABD doları getiri sağlayabileceğini tahmin ediyor. Dolayısıyla yapay zeka, ulusal gücün çarpanı niteliğinde.

PwC'nin "Ödülün Boyutunu Belirleme" raporuna göre, yapay zekanın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon ABD doları katkı sağlaması bekleniyor; bu da küresel GSYİH'nin yaklaşık yüzde 14'üne denk geliyor. Amartya Sen'in bir zamanlar savunduğu gibi, kalkınma nihayetinde özgürlüğü genişletmekle ilgilidir. Yirmi birinci yüzyılda bu özgürlük, teknolojik kapasiteyi şekillendiren algoritmalar, veri akışları ve dijital altyapı tarafından giderek daha fazla aracılık edilmektedir.Bu durum, ABD-Çin rekabetinin yoğunluğunu açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri, büyük dil modellerinden yapay genel zekaya (AGI) kadar öncü yeniliklerde lider konumdayken, Çin ise somutlaştırılmış yapay zeka, endüstriyel robotik ve donanım entegrasyonunda üstünlük sağlıyor. Bunun altında yatan temel sorun ise kritik noktalar: gelişmiş yarı iletkenler ile kritik mineraller ve enerji altyapısı arasındaki mücadele.Küresel Güney'in büyük bir bölümü için riskler siyasi ve kalkınmayla ilgili. Yapay zekâ değerinin yoğunlaşması, veri ve kârların dışarıya akması ve politika alanının daralmasıyla sonuçlanan yapısal bağımlılık riskini beraberinde getiriyor. Stratejik özerklik olmadan, gelişmekte olan ekonomiler rakip dijital bloklara dahil olma riskiyle karşı karşıya kalıyor.Daha sessiz bir ittifak şekilleniyor. Endonezya ve Vietnam 2045 yılına kadar gelişmiş ülke statüsüne ulaşmayı hedeflerken, Hindistan bağımsızlığının yüzüncü yılı olan 2047 yılını kendi dönüm noktası olarak belirledi. Bu senkronize ufuklar, dijital stratejik özerklik etrafında birleşen üç orta güç arasında daha derin bir teknolojik koordinasyonun temelini oluşturuyor.Bu koordinasyon, ortak ulusal çıkarları yansıtmaktadır. Hindistan, Endonezya ve Vietnam için yapay zeka, prestij yarışından ziyade, Doğu Asya sanayileşmesinin önceki dalgalarını yankılayan yapısal bir dönüşüm aracıdır. Amaç, teknolojik iyileştirme yoluyla yoksulluğu azaltmak ve insan onurunu güvence altına almaktır. Zorluk, bu hedefleri kurumsal stratejiye dönüştürmekte yatmaktadır.Hindistan: Strateji Olarak AltyapıHindistan, blok siyaseti yerine konu bazlı çok yönlü ittifak politikasını uygulamaktadır. Dijital alanda bu, Dijital Kamu Altyapısı (DPI) ihracatı anlamına gelir: gelişmekte olan ekonomilerde uyarlanabilen modüler kimlik sistemleri, ödeme sistemleri ve yönetişim çerçeveleri.Hindistan, IndiaAI Misyonu ve BharatGen gibi projeler aracılığıyla, "güvenli ve güvenilir yapay zeka"yı vurgulayarak yerli yapay zeka kapasitesine büyük yatırımlar yapıyor. Yönetişim, mimariye entegre edilmiş durumda. Hindistan'ın amacı uyum sağlamak değil, birlikte çalışabilir kamu sistemleri aracılığıyla kurumsallaşmış özerklik elde etmektir.Endonezya: Dönüşüm Yoluyla EgemenlikEndonezya'nın uzun süredir uyguladığı " bebas dan aktif " (kelimenin tam anlamıyla "özgür ve aktif", yani bağlantısız ancak proaktif bir şekilde katılım gösteren) dış politika doktrini artık dijital politikaya da uzanıyor. 2025-2045 Ulusal Uzun Vadeli Kalkınma Planı (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), Hükümet Dijital Ana Planı (RIPD 2025-2045) ile birlikte, dijital dönüşümü ekonomik iyileştirme, kurumsal reform ve devlet kapasitesinin güçlendirilmesinin merkezine yerleştiriyor.Hindistan'ın Tech Mahindra şirketiyle geliştirilen Sahabat-AI gibi girişimler, özel sektör inovasyonunun kamu stratejisiyle nasıl uyumlu hale getirilebileceğini gösteriyor. Büyük Dil Modeli (LLM), endüstri tarafından başlatılmış ancak Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı tarafından desteklenmiştir; bu da girişimcilik yeteneği ve devlet yönetiminin dil egemenliği ve Hindistan-Endonezya teknolojik bağlarının derinleştirilmesi etrafında birleştiği hibrit bir modeli yansıtmaktadır. Endonezya 4.0'ı oluşturmak, Nesnelerin İnterneti (IoT), robotik ve ileri imalatı ulusal stratejiye entegre ederek dijital kapasiteyi 2045 hedefine yerleştiriyor.Vietnam: Donanım Sektöründe Bambu DiplomasisiVietnam, genellikle "Bambu Diplomasisi" olarak tanımlanan, kırılmadan eğilen bir duruşla tedarik zinciri dayanıklılığına katkıda bulunuyor. Hanoi, Çin'e yakınlığını korurken Batı yatırımlarını absorbe ediyor ve gerilimi açık bir ittifak yerine dengeli bir yaklaşımla yönetiyor. Bu, sırf belirsizlik olsun diye değil, tarih ve coğrafya tarafından şekillendirilmiş bir hayatta kalma stratejisidir.“Çin artı bir” söylemi altında Vietnam, NVIDIA, Qualcomm, SpaceX, Marvell ve Cadence gibi şirketleri yarı iletken ve yapay zeka ekosistemine çekti. Ancak Bac Ninh ve Hai Phong'daki sanayi bölgeleri hala büyük ölçüde Çin'den ithal edilen bileşenlere bağımlı. Batı sermayesi içeri akıyor, Çin bileşenleri geçiyor ve Vietnam açık bir uyum olmaksızın montaj yapıyor. Bu pratikte bir riskten korunma yöntemidir.Vietnam'ın bu hedefi, Planlama ve Yatırım Bakanlığı'nın (MPI) yakın tarihli yönergesinde açıkça belirtilmiştir ve "2030 yılına kadar 50.000 yarı iletken mühendisi ve 7.000 yapay zeka uzmanı yetiştirmeyi" amaçlamaktadır. Bu sadece bir eğitim hedefi değil; montajın ötesine geçmek ve tasarım tedarik zincirinin daha yüksek değerli segmentini güvence altına almak için stratejik bir hamledir.İkili Tekelin ÖtesindeBireysel olarak kısıtlanmış olan bu durumlar, birlikte özerkliğin katmanlı üçlü mimarisine benzemeye başlar. Bu, geleneksel anlamda bir blok değil, koordineli bir direnç mantığıdır.Hindistan yazılım katmanının temelini oluşturuyor. Dijital Kamu Altyapısı (DPI), ölçeklenebilir kimlik ve ödeme sistemleri, kamu yönetimi şablonları ve giderek temel bir unsur haline gelen yapay zeka ekosistemleri aracılığıyla, eksenin protokol mantığını sağlıyor. Birçok açıdan, daha kapsayıcı dijital ekonomiler için işletim sistemi görevi görüyor.Vietnam donanım katmanını güçlendiriyor. Yarı iletken montajı ve yükseltme hedefleri, endüstriyel robotik kapasitesi ve "Çin artı bir" yapılanması altındaki tedarik zinciri dayanıklılığı, onu küresel sermayeyi, bölgesel lojistiği ve teknolojik üretimi birbirine bağlayan bir üretim merkezi konumuna getiriyor.Endonezya, çeşitli veri ekosistemlerini, geniş bir dijital tüketici pazarını, OJK gibi kurumlar aracılığıyla sahip olduğu düzenleyici gücü ve yapay zeka donanım değer zincirleri için hayati önem taşıyan kritik hammaddeleri bir araya getirerek stratejik bir arayüz katmanında yer almaktadır.Eğer Hindistan yazılım mimarisini kurar ve Vietnam donanım altyapısını sağlarsa, Endonezya da toplumsal ölçekte yayılımı yöneten veri, pazar erişimi ve düzenleyici mantığı şekillendirir.Ancak mimari, sürtüşmelerden tamamen arınmış değil. Tedarik zincirleri dışarıdan karmaşık bir yapıya sahip. Gelişmiş çipler hala birkaç firmanın kontrolünde. Sermaye akışları jeopolitik dalgalanmalara duyarlı. Yurtiçi bürokratik koordinasyon, teknolojik hedeflerin gerisinde kalabiliyor. Ve siyasi algı, özellikle Washington ve Pekin'de, çeşitlendirmeyi hızla uyum olarak yeniden yorumlayabiliyor.Endonezya, dış beklentileri dengeleyerek iç istikrarı korumalıdır. Vietnam, misillemeyi tetiklemeksizin montajdan tasarıma geçmelidir. Hindistan, ölçeği kurumsal uyuma dönüştürmelidir. Koordinasyon, güven ve düzenleyici birlikte çalışabilirlik gerektirir.Bu kısıtlamalar, eksenin yalnızca söylemlere güvenemeyeceği anlamına gelir. Yalıtkanlığa düşmeden kırılganlığı azaltan bir yönetim felsefesi gerektirir. Burada Egemen Yapay Zeka, bir slogan olmaktan ziyade bir tasarım ilkesi haline gelir.Modüler Özerklik Olarak Egemen Yapay ZekaBu bağlamda egemen yapay zeka, dijital korumacılık değil, modüler özerkliğin bir biçimidir. Çok katmanlı bir dünyada egemenlik, bölgeden çok tasarımla ilgilidir. Küresel bulut sağlayıcıları ve donanım firmaları faaliyet göstermeye ve yatırım yapmaya devam edebilir, ancak Endonezya'nın 280 milyon vatandaşı gibi büyük toplumlara giriş, giderek yerel düzenleyici çerçeveler ve kültürel olarak uyumlu arayüzler aracılığıyla etkileşim gerektirmektedir. Altyapı küresel ölçekte olabilir, ancak teknolojinin günlük hayata dokunduğu yönetim mantığı ve bilişsel katman ulusal kalmaktadır.Bu katmanlı model, ayrışma yerine karşılıklı bağımlılık üretir. Büyük teknoloji şirketleri pazar erişimi kazanırken, orta ölçekli güçler stratejik veri akışları üzerindeki nüfuzlarını korur. Bu, ikili bir çatışma yerine müzakereye dayalı bir katılımdır.Çoklu Yapay Zeka Siparişine DoğruDoğru bir şekilde ele alındığında, Hindistan, Endonezya ve Vietnam ekseni, küresel yapay zeka ekosistemiyle çatışmaktan ziyade onu tamamlıyor. Nüfus ölçeğini, endüstriyel kapasiteyi, düzenleyici deneyleri ve stratejik coğrafyayı bir araya getirerek, bu orta güçler müzakere pozisyonlarını güçlendiriyor.Ancak gerçekçilik, ihtiyatlı olmayı gerektirir. Orta güçler olarak, zorlayıcı bir etkiye sahip değiller. Böl ve yönet yatırım teklifleri, toplu pazarlığı zayıflatabilir. Özellikle gelişmiş GPU ve litografi bağımlılıkları gibi bilgi işlem darboğazları dış kaynaklı olmaya devam ediyor. Ulusal gurur, uyumun önüne geçerse birlikte çalışabilirlik sekteye uğrayabilir ve eğitimli mühendisler hala yurt dışına çekilebilir. Bu nedenle stratejik hırs, kurumsal disiplinle desteklenmelidir. Kalıcılık, söylemden ziyade sürdürülen politika tutarlılığına bağlı olacaktır.Küresel Güney'in büyük bir bölümü için yapay zeka, genel zekanın üstünlüğünden ziyade verimlilik, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) güçlendirilmesi, finansal kapsayıcılık, kamu hizmeti verimliliği ve endüstriyel iyileştirme ile ilgilidir. Yönetişimi kapsayıcı büyümeye doğru yeniden odaklamak, onun bilgi çekirdeğini değiştirir.Bu yaklaşım, kalkınma etkisi ve eşit erişimin merkezde olduğu 2026 Hindistan Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi'ndeki tartışmalarla örtüşmektedir. Bu üçlü, kopuşu değil, yeniden ayarlamayı hedeflemektedir.Bu yaklaşım sürdürüldüğü takdirde, Küresel Güney'in pazarlık gücünü artırabilir, bağımlılığı azaltabilir ve yapay zeka yönetimini uzun vadeli kalkınma stratejilerine entegre edebilir.Orta güçler yapay zekayı kendi şartlarına göre düşünmeye başlamalıdır. Rekabet aracı olarak değil, ortak refah aracı olarak. Bu anlamda stratejik özerklik, çatışma anlamına gelmez. Açık, karşılıklı yarar sağlayan ve insan merkezli kalacak şekilde teknolojiyi şekillendirmekle ilgilidir.Hint-Pasifik'in geleceği yalnızca askeri caydırıcılığa değil, aynı zamanda orta güçlerin dijital ekosistemleri güvence altına almak ve daha dağıtık bir yapay zeka düzenine katkıda bulunmak için işbirliği yapıp yapamayacaklarına da bağlı olabilir.Ancak bu dijital hırsın altında sıklıkla göz ardı edilen fiziksel bir katman daha var: denizaltı kabloları. Küresel veri trafiğinin neredeyse %95'i soyut bir bulut üzerinden değil, okyanus tabanına döşenmiş fiber optik arterler üzerinden geçiyor. Egemen yapay zeka ve dijital kamu altyapısı yazılım dilinde çalışıyor olabilir, ancak nihayetinde bu su altındaki donanıma bağımlıdırlar.Coğrafi olarak Hindistan, Endonezya ve Vietnam, Hint-Pasifik'in en hassas üç deniz koridorunun üzerinde yer almaktadır: Hint Okyanusu deniz yolları, Malakka Boğazı ve Güney Çin Denizi. Bunlar hem ticaret yolları hem de veri yollarıdır. Ancak kablo altyapısının büyük bir kısmı hala Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ile bağlantılı konsorsiyumlar tarafından finanse edilmekte veya kontrol edilmektedir.Bu asimetri stratejik bir zaafiyet oluşturmaktadır. Gerilim zamanlarında, bağlantı kabloları gözetlenebilir veya kesintiye uğratılabilir. Bu omurgayı göz ardı eden bir egemenlik stratejisi, göstermelik bir hal alma riski taşır.Üçlü ittifak için, dijital egemenlik yüzeyin altına uzanmalı ve çeşitlendirilmiş kablo sahipliği, yedek güzergahlar, güvenilir iniş istasyonları ve denizcilik altyapısının korunmasını gerektirmelidir. Ancak o zaman yazılım hedefleri güvenli temeller üzerine oturabilir.Verinin belirleyici olduğu bir çağda, deniz tabanı altyapısı üzerindeki kontrol, silikon üzerindeki kontrol kadar önemli sonuçlar doğurabilir. Hindistan, Endonezya ve Vietnam bu gerçekliği zaten yaşıyor ve güç, altyapı ve kalkınmanın nasıl kesiştiğini yeniden düzenliyor. Kalkınma, ücretlerde, internet bağlantılı sınıflarda ve küçük işletmelerin pazarlara ulaşmasında hissediliyor.Eğer Amartya Sen'in de hatırlattığı gibi gelişim gerçekten özgürlükse, yapay zekâ üzerindeki mücadele nihayetinde kişinin kendi gelişim yolunu seçme özgürlüğünü korumakla ilgilidir. Bu, sadece başkasının teknolojik geleceğini tüketmekle ilgili değil, kendi geleceğimizi şekillendirmekle ilgilidir.Kaynak : Tuhu Nugraha | moderndiplomacy.eu