A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Kontrol Listesi

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 25 Aralık 2018 14:45:59

Ülkemin bütün işletmelerinde sistemsizlikten hatalar oluşmakta. İşletmelerin en büyük sorunlarının, sistem kontrol kalemleri olmamasından kaynaklandığını düşünmekteyim. Bakınız, gelişmiş ülkelerde en basit bir işlem için bile, ellerinde bir kontrol listesi bulunur. Sistemdeki her işlem için yapılan kontrol listesinde işaretleme tamamlanmadan bir sonraki işleme geçiş izni verilmediğini bilirim.

İşlem sıralaması işlemlerin birbirleri ile bağları üzerinden yapılmıştır ve kontrol listesini oluşturur. Madde ikiyi kontrol etmeden madde üçe geçilmez.

Uçaklarda bu daha bir öneme haizdir. Teknik veya diğer çalışanların yaptıkları işleri gösteren ‘iş emri’ sıralamasında, bitirilen her işlem için yanında bulunan kutuyu işaretlemeleri çok önemlidir. Bütün işler bittikten sonra, işlemin toplamında da bir kutu bulunur. Bu işaretlenir ve altına işlemi yapan kişi ismini yazar, imza atar. Bu işlemin olmazsa olmaz olduğunu biliriz. Bu kontrolda yapılan en ufak bir atlama, meydana gelecek bir kazanın ana nedeni olabilir çünkü.

Bir uçağın sefere öncesi havaalanında hazırlanma sürecinde onlarca kağıtta önemli veya önemsiz bile olsa kontrol maddelerindeki kutuların işaretlenmesinde herhangi bir aksama olduğunda, bu uçağın kalkışına müsaade edilmez.

Bir fabrikada da hammaddenin işlenmesi sırasında bir çok kontrol mekanizması vardır. Bunlarda bile bir kontrol listesi bulunur. Hammaddenin işlenmeden evvel mekanik veya kimyasal kalite kontrol listesi bulunur. İşlenmesi sırasında yine bir kalite kontrol listesi ile kullanılır. Bazı işletmelerde ileri teknolojik kontrol sistemleri ile anlık kalite kontrolu gerçekleştirilir. Malzeme kaliteyi gerektiren düzeyde olmazsa üretim kabulü alamaz,  üretim bandına alınmaz.  

Bir maden işletmesine işçilerin girişinde yine bir sistem  kontrol listesi olması gerekir. Giysilerden tutun da, ellerinde ve başlarında kullandıkları malzemelerin herbirinin ve maden içindeki gaz oranlarının  kontroldan geçirilmesi ve  vardiye çıkışında bu kontrol listesinin bir ana kontrol merkezinde işlenmesi gerektiğine inanırım. Yapılan her eksik kontrol mekanizmasının sorgulanması gerekir ki içerde kaza meydana gelmesine fırsat verilmesin.

Bu işlemler her alanda yapılır. Gıda sektöründe bile herbir yiyecek maddesi kaliteyi karşılayacak düzeyde olmazsa, bir kenara ayrılır. Her grup için ayrı kalite kontrol sistemi işaretlenir. Kalite standardına uyum sağlayan gıda maddeleri  kalite kodunu alıp satışa öyle gider.  

Önemli konular için yapılan bu kontrol maddeleri neden karnesi kırık dolu bir işletmede kullanılmaz? Bir tren işletmesinde, her trenin kalkışında kontrol edilmesi gereken maddeler ve satır başında içi doldurulması gereken kutucuk bulunmaz mı? Hareket memuru neyi kontrol edip etmediğini nasıl kanıtlayabilir? El telsizleri ile konuşmalar kayıt altında olmadığı sürece, ne kanıtlanabilir?

Ankara’daki tren kazası  demiryollarında 1945’den bu yana olagelen 15. işletme kazası.  Toplam 445 yurdum insanı işletme hatasından hayatını kaybetmiş. Hiçbirinden ders alınmadığını düşünmekteyim.

Sabah saat 06.30 Konya treninin Ankara’dan hareket saati. Yine saat 06.30 Ankara için sabah namaz saati.

Her işletme için kontrol esasları konusunda eğitim verilmezse, Nükleer Santralda işletme hatasının kaç binlerce cana mal olacağını düşündük mü diye bir sözüm geldi söyledim Hem Nalına Hem Mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Minik Kelebek
Çingene Kızı’nın Çalınan Parçaları Sonunda Türkiye’de
'Devlet 80 IQ'yla memur alıyor, suç örgütlerinde 120 IQ var'
Fenerbahçe’den dev hareket! Dünyada bir ilk…
Sevgiyi Çoğaltanlara
2019’da Türkiye Diyanet ve Saraya çalışacak
“Yakında aç ve boş midelerin devrimini görecekler!”
Bir isyanın anatomisi: Kim bu Sarı Yelekliler?
ASIS ajanlarına daha geniş silah kullanma izni.
Avrupa Birliği üyelerine Brexit mutabakatını onaylama çağrısı

Dört gün çalış, üç gün tatil…
IMF: Küresel ekonomi için fırtına bulutları toplanıyor
Harç bitti, Yapı paydos!!!
Türkiye’de inşaatta alarm zilleri çalıyor
Yerli sermaye kaçıyor: 9 ayda Türkiye’den 20 milyar dolar çıktı
ÇOCUK
Tek kullanımlık naylon poşetleri tüm mağazalarından kaldırıyor
Kadınlık hallerı, yaşanmışlıklar : Oğlum ölüyor galiba
Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu
Çocuk gelin sayısında utandıran birincilik

'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'
Dede Korkut UNESCO listesine girdi
Umutsuz ve kitapsız olmayın
Türk Mitolojisinde Erlik Hanın Yeri Tasviri ve Kökeni
Nebil Özgentürk’ün gözünden: 11 dakikalik Aydin Boysan belgeseli
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…

2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Avustralya’da öğrencile gelecekleri için sokaktaydı…
Küresel ısınma için belirlenen hedeften uzaklaşılıyor
Yağma ve talanın süresi 49 yıla çıktı
Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar
Yapay zeka etik kodları yayınlandı
2020 yılında Çin kendi GPS sistemine sahip olacak
Kripto para üretiyor olabilirsiniz!
Milyonlarca kişi cep telefonu ile tehlikede!
'Milyonlarca insanın kişisel verileri, ticari ve siyasi amaçla kullanıldı'

Yarı insan yarı maymun!
İnsan beyninde daha önce bilinmeyen bir bölge keşfedildi
Çin’de yapay zeka okul müfredatına giriyor
Yedi Neşeli Ahtapot
Bir şehri 2000 yıl sonra ortaya çıkardı
Türkiye 25 basamak birden geriledi
Dünyada 258 milyon kişi göçmen olarak yaşıyor
Kadınların en fazla öldürüldüğü yer: Kendi evleri
Amerika’dan sonra Türkiye ikinci
Avustralya’da Z kuşağının dünya görüşü…

Fransızlar dirgenlerini Macron'a doğrulttu
Tarihin ilk işçi grevi III. Ramses’i sarsmıştı.
Bir zamanlar sığınaktı
Işıltı
Yalnız mıyım değil miyim?
Kontrol Listesi
Ahlaksız Teklif
VATAN
Bir acı Hicaz
TEVHİD-İ

Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 