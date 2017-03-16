A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Kayahan

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 16 Mart 2017 11:34:09

Bir insanı doğru düşünmeye yönlendiren nedir diye bir soru yöneltsem size, yanıtınız ne olabilir, hiç düşündünüz mü? Her insanın pek çok değişik yanıtları olabilir. Bu yanıtları isterseniz oturup bir kağıda dökün. Üzerinde düşünün. Bu dökümde üst sıralarda yazılacak bir nedenin mutlaka eğitim olduğuna inanırım. Bu konuda çok sevdiğim bir sanatkar gelir aklıma. Kayahan.

Senelerce önce Dedeman otelinde ilk serettiğim zaman, sesine hayran kalmıştım. Gece proğramında ilk o çıkardı sahneye, meşhur sanatçılar çok sonra sahne alırdı. O tarihte elinde gitarı, her yerde söylediği toplam üç tane şarkısı vardı, dördüncüyü bestelemesi bir veya iki sene almıştı. İlk şarkılarından Bu Gece Sen Daha Güzelsin,  Seni Versinler Ellere, Beni Anlamadın Ya  gibi şarkıları ilk dinlediğimde hayran kalmıştım. Gitarla çalıp söylediği müzik, kulağa çok uyumlu gelmekteydi.  

Daha sonraları sahnelerde üçüncü hatta ikinci sıraya yükselmeye başlayınca plak doldurmuştu. Daha sonraları bestelediği bir şarkı bana bir çok konuyu hatırlamamı sağladı. ‘’Allahım Neydi Günahım, Günahım neydi Allahım.’’  O kadar manidar bir cümleden ne isterseniz çıkarabilirsiniz. Düşülen her zor durumda, çözümsüz her problemin karşısında, önümüze gelen derin badirelerde hani şaşar kalırız ya. Yanıt ararız, kimi zaman Tanrı’ya serzenişte bulunuruz, hatta Tanrı’ya isyan ederiz ya:  Allahım Neydi Günahım.

Bundan 15 sene evvel sınır komşularımızla aşırı problem yaşamadan komşuluk ilişkileri içinde karşılıklı ticaret hacmimizi arttırarak, yurt içindeki üretimi, istihdamı arttırıp, yarı mutlu, asude bir hayat yaşamaya devam etmekteydik. Bir ara okyanus ötesinin itmesi ile Arap Baharları ile uğraşıp, Kuzey Afrika ülkelerindeki din kardaşları ile dostluk bağlarını kopardık. Diyet verdiğimiz bir iki körfez ülkesi hariç, bütün Arap ülkeleri ile sicimleri attık. Artık sınırlarımızda dostluk üretebileceğimiz bir ülke bile kalmadığını acı bir gerçek olarak seyretmekteyiz.

15 sene evvel Avrupa Biliği ile adım adım bağları rayına koymaya çalışırken, “One Minute” diyerek bütün dünyanın gözü önünde İsrail Devlet Başkanına “Siz Katilsiniz’’ diyerek diplomasi tarihinde bir skandal yarattık. Böyle gafları sarışın kadının başbakanlığında da yaşamıştık amma ona gülüp geçmiştik. Kendi Partisinin kuruluş gecesinde bir türlü kaçıncı sene-i devriyesi olduğunu hatırlıyamamıştı.

Her seçim döneminde yönetenlerin mazlumu oynamak için siyaset mühendisliğine baş vurduklarını hepimiz bu güne kadar izledik.  Bu sefer referandum için seçtileri mağduru oynama sahnesi Hollanda olarak seçildi. Gelin görün ki  yöntem yalnış, zaman yalnış, davranış yalnış. Ülkemdeki insanlar, yad ellerde yaşayıp geçimini sağlamaya çalışan gurbetci yurdum insanı, diplomasi hatalarından en fazla etkilenecek kişiler. Böyle bir duruma müstahak olmadıklarına inanmaktayım.  

Hollanda‘nın tepkisinin  doğru olduğunu söylememekle birlikte, her iki tarafın diplomasi hataları sonucu geldiğimiz noktada, Kayahan‘ın şarkısını hatırlatmaktayım.    

‘’ Allahım Neydi Günahım, Günahım Neydi Allahım ’’  diye bir sözüm geldi söyledim, hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Yurt dışında oy kullanabilecek kaç Türk seçmen var?
“HAYIR” demezseniz ne olacak
Medyanın sınır tanımaz cehaleti Cehaleti Göbekli Tepe’yi de vurdu.
2 Türk askerini yaktığını bir video yayımladı
Öyle bir deprem geliyor ki...
AKP, Devlet Değildir! Ulusal Onurumuz için AKP’ye “Hayır” Denmelidir!
Türkiye yeniden sabıkalılar listesinde
Avustralya'da IŞİD'e katılan kişilerin yaş aralığı düşüyor
Trump'tan Turnbull'a: Bu, şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesiydi
Trump, vize sınırlamasını 'Obama örneği' ile savundu

İşsizler cumhuriyeti…
Emlak balonu uyarısı!
Türkiye'yi terk eden milyonerler Avustralya’ya mı geliyor?
Türkiye artık daha pahalı.
250 milyarlık kredi zorda
Aborijinler neden tarım yapmadı?
İlhan Selçuk’tan Abidin Dino’ya Memleket Haberleri
KIRINTILAR
Bugün yaşananlara bakınca ateist olmak caiz
Bir anı

Yaşlı Kadın
Doğumunun 100. Yılında Fahri Erdinç’i Anma Etkinlikleri
Yeni yıl armağanı hediye E-Kitap: Saat Üç Yazıları
Uçmağ Bahçesi
"El Quijote desde los ojos de un pintor turco”
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla
Özgür Okullar
Kendinde kalarak yabancılaşmak.
Felsefe yapmayı ne engeller?

Yerli tohumun sonu!
3 milyar insan su kıtlığı çekecek!
Kimin için sit yönetmeliği?
Uzmanlar: Türkiye’nin küresel ısınmayla mücadele politikası yok
Mahkemenin durdurduğu Yeşil Yol planına bakanlıktan ikinci onay çıktı.
Avrupa Parlamentosu robotlu hayata düzenleme
Yeni nesil market!!!
Uçaktan korkana alternatif hızlı ulaşım!
İnternete erişiminin engellenmesinin maliyeti çok yüksek!
Sürücüsüz araç, gerektiğinde en az insan kaybına yol açmak için kendi yolcularını feda etmeli mi?

Bir grup Aborijin 50.000 yıl önce Avustralya'ya geldi
Sezaryen, daha büyük bebek doğumlarına evrimleştiriyor mu?
CERN ve Tanrı Parçacığı Deneyi
Altay Dağlarında Büyük Buluş: 50.000 Yıllık Sanat Yapıtları
Tuvalet ararken 49 bin yıllık yerleşim yeri buldu
Türkiye sefalette ilk beşe girdi.
Hiçbir kültür-sanat etkinliğine katılmadım" diyenlerin oranı %70!
Bir yıl içinde özgürlüklerin en kötüye gittiği ülke: Türkiye
“Türkiye’nin yüzde 55’i, aynı ürünün pahalısını alınca daha iyi hissediyor”
Türkiye'de 20 milyon silahın 17 milyonu ruhsatsız!

Mutlu anneler mutlu kız çocukları
Ben Kavgacı Değilim, Onlar Benimle Kavga Ediyor!
Kur’an’da Özsavunma (Savaş) Ayetleri Haritası
Türkiye’nin gerçek kimsesizleri: Atatürkçüler
Yaşasın kadın dayanışması
Kayahan
Edebiyat Takviminden Notlar; Ocak – Şubat
Bir Akıllının Not Defterinden
Varlık Devri
Edebiyat Takviminden (*) Notlar; Kasım – Aralık

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 