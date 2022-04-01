A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Teknoloji şirketleri savaş suçu kanıtlarını ortadan kaldırıyor mu?

Kategori Kategori: Yapay Zeka | Yorumlar 0 Yorum | 01 Nisan 2022 13:24:02

TikTok geçen yıl sadece üç ayda platformuna yüklenen 80 milyon videoyu kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı. Yapay zekanın sildiği bu videoların 94,2'sini henüz kimse görmemişti. "Şiddet gösteren içeriklerin" peşindeki sistemler 17 milyonunu otomatik olarak kaldırmıştı. Diğer sosyal medya şirketlerinin de benzer bir hikayesi var. Her gün binlerce saatlik içerik paylaşımdan kaldırılıyor. Şimdi bazıları şunu soruyor, büyük teknoloji şirketleri Ukrayna'daki savaş suçlarının izlerini de kaldırıyor mu?



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'yı işgal etmeye karar vermeden önce TikTok halihazırda son derece popülerdi. Fakat savaş platforma çağ atlattı.  Ukrayna etiketiyle paylaşılan videolar milyarlarca kere izlendi. Ancak Ukraynalıların bölgeden yüklediği videolar sadece "beğeni" almaktan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Bir gün savaş suçlarını kanıtlamak için tamamlanmaya çalışılan bir yapbozun parçası olabilirler. Ancak bu videolar aynı zamanda TikTok ve diğer sosyal medya araçlarının şiddet dolu içerik kurallarını ihlal ediyor olabilir. TikTok kuralları platformun yaratıcılığı desteklediğini, ancak şiddet içeriklerini kabul etmediğini; sansürsüz, sadist veya tüyler ürpertici içeriğe izin verilmediğini belirtiyor. Hepsi olmasa da bazı insan hakları ihlallerinin görüntüleri de bu kategorilere girerek siliniyor olabilir.

'Büyük olay'

Araştırmacılar TikTok'ta ya da Meta, Twitter ve YouTube gibi diğer sosyal medya platformlarında yer alan Ukraynalıların ürettiği videoların ne kadarını kaldırdığının bilinmediğini söylüyor. Witness program direktörü Sam Gregory, "TikTok diğer şirketler gibi şeffaf değil ve hiçbiri o kadar şeffaf değil" diyor ve ekliyor: "Neyin görünmediğini ve kaldırıldığını bilmiyorsunuz çünkü şiddet dolu içerikti fakat olası bir kanıttı. Burada büyük bir olay var".

Bu sosyal medya platformlarının ilk kez savaş suçu kanıtlarıyla baş etmek zorunda kalışı değil. Suriye Savaşı sırasında da benzer problemler doğmuştu. İnsan Hakları İzleme Örgütü yıllardır savaş bölgelerinden yüklenen fotoğrafların toplandığı bir sistem kurulması için çağrıda bulunuyor ancak şu ana kadar başarılı olamadı.

Savaş araştırmaları uzmanı Belkis Wille, "Şu an için böyle bir şey mevcut değil" diyor. Bu kaldırılan görüntülere ulaşmak için uygulanması gereken prosedürü açıklıyor: "Yetkililer sosyal medya şirketlerine yazabilir ya da mahkeme emri için başvurabilir. Fakat şu an işleyen süreçte kimse tüm bu içeriğin nerede olduğuna dair kesin bir bilgiye sahip değil".

Bu soruşturma için gerçek bir sorun.

Ancak bütün sosyal medya platformları aynı politikalara sahip değil. Telegram, Ukrayna'dan paylaşılan videolar konusunda son derece önemliydi. Twitter veya Facebook'tan kaldırılan görüntüler Telegram'da kalmaya devam etti. Wille, "Biz kurum olarak en değerli bazı video ve fotoğrafları Telegram'dan aldık" diyor.

Başka bir önemli faydası daha var.

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya şirketleri bir görüntü ya da videonun metadatasını yani içeriğin nerede ve ne zaman oluşturulduğunu gösteren dijital kimliğini otomatik olarak kaldırıyor.
Wille, Telegram'da ise bu metadatanın kaldırılmadığını belirtiyor.

İnsan hakları ihlalleriyle ilgili veri toplama üzerine çalışan Eye Witness projesinin direktörü Wendy Betts, insanları olasılı savaş suçlarını kendi oluşturdukları uygulamaya kaydetmeye çağırıyor. Böylece veriler mahkemede kullanılmak üzere burada toplanabiliyor.

Ancak bu çözümler tatmin edici değil. Tüm sosyal medya şirketlerinin kullandığı, her şeyin depolandığı tek bir yer olmadığı sürece önemli kanıtlar gözden kaçabilir.

Farklı cevaplar

Bazı durumlarda, sosyal medya şirketlerinin bu videoları depolayıp depolamadığı ya da belgeleyip belgelemediği de tam olarak bilinmiyor. BBC News TikTok, Google, Meta ve Twitter'a bu alandaki politikalarını sordu. TikTok kendi kullanıcılarının korunmasıyla ilgili politikasını yönlendirdi ancak sorulara cevap vermedi. Bir temsilci, "Şu anda bu bilgi dışında paylaşacağımız daha fazla bir şey yok" dedi. Ancak Twitter ya da Google cevap vermedi. Yalnızca Meta belli ölçüde cevap verdi.

Kaynak : BBC | James Clayton


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






İkisi de Hataylı
YUSUF DA GİTTİ...
Bir ülke çocuklarının üstünü açık bırakırsa...
Türkiye çocuk asker kullanan ülkeler listesinde
Truva Kalkanı: Suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındı
Çin’in yeni güvenlik anlaşması taslağı Avustralya’da endişe yarattı
SEÇİME DOĞRU FRANSA
GABRIEL BORİÇ : FRENTE AMPLİO
Ukranya - Rusya, altı : “Boyali Kuş”
Rusya - Ukranya beş : Baldızım haklı

Batılı ülkeler, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor
Anne Krueger: “Erdonomistler” Türk ekonomisini batırdı!
Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
AB'den Çin'in
Dijital TL 2022’de uygulamaya geçecek
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu
Yananlar
Zorbalık Nedir? Zorba Kimlere Denir?
Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor.
LOSC’TA FUT-ŞENLİK

Sevdakeş – Şiire Dönüşen Şair
Abidin Dino’yu anmak
HAYDİ KALKIN TİYATROYA GİDİYORUZ.
Goya: Ya Sanat Ya Ölüm (Akıl Uyuyunca)
Artvee isimli arama motoru, müzelerde sergilenen eserleri ücretsiz indirme imkânı sunuyor
Seni Kaldır Beni Kaldır…
Yenilenmek
Injured
Kaygıda hüzün, hüzünde kaygı.
“DELİ-LİK”

Dünya 2,4 derecelik bir sıcaklık artışına doğru gidiyor
Türkiye iki yıl içinde susuz kalacak.
2020'de küresel ısınmanın bedeli çok ağır oldu
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Muğla'da doğa katliamı... İktidar talan kapısını açtı!!!
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

Gelecek nesiller için dünyanın kara kutusunu yapıyorlar
Avustralyalı matematikçi, dünyanın en eski uygulamalı geometri örneğini ortaya çıkardı.
Avustralya'da, ejderha tasvirlerine çok benzeyen uçan sürüngen keşfedildi.
İklim şartları, insanın beden ve beyin büyüklüğü üzerinde etkili
İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Avustralya 12 Türkiye 112 inci sırada
Pandora Belgelerinden çıkan yeni isimler!!!
En çok erişim engeli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını konu edinen haberlere getirildi.
Türkiye gülmeyi unutmuş!!!
Dünyada 193 ülke varken, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na neden 205 delegasyon katılıyor?

Rusya, “uluslararası hukuku” ihlal mi ediyor yoksa inşa mı ediyor?
Paris’te habercilikte 45 yıl
"Ölüm, sınavın sonu: Dirimsiz hayata diriliş"
Tuncer Bulutay’ı unutma
PARİS GÜVERCİNLERİ
DOKTORLAR
NEBATİ YAĞ İŞKENCESİ
CAMIŞ
Sit Alanları
BİZDEKİ UKRAYNA

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 