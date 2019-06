Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | 0 Yorum | Yazan: Ferruh Dinçkal | 01 Haziran 2019 14:14:22





Kurduğumuz onca hayale karşın değişmeyen ülkenin şerefine

Trump Beyazsaray bahçesinde çıkıyor soru sorulmadan dünya basınına açıklama yapıyor ve "Türkiye'nin az önce geri istediğimiz bir mahkumu serbest bıraktığını öğrendim. Az önce cezaevinden ev hapsine gönderildiğini öğrendim. Oradan da yakın bir zamanda Amerika'ya verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımı için teşekkür etmek istiyorum. Bu harika oldu. İster mahkum, ister rehine deyin, serbest bırakılan bu kişi şu anda ev hapsinde. Yakın bir zamanda Amerika'ya gönderilecek olması iyi bir haber" diyor.



Nerede beka sorunu var diyenler?



Hani adalet bağimsızdı?

Rüzgardan uçak inemeyen havalimanları, çatlayan nükleer santral inşaatı, su tutamayan baraj, ne hastanın ne doktorların memnun olmadığı şehir dışındaki şehir hastaneleri, bir türlü hedefi tutturamayan köprüler ve tüneller, içindeki adaletin sorgulandığı dünyanın en büyük adliye sarayları, restorasyon adı altında yıkılan ya da tahrip edilen tarihi yapılar, raydan çıkan trenler, say say bitmiyor. Ama Almanlar bizi kıskanıyor...Ramazan dolayısı ile eminim bir çoğunuz rakı masanının kaçınılmazı NE OLACAK BU MİLLETİN HALİ muhabbetini özlemişsinizdir. Artık bu muhabettin bedeli Ramazan olmasa da oldukça ağır. Bir yandan rakı fiyatları diğer yandan yandaki masadaki biri beni bir büyüğümüze hakaretten şikayet eder mi korkusu....Şaka bir yana Türkiye’ye geleli tam bir ay oldu. Pahalılık anlatılır gibi değil. Beni kızdıran diğer bir konu herkesin ağızındaki hocam siz dolar harcıyorsunuz size komaz sözleri!!!! İşin aslı öyle değil, elbette Türk lirası kazanan kadar etkilenmesek de dolar bazında da altı ayda korkunç bir pahalılık var. Örnek mi? Geçen yıl bu aylarda 26 dolara kiraladığım araba bu yıl 49 dolar olmuş. Geçen yıl bir şişe su yaklaşık 24 sent idi bu yıl 50 sent. Neyse ki soğan patates almıyoruz.Herbirinin bir hükümet devireceği yukardaki başlıklar bu ülkede sadece bir gün haber olabiliyor O da bir kaç basın kuruluşunda. Peki konu ne sokakta? Başta cüzdan sonra İstanbul seçimleri...Türkiye artık İstanbul Çamlıca Camii’nde düzenlenen sabah namazı etkinliğine gelemeyen imam ve din görevlilerinin müftülüklere çağrılarak yazılı savunmalarının alındığı laik bir ülke...Eminim bir çok kişi şu anda bana kızıyordur...Dostlar hangi görüşte olursanız olun doğru teşhiş koymadan hiç bir konuyu düzeltemeyiz.Elbette! düzeltmek isteyen kaç kişi var?Masada konu sıkıntısı yok Allah’a çok şükür... Üçüncü kadehten sonra tarım, sonra dolar kaç lira olur...Dördüncü kadeh; ‘Herşey çok güzel olacak’ çoşkusuBeşinci kadeh; iş ve kadın cinayetleri birde çocuk istismarıAltıncı kadeh; abi konu neydi?İşte Türkiye özeti....Hepinize sağlıklı, umutlu, mutlu bayramlar....