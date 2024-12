OpenAI’dan 3.Gün SORA

Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | Yazan: Günal Hınçal | 12 Aralık 2024 13:12:31

Sora ile oluşturduğum bu videoya yazının sonundaki youtube linkinden ulaşabilirsiniz.









Oluşturduğum video













Sora hakkında daha fazla bilgi edinmek ve erişim sağlamak için resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.





















OpenAI, “12 Days of OpenAI” etkinliğinin üçüncü gününde, metinden videoya dönüştürme aracı Sora’yı ChatGPT Plus ve Pro abonelerinin kullanımına sundu. Bu yenilikle, artık tüm ücretli kullanıcılar metin girdileriyle yüksek kaliteli videolar oluşturabilecekler. Sadece bir prompt yazarak, Sora’nın gelişmiş algoritmaları sayesinde kısa videolar yaratmanız artık mümkün.Kişisel DeneyimimSora’yı test ederken şu istemi yani yapay zeka literatürü diliyle şu promptu kullandım:“A humanoid robot assisting an elderly woman to safely cross a vibrant city crosswalk.”Bu istemi yazarken yapay zekanın gelecekte insan yaşamını nasıl kolaylaştırabileceğini düşünüyordum:).Belki bir gün yapay zeka ve robotlar, yaşlılar ve yardıma ihtiyacı olan bireyler için günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelirler. Neden olmasın, değil mi?Kullanım ve Plan DetaylarıSora, ChatGPT Plus ve Pro kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak bazı özellikler yalnızca Pro kullanıcılarına açık. Aşağıda incelediğim özellikleri anlattım.Çözünürlük Seçenekleri:• 480p ve 720p: Plus kullanıcıları için.• 1080p: Sadece Pro kullanıcılarına açık.• Video uzunlukları: 480p’de Plus kullanıcıları 5 ve 10 saniyelik videolar üretebilirken, 720p’de sadece 5 saniyelik vidyolar üretebiliyorlar. 15 saniye ve 1 dakikalık videolar Pro kullanıcılarına sunuluyor.Varyasyonlar:• Plus kullanıcıları, 480p’de en fazla 2 video varyasyonu oluşturabilirken 720p’de ise sadece 1 varyasyonlu videolar üretebiliyorlar.• Pro kullanıcıları, daha yüksek çözünürlüklerde 4 varyasyona kadar video üretebiliyorlar.Storyboard Özelliği: Hikayenizi sahnelere ayırarak kamera açılarını ve geçişleri özelleştirecek promptlar yazabiliyorsunuz.Plus kullanıcıları ayda 50 video üretebilirken, Pro kullanıcıları bu hakkı 500’e kadar çıkarabiliyor.Kişisel GörüşlerimPrompt kalitesi, üretilen videoların başarısını doğrudan etkiliyor. Bu yüzden detaylı ve özenli promptlar yazmanızı öneririm. Ben aynı promptu 480p ve 720p çözünürlükle iki farklı vidyo üretmek için denedim. 480p gayet başarılı olsa da 720p, kalite açısından belirgin bir üstünlüğe sahipti.Pro planı kullanan profesyonel içerik üreticileri için 1080p çözünürlük büyük bir avantaj. 200 dolarlık Pro planı da sunduğu ekstra kaliteyle bu kullanıcılar için değerli bir yatırım olabilir. Ancak her özelliğiyle beraber tam kapasite kullanılmayacaksa sadece video özelliği için 200 dolar vermeye değer mi bilmiyorum nihayetinde bu kullanıcının ihtiyacına göre karar verecebileceği bir durum.OpenAI, Sora için yeni hesap oluşturma işlemini yoğun talep nedeniyle şuan geçici olarak durdurmuş durumda. Zor giriş yaptığımı da söylemeden geçemeyeceğim. Ancak yakında erişim probleminin çözüleceğine de eminim.