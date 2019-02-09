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En yüksek radyasyon seviyesine sahip akıllı telefonlar açıklandı

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 09 Şubat 2019 17:19:54

Liste için Alman Radyasyondan Korunma Ajansı'nın verilerinden yararlanıldı. Araştırma şirketi Statista uzmanları elektromanyetik radyasyonun en yüksek seviyede olduğu akıllı telefonları açıkladı. Listede ilk sırayı radyasyon seviyesi kilogram başına 1.75 watt olan 2017 model Xiaomi Mi A1 akıllı telefonu aldı. OnePlus 5T (kilogram başına 1.68 watt) ikinci, Xiaomi Mi Max 3 (kilogram başına 1.58 watt) üçüncü sırada yer aldı.



OnePlus 6T ve HTC U12 Life ilk beşe giren diğer telefonlar oldu.

Statista şirketi, derecelendirme listesinde Alman Radyasyondan Korunma Ajansı'nın verilerinden faydalandı. Almanya'da önerilen radyasyon seviyesi kilogram başına 0.6 watt olarak kabul ediliyor. Listeye alınan cihazların tamamı bu normu aşmış görünüyor.




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