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Dışkıdan Tuğlaya

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 30 Ocak 2019 12:55:07

RMİT Üniversitesi Mühendilik Okulundan araştırmacılar, Buildings dergisinde yayınladıkları bir çalışma ile insan dışkısının tuğla yapımında kullanılmasını önerdiler. Araştırmacılar, dışkının önemli bir bölümünün arıtmadan geçtikten sonra tarımda ve toprak iyileştirilmesinde kullanıldığını ancak geriye kalan %30unun katı atık olarak depolandığını, bunun için gittikçe daha çok araziye gerek duyulduğunu oysa katı atıkların tamamının tuğla yapımında kullanılabileceğini belirttiler.



Katı atıkların tuğla yapımında kullanılmasının bir başka olumlu etkisi de, tuğla yapmak için daha az toprağın çıkarılacak olması. Ne yazık ki her yıl 3 milyar metre küp üzerinde killi toprak, el değmemiş  araziler oyularak çıkartılıyor. Dışkı kullanılması durumunda buna gerek kalmayacak.

Melbourne’ün Doğu Arıtma Tesisi (ETP 22) ve Western Arıtma Tesisi'nde (WTP 10 & WTP 17-29) toplanan üç farklı örnekten üretilen % 25,% 20,% 15 ve% 10 oranlarında katılaşmış dışkı içeren pişmiş tuğlaların fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri test edilmiş. Sonuçlar, oldukça umut verici. Dışkıdan yapılan tuğlalar yüksek oranda gözenekli ve ısı yalıtımında oldukça başarılı. İçlerindeki ağır metaller hareketsiz halde, ve içlerinde önemsiz oranda sızıntı suyu var.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi sonuçları, dışkıdan elde edilen katı atıkların tuğlalara dahil edilmesinin, stoklanmasından ve tuğla imalatından kaynaklanan tüm zararlı çevresel etkileri ortadan kaldıracak, sürdürülebilir bir alternatif yaklaşım olduğunu göstermektedir. Bu kapsamlı çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanarak, araştırmacılar Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa Birliği ve Kanada’daki yaklaşık 5 milyon ton yıllık dışkı kaynaklı katı atık üretiminin tamamını geri dönüştürmek için tuğla yapımına dahil edilmesini önermektedir.  

Tüm dünyada, insan dışkısının tuğla üretiminde kullanılmasının, yararlı ve sürdürülebilir bir öneri olduğunu, karbon ayakizimizi azaltırken, hem çevre hem de mühendilik alanında tüm gereksinimlere karşılık verdiğini belirtiyor araştırmacılar.



Kaynak : www.mdpi.com/2075-5309/9/1/14/htm

Araştırmacılar
Mohajerani, A.; Ukwatta, A.; Jeffrey-Bailey, T.; Swaney, M.; Ahmed, M.; Rodwell, G.; Bartolo, S.; Eshtiaghi, N.; Setunge, S. A Proposal for Recycling the World’s Unused Stockpiles of Treated Wastewater Sludge (Biosolids) in Fired-Clay Bricks. Buildings 2019, 9, 14.

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