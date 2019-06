Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 11 Haziran 2019 12:56:12

NASA gereken en az eğitim koşullarını saptamak için ticari şirketlerle çalışacak ama güvenliğe her zaman en yüksek önemi verecek. Ticari şirketler, kendi uzay insanlarını yukarı çıkaracak olsalardı ne tür bir eğitim vermeleri gerekirse, yolcuları için de o tür bir eğitim üzerine odaklanacak.





















NASA'nın açıklamasına göre, eğer uzaya gitmek istiyorsanız ve bir kaç milyon dolarınız varsa, fırsat hazır. Uluslararası Uzay İstasyonu, uzay yolcularını ağırlamaya başlayacak. Elbette herkesi ağırlamayacaklar. Önce sıkı bir eğitimden geçmeniz gerekecek. Niyetiniz varsa şimdiden o kasları çalıştırmaya başlayın.İlk ticari uçuşların 2020 yılında başlaması bekleniyor. Bu uçuşları gerçekleştirecek olan iki şirket var. Boeing ve SpaceX. Her ikisi de hem NASA’nın hem de ticari uçuşların uzay insanlarını taşıyacak. Boeing’in uzay aracı Ejderha Kesesi (Dragon Capsule), SpaceX’inki ise Yıldızkovanı (Starliner) adlarını taşıyor.Uzay üssünde kalmanın bir gecesi 35 bin dolar. Gidiş geliş ise 58 milyon dolar. Yani çıkmışken, o kadar parayı gömmüşken bir kaç hafta kalmanızın bir zararı olmaz. Zaten en uzun 30 gün kalabileceksiniz. Elbette tüm iyi oteller gibi fiyatın içinde, kahvaltı, internet erişimi ve spor araçlarının kullanımı var. İnstegram yüklemesi için bir sınır koyarlar mı söylememişler.Elbette, sıradan ama paralı dünyalıları uzaya çıkarmak tehlikeli bir iş. Hayatlarını nasıl koruyacaksınız? Bir sorun çıkarsa neler olacak? Eğer işler beklendiği gibi gitmezse NASA, kendi alt (ya da bu durumda üst) yapı olanaklarını kullanarak destek olacak. Ayrıca, her uzay yolcusuna temel tıp eğitimi de verilecek.Bu arada, NASA, uzaya yolcu çıkarmanın ötesinde, ticari kurumların uzayda etkinlikler düzenleyebilmek için verecekleri tekliflere de açıkmış. Bunların ne tür etkinlikler olabileceği şirketlerin reklam birimlerinin iştah ve yaratıcılığına bağlı elbette.NASA’nın, bu konuda tekliflere açık oluşu, ticari kuruluşlara bir açık çağrı olarak algılanıyor. İyi bir fikirle gelirseniz ve ödeyecek paranız da varsa buyrun NASA’ya. Amaçları, bu yeni politika ile özel girişimlere olanak tanıyarak alt yörünge ekonomisini canlandırmakmış. Bunu da not edelim lütfen.Konu ufaktan da olsa bize geldi madem, haydi, biz de Türkiyeli girişimciler olarak elimizden geleni yapalım. Örneğin, benim aklıma, ticarete bulaşmış politikacılarla, politikaya bulaşmış tüccarlar için bir Yıldız Kovanı satın alarak hepsini uzaya ve derinliklerine gönderme olanağı geldi. Bize bir ya da bir kaç sarayın maliyetinden daha ucuza geleceğine kesin gözüyle bakabiliriz.Sizin de var mı NASA’yla çalışmak için yaratıcı ve yararlı fikirleriniz?Kaynak:https://www.digitaltrends.com/cool-tech/https://www.nasa.gov/press-release/nasa-opens-international-space-station-to-new-commercial-opportunities-privateFotoğraflar NASA’danhttps://www.nasa.gov/mission_pages/station/images/index.html