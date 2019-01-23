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Dünya futbol tarihinde bir ilk!

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 23 Ocak 2019 16:10:21

Yapay zeka antrenör oldu… Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle hayatın her alanında kendisine yer bulmaya başlayan yapay zeka, futbolda da kendisini göstermeye başladı. İngiltere ekiplerinden Wingate&Finchley, yedinci seviye yapay zeka ürünü olan Al'ı (Artificial Intelligence) maç taktiği ve ilk 11'ini belirlemesi için görevlendirmeye başladı.

Futbolun beşiği olarak kabul edilen İngiltere’de, bilim kurgu filmlerini aratmayacak türden bir gelişme yaşandı. Dünya üzerinde ilk kez, bir yapay zeka ürünü antrenör olarak Wingate & Finchley takımında göreve başladı.



İngiltere’de yerel lig olan Isthmian League’de mücadele eden Wingate & Finchley kulübü, yedinci seviye yapay zekaya sahip olan Al’ı (Artificial Intelligence) göreve getirdiğini açıkladı.

Takımın sahaya çıkacağı ilk 11’i, taktiksel dizilişi ve rakibe karşı uygulanacak taktikleri belirleyecek olan ‘Al’, 9 Şubat’ta oynanacak Whitehawk FC karşılaşmasında denenecek.

Bir grup yapay zeka uzmanı tarafından yaratılan Al, maç öncesi ve maç sırasında da takımın stratejilerini belirleyecek ve insan teknik direktörler gibi deneyimleri sayesinde kendisini geliştirebilecek.



İngiltere’de ses getiren ürün, ‘Big Bang Fair’ isimli teknolojisi firmasının genç matematikçileri, bilim insanları ve teknoloji uzmanları tarafından yaratıldı.

Wingate & Finchley kulübünün yöneticisi Dave Norman, yapay zekanın futbolun temellerine sadık kalarak doğru çözümler üretebileceğine inandığını belirtti.

Konu hakkında açıklamalar yapan Norman, “Futbolun temelleri, sanal bir insan ya da yapay zekadan gelse de aynıdır. Bu yüzden bu teknolojinin büyük bir destekçisi olarak onu ekibimize kattığımız için çok mutluyuz. Bize galibiyetler getireceğini umuyorum” dedi.



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