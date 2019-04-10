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Wing drone ile kargo servis izni aldı.

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 10 Nisan 2019 02:13:05

Avustralya, Google’a bağlı Wing adlı şirkete drone ile kargo nakliyatı için izin verdi. Wing, bu alanda resmi izin alan ilk şirket oldu. Google’ın çatı holdingi Alphabet’in kurduğu Wing adlı şirket, drone ile kargo hizmeti vermek üzere Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi’nden (CASA) izin aldı. Şirketin hizmet ruhsatını 18 aylık de neme sürecinin ardından aldığı ve bu süreçte test amaçlı yaklaşık 3 bin teslimat yapıldığı belirtildi.



İlk etapta Canberra’nın Crace, Palmerston ve Franklin banliyölerindeki 100 hanenin erişimine açılacak. Daha sonra hizmet Harrison ve Gungahlin banliyölerine genişletilecek.

Bölgedeki kafe, eczane gibi yerel işletmelerle işbirliği içinde hizmet verecek olan drone servisi belli saatlerde çalışacak. Hafta içi 07.00-20.00, pazar günleri ise 08.00-20.00 saatlerinde hizmet verebilecek, Cumartesi günü ise çalışmayacak.

Ayrıca dronelar ana yollar üzerinde ve insanlara yakın uçamayacak. Hizmet verilecek hanelere de dronelara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacak.

CASA’dan yapılan açıklamada, bunun, dünyada dronelarla verilen ilk kargo hizmeti olacağı ifade edildi.





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