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Doğru Konuşmak

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 31 Mayıs 2017 21:38:37

Her zaman doğru oturup doğru konuşmak gerekir. Hani derler ya eğri oturup doğru konuşalım. Bizim bu evreyi geçirdiğimize inanmaktayım. Artık eğri oturmamamız gerekir. Bir insanın duruşu bile karakterini anlatır, bu nedenle eğri oturan insanlardan doğru iş bekleyemeyiz.

İnsanların her hareketi her konuşması, kullandığı her cümlede mutlaka bir anlam vardır. Bilmem hatırlar mısınız; Mustafa Kemal Atatürk’ün kırda bir ağaç gölgesinde oturduğu zaman çekilmiş bir resmi vardır. Ceviz ağacının gölgesinde bile otururken rahmetli Ata bir duruş sergilemektedir. Bir elinde yenice sigarası, içerken bile bir duruşu vardır Mustafa Kemal’in.

Haydarpaşa Garında kendisini karşılamaya gelen halkla çektirdiği resmi hatırlayın ATA’nın. Önderlik ettiği bir ülkenin gurur duyduğu çağdaş Türk kadınları ile çektirdiği resimleri hiç hatırımdan çıkmaz. Eskişehir Belediye Başkanının Odunpazarı’nda Atatürk için tanzim ettirdiği müzeyi gezerken, ümmetten ulus devlete nasıl kısa bir zamanda ulaştığımızı açıklayan önemli birer gösterge olarak  öne çıktı bu resimler.

Kastamonu’da ‘’Efendiler bu serpuşun ismine ŞAPKA denir!” sözleri ile bir günde bütün ülkeyi kapsayan bir devrim gerçekleştirmek herkesin harcı değildir. Fes giymeye alışkın halk, bir anda şapka devrimini benimser. Osmanlı tebasının simgesi haline gelmiş olan FES, ortadan kalkarak şapkanın  ikame ettirilmesinin bile bir siyasi duruş olduğuna inanırım. Bu günlerde fesin yabancılara turizm amaçlı otantik eşya diye satılması, bu duruşun bir terekesidir.

Her toplumun geçirdiği siyasal aşamalarda, kimi zaman, kazanımlar olur, kimi zaman kayıplar vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu güne kadar geçen bir asırlık bir tarihi sadece bir yüzyıl olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bütün yapılanların doğru ve tam olduğunu  iddia etmek de doğru olmaz.

Bu gün içinde bulunduğumuz toplum yaşamımızda en büyük tehlikenin denetlenemeyen cemaatler olduğunu düşünürüm. Bu cemaatler ne için kurulur, ne işlevi vardır, amacı nedir ve de neyi hedefler? Ülkede zaten din ile ilgili bir Diyanet İşleri kurumu çalışmakta. Bu kurumun kullandığı bütçe, birkaç bakanlığın toplamında bile bulunmamakta. Bu kurum doğru işlemiyor da bu cemaatler bu nedenle mi  peydahlanmakta, yoksa gerçek amaç nedir? Bu soruların cevapları bulunamıyorsa, o ülkenin başına her melanetin bu kanallardan gelebileceğini düşünmemiz gerekir.

Bilim zayıflarsa ortaya dine dayalı cemaatler, cahil halkın sığınacağı limanlar olarak görünür. Halkı aç bırakırsanız, bir torba pirince, bir paket yağa muhtaç ederseniz, kendi inançlarını bile yiyebilir. Böylelikle bu insanları istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Çünkü adam aç ve yoksul. Bir de bu cahil halkın evde aş bekleyen düzine ile çocukları varsa, aç olan çocukları cemaatler sahiplenir. Bunlara istedikleri herşeyi yaptırırlar.

Hatırlayın yakın tarihimizi, Amerika Birleşik Devletlerinin Dışişleri bakanı Bayan Rice ‘Orta Doğuda Ilımlı İslam görüşlü devletler olacak, sınırlar yeniden çizilecek‘ demişti. Ilımlı islam kurgusu FETÖ’nün yaratılması ile oluşturulmaya çalışıldı. Yani yine cemaat temelli yapı oluştu. Geçtiğimiz son 15 senede çok daha hızlı yapılandı.

Bir araştırma komisyon başkanının, bir partiye bağış yapıldığını kanıtlamak için elinde sahte bir çek fotokopisini belge olarak yutturmaya çalışarak toplumun dikkatini başka yerlere çekmeye çabaladığını seyrettik. Aslında esas fotoğraf karesinde FETÖ ile yenilen bir öğlen yemeğinde masa başında biri Kuzu Kuzu oturmakta idi. Ancak, buna kimsenin bir dokundurma yapmaması için neler kurgulanmakta diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

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