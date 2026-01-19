A Yorum
Açık Sözlü Emperyalizm: Trump, Şantaj ve Venezuela Petrolü

Kategori: Dünya | 19 Ocak 2026 06:59:29

Amerika Birleşik Devletleri'nin, diğer emperyal güçler gibi, acımasız emelleri olduğunu kabul etmek için genellikle arşiv araştırmaları, büyük bir gaf, düşüncesizce söylenmiş bir söz ve iktidardakilerin ara sıra gösterdiği dürüstlük gerekir. Bunun bir örneği, 1940'taki ölümünde ABD tarihinin en çok madalya almış deniz piyadesi olan General Smedley Butler'dı. Aktif hizmetten emekli olduktan sonra, rolünün ne olduğu konusunda açık sözlüydü . Kendisini "haraççı" ve "kapitalizm için gangster" olarak tanımlayan Butler, şunları anlattı: "1914'te Meksika'yı, özellikle Tampico'yu, Amerikan petrol çıkarları için güvenli hale getirmeye yardım ettim.

Haiti ve Küba'yı National City Boys'un gelir toplaması için uygun bir yer haline getirmeye yardım ettim. Wall Street'in çıkarları için yarım düzine Orta Amerika cumhuriyetinin yağmalanmasına yardım ettim." Bu sadece bir seçkiydi.



Başkan Donald Trump iktidardayken, oyunu açığa çıkaracak veya korkunç bir komployu ifşa edecek bir Butler'a ihtiyacımız yok. İmparatorluk artık saklandığı yerden çıkmış, küstah, parlak ve her zamankinden daha hırsız. Donroe Doktrini , Monroe Doktrini'ni tekrarlamayı amaçlasa da, emperyalist açgözlülükten ve bahane altında ele geçirmekten başka bir şey sunmuyor. 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da Venezuela petrol piyasasının kaderini görüşmek üzere iki düzine petrol yöneticisiyle yapılan toplantı, Trump'ın kibirli bir ukala ve hükümet koruması altında kurumsal hırsızlığın gururlu bir tedarikçisi olarak tam gaz ilerlediğini gösterdi.

ExxonMobil ve Chevron gibi köklü dev şirketlerin temsilcileri, başkanın Venezuela'nın harap haldeki petrol altyapısını modernize etmek ve düzeltmek için büyük yatırımlar yapmaları yönündeki çağrılarını dinlemek üzere hazır bulundular. Petrolün kendisiyle ilgili sorunlar – ağır, rafine edilmesi zor ve kükürt dolu olması, ayrıca kanıtlanmış rezervlerin şüpheli sayısı – görüşmeyi gölgelemedi. Toplantının başında, “Amerikan şirketleri, Venezuela'nın çürüyen enerji altyapısını yeniden inşa etme ve sonunda petrol üretimini daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkarma fırsatına sahip olacaklar,” diye övündü . “Dev petrol şirketlerimiz, hükümetin parası değil, kendi paralarından en az 100 milyar dolar harcayacaklar.” Bu neşeli yatırım sürecinde, Venezuela “çok başarılı olacak ve Amerika Birleşik Devletleri halkı büyük faydalar sağlayacak.”

Ancak, bu girişime dahil olacak şirketlerin seçimi, serbest piyasa oyunları veya görünmez bir el tarafından belirlenmeyecekti. “Hangi petrol şirketlerinin girebileceğine, hangilerinin girmesine izin vereceğimize biz karar vereceğiz.” Bunların çoğu doğal olarak Amerikalı şirketler olacaktı. Venezuelalıları unutun, diye ısrar etti. “Doğrudan bizimle muhatap oluyorsunuz. Venezuela ile hiç muhatap olmuyorsunuz. Venezuela ile muhatap olmanızı istemiyoruz.”

Petrol ve doğalgaz üreticisi Hilcorp Energy'nin yöneticisi ve tanınmış Trump bağışçısı Jeffery Hilderbrand, büyük bir memnuniyet ve minnettarlık içindeydi. Ayrıca Trump'ın Amerikan çıkarları için Venezuela petrolünü kontrol etme ve yağmalama konusunda sunduğu inanılmaz mazeretten de memnundu: aynı şeyi yapabilecek hayali düşmanlar bulmak. "Batı Yarımküre'deki çıkarları korumadaki büyük, muazzam liderliğiniz için teşekkür ederim," diye içten bir minnettarlıkla iç çekti . "Çin'e ve düşmanlarımıza arka bahçemizden uzak durmaları için gönderdiğiniz mesaj kesinlikle harika... Hilcorp, Venezuela'daki altyapıyı yeniden inşa etmeye tamamen kararlı ve hazır."

Armstrong Petrol ve Gaz şirketinin CEO'su Bill Armstrong da bu yağmalayıcı fırsatlar karşısında heyecanını gizleyemedi. "Venezuela'ya gitmeye hazırız," diye ilan etti . "Gayrimenkul açısından bakıldığında, burası birinci sınıf bir gayrimenkul. Ve 50 yıl önceki West Palm gibi. Çok verimli." Petrol arama ve çıkarma uzmanı ve Trump destekçisi Harold Hamm ise macera olasılığından oldukça heyecanlandı ve Venezuela'yı sadece keşfedilecek ve kar elde edilecek bir oyun alanı olarak gördü . "Bir arama uzmanı olarak beni heyecanlandırıyor." Ülke, bol rezervleriyle "heyecan verici"ydi, "zorluklar da sunuyor ve sektör bununla nasıl başa çıkacağını biliyor."

Halihazırda devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela SA ile ortaklık yaparak günde 240.000 varil üretimle ülkede faaliyet gösteren Chevron, önümüzdeki 18 ila 24 ay içinde üretimini %50 artırmayı hedefliyor. Repsol yetkilileri ise, koşullar uygun olduğu takdirde, önümüzdeki birkaç yıl içinde mevcut günlük 45.000 varil olan üretimi üç katına çıkarmayı hayal ediyor.

Tüm petrol şirketleri aynı düzeyde parlak bir güven ifade etmedi. Açık yağma, özellikle Venezuela'nın egemenliği gibi hassas bir konu da dahil olmak üzere, zorluklar ve lojistik karmaşalar getiriyor. Örneğin Exxon CEO'su Darren Woods, Venezuela'yı sermaye için uygun bir alıcı haline getirmek için çok şey yapılması gerekeceğinden endişeliydi . Bunun bir yolu, Caracas'ta kontrolü elinde bulunduran kişinin sonsuza dek güvenilir ve ABD petrol çıkarlarına uyumlu olmasını sağlamaktı. "Varlıklarımız orada iki kez ele geçirildi ve bu nedenle üçüncü kez yeniden girmek, tarihsel olarak gördüklerimizden ve mevcut durumdan oldukça önemli değişiklikler gerektireceğini tahmin edebilirsiniz." Mevcut durumda, "yerleşik yasal ve ticari yapılar ve çerçeveler" göz önüne alındığında, Venezuela "yatırım yapılamaz" bir ülkeydi.

Aynı gün, Trump, "Venezuela'da ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik kritik ABD çabalarını baltalayabilecek Venezuela petrol gelirlerinin ele geçirilmesini" önlemek amacıyla bir Başkanlık Kararnamesi imzalayarak Venezuela'yı boğma girişimini daha da teyit etti . Kararname, ABD mahkemelerinin Venezuela petrolünden elde edilen gelirlere ve ABD Hazine hesaplarındaki ilgili varlıklara el koymasını yasaklıyor. Her zamanki gibi, absürt gerekçeler şöyle: Bu fonların kontrolünü kaybetmek, "İran ve Hizbullah gibi kötü niyetli aktörleri güçlendirirken, Venezuela halkına ve Batı Yarımküre'nin tamamına barış, refah ve istikrar getirme çabalarını zayıflatacaktır." Bu fonlara müdahale edilirse, ABD'nin "yasadışı göçmen akışını durdurma ve yasadışı uyuşturucu akışını engelleme" hedefleri tehlikeye girecektir.

Venezuela muhalefetinin, ülkelerinin petrol gelirlerinin büyük bir kısmının Caracas'ın kasalarına gideceğini sanan şaşkın temsilcilerine gelince, bir kez daha düşünmeleri gerekiyor. Kararnamede açıkça belirtildiği gibi, "Amerika'yı önceliklendirmek" tam olarak bunu ifade ediyor. Venezuela halkı, bayağı söylemlerde kullanılan birer araçtan başka bir şey olarak görülmüyor.

Kaynak : Binoy Kampmark | intpolicydigest.org


Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

