A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Ne olacak bu milletin hali!!!

Kategori Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Ferruh Dinçkal | 01 Haziran 2019 14:14:22

Rüzgardan uçak inemeyen havalimanları, çatlayan nükleer santral inşaatı, su tutamayan baraj, ne hastanın ne doktorların memnun olmadığı şehir dışındaki şehir hastaneleri, bir türlü hedefi tutturamayan köprüler ve tüneller, içindeki adaletin sorgulandığı dünyanın en büyük adliye sarayları, restorasyon adı altında yıkılan ya da tahrip edilen tarihi yapılar, raydan çıkan trenler, say say bitmiyor. Ama Almanlar bizi kıskanıyor...


Kurduğumuz onca hayale karşın değişmeyen ülkenin şerefine

Ramazan dolayısı ile eminim bir çoğunuz rakı masanının kaçınılmazı NE OLACAK BU MİLLETİN HALİ muhabbetini özlemişsinizdir. Artık bu muhabettin bedeli Ramazan olmasa da oldukça ağır. Bir yandan rakı fiyatları diğer yandan yandaki masadaki biri beni bir büyüğümüze hakaretten şikayet eder mi korkusu....

Şaka bir yana Türkiye’ye geleli tam bir ay oldu. Pahalılık anlatılır gibi değil. Beni kızdıran diğer bir konu herkesin ağızındaki hocam siz dolar harcıyorsunuz size komaz sözleri!!!!  İşin aslı öyle değil, elbette Türk lirası kazanan kadar etkilenmesek de dolar bazında da  altı ayda korkunç bir pahalılık var. Örnek mi?  Geçen yıl bu aylarda 26 dolara kiraladığım araba bu yıl 49 dolar olmuş. Geçen yıl bir şişe su yaklaşık 24 sent idi bu yıl 50 sent. Neyse ki soğan patates almıyoruz.

“Rüzgardan uçak inemeyen havalimanları, çatlayan nükleer santral inşaatı, su tutamayan baraj, ne hastanın ne doktorların memnun olmadığı şehir dışındaki şehir hastaneleri, bir türlü hedefi tutturmayan köprüler ve tüneller, içindeki adaletin sorgulandığı dünyanın en büyük adliye sarayları, restrasyon adı altında yıkılan yada tahrip edilen tarihi yapılar, raydan çıkam trenler, say say bitmiyor. Ama Almanlar bizi kıskanıyor...”

Herbirinin bir hükümet devireceği yukardaki başlıklar bu ülkede sadece bir gün haber olabiliyor O da bir kaç basın kuruluşunda. Peki konu ne sokakta? Başta cüzdan sonra İstanbul seçimleri...

Trump Beyazsaray bahçesinde çıkıyor soru sorulmadan dünya basınına açıklama yapıyor ve "Türkiye'nin az önce geri istediğimiz bir mahkumu serbest bıraktığını öğrendim. Az önce cezaevinden ev hapsine gönderildiğini öğrendim. Oradan da yakın bir zamanda Amerika'ya verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımı için teşekkür etmek istiyorum. Bu harika oldu. İster mahkum, ister rehine deyin, serbest bırakılan bu kişi şu anda ev hapsinde. Yakın bir zamanda Amerika'ya gönderilecek olması iyi bir haber" diyor.
Nerede beka sorunu var diyenler?
Hani adalet bağimsızdı?

Türkiye artık İstanbul Çamlıca Camii’nde düzenlenen sabah namazı etkinliğine gelemeyen imam ve din görevlilerinin müftülüklere çağrılarak yazılı savunmalarının alındığı laik bir ülke...

Eminim bir çok kişi şu anda bana kızıyordur...

Dostlar hangi görüşte olursanız olun doğru teşhiş koymadan hiç bir konuyu düzeltemeyiz.

Elbette! düzeltmek isteyen kaç kişi var?

Masada konu sıkıntısı yok Allah’a çok şükür... Üçüncü kadehten sonra tarım, sonra dolar kaç lira olur...

Dördüncü kadeh; ‘Herşey çok güzel olacak’  çoşkusu

Beşinci kadeh; iş ve kadın cinayetleri birde çocuk istismarı

Altıncı kadeh; abi konu neydi?

İşte Türkiye özeti....

Hepinize sağlıklı, umutlu, mutlu bayramlar....

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Ulusal Giz
Erdoğan demokrasiyi kaldırıyor
Söylenecek Her Şey Hakında - Çağımızın Üç Kahramanı
Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ın sözleri düşüncesiz ve aşağılayıcı; ilişkiler gözden geçirilebilir
Başın Sağolsun Yeni Zelanda
Avrupa Birliği maskaralığı!!!
Avrupa'da yaşayan Müslümanlar kendilerini siyasetten dışlanmış hissediyor
An ve zamanda Avrupa Birliği
Üçüncü Dünya Savaşı’na hazırlık
Papa Fransis inançsız mı?

Yabancı yatırımcının yeni endişesi: Erken seçim
Sri Lanka'da gerçekleştirilen Paskalya Bayramı saldırılarından korkunç ayrıntılar
Trump devrinde petrolün jeopolitiği
Türkiye en sefil 10’uncu ülke oluyor
Soğan fiyatları sonun başlangıcı mı?
Pasaportun yolculuğu
“Dünyanın sonuna” gidiyorlar!!!
Narsisizm nedir ve görülme sıklığı neden artıyor?
2019’da bizi bekleyen ölümcül 10 tehlike
2050'de, 60 yaşın üzerinde 2,1 milyar insan var olacak

Zamannın ruhuna aykırı bir sergi
Kendini unutup insanı bulmak
Kafka hayranlarına sevindirici bir haber
Parayı giyinmek ya da sanatı yaşamak
Sansüre karşı ‘Yollara Düştük’ belgeseli erişime açıldı!
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları

Türkiye, Avrupa'nın ve ABD'nin çöplüğü oldu
Çin’in plastik atıklarının yeni adresi Türkiye
Varlığımız varlığına armağan mı ceza mı?
‘Uyurgezer’ adımlarla felakete doğru
Dünyanın turnusol kâğıdı
Anı yakalamak
Yapay Zeka psikiyatrik tedavilerde kullanılacak
Wing drone ile kargo servis izni aldı.
Facebook şifrelerinizi yine değiştirmenin zamanı geldi
Pasaport yerine geçecek yüz tanıma yazılımı geliyor

Kibir Hastalığı
Yeni diller ortaya çıkıyor
42000 yıllık at cesedi bulundu
Ayakta Uyumayın Sağlıklı Uyuyun
NASA’dan yapılan duyuru ana hatları ile şöyle.
Avustralya 15’nci Türkiye 66’ıncı sırada…
Dünyanın en yaşanılabilir şehri : İstanbul 130 Sydney 11. sırada
Kadınların hak eşitliği oranı Avusturalya'da %96.8 Türkiye'de %79.38
Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sırada
Türkiye, Rusya, Brezilya ve Endonezya ile aynı kategoride

Güç Beyin Hasarına Yol Açar mı?
Çocuklarını Kurban eden 10 Uygarlık
BEKA MEKA
Hangi inanç bu kanlı elleri temizler?
Umudum yok İnadım var!
Anavarza
SahteKârlık
Geçmişte bir gün
Bu pazar iyi dinlenin anneler, sonraki her gün yine yorulacaksınız
GUGUK

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 