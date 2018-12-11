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2019’da Türkiye Diyanet ve Saraya çalışacak

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 11 Aralık 2018 00:52:48

2019 bütçesinde skandal rakamlar… Hükümetin "tasarruf bütçesi" olarak nitelediği 2019 bütçesini "saray bütçesi" diye adlandıran muhalefet yeni bütçede Diyanet ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinde öngörülen rekor artışa sert tepki gösterdi... Hükümetin "tasarruf bütçesi" olarak nitelediği 2019 bütçesini "saray bütçesi" diye adlandıran muhalefet yeni bütçede Diyanet ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinde öngörülen rekor artışa sert tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında ilk kez Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 2019 bütçe kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri başladı. Bütçeyi sunan isim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

DW Türkçe’den Hilal Köylü’nün haberine göre 2018 yılı işsizlik verisini yüzde 11,3 seviyesinde öngördüklerini belirten Albayrak, 2019 bütçesini "tasarruf" üzerine oturttuklarına vurgu yaptı. Türkiye ekonomisinin örnek gösterildiğini, kamu borç yükünün yüzde 28,3’e indiğini söyleyen Albayrak, enflasyonun düşüşte olduğunu, katma değer ile özel tüketim vergilerindeki indirimlerle birlikte enflasyon hedeflerinin tutturulacağını savundu.



DİYANET'E DEV BÜTÇE

Ancak özellikle Diyanet ve Cumhurbaşkanlığı bütçeleriyle ilgili yapılan düzenlemeler muhalefetin sert tepkisine neden oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin yüzde 34,36 artırılarak 7,7 milyar liradan 10,5 milyar liraya çıkarılması öngörülürken Bilim ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji bakanlıklarının bütçelerinde yüzde 56’yı aşan kesintiler yapılması dikkat çekti.

HDP Eş Genel Başkanlarından Sezai Temelli “Diyanet çocukları korkutmaktan başka bir işe yaramıyor. Farklı inançları reddediyor. Vatandaşlara hizmet etmiyor” sözleriyle HDP’nin Diyanet bütçesine eleştirilerini meclise taşıdı.

BİLİME, TEKNOLOJİYE NE OLDU

Hükümetin öngörüsüne göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019’da kullanacağı bütçe; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2 milyar 544 milyon liralık bütçesinin 4,1 kat üzerinde olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2 milyar 573 milyon liralık bütçesi de Diyanet bütçesinin çeyreği bile etmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu yıl 31,3 milyar lira olan bütçesi de 2019'da tasarruf nedeniyle 13,6 milyar liraya düşürülecek. Böylece geçen yıl Diyanet bütçesinin 4 katından daha fazla harcama yapan Ulaştırma Bakanlığı, 2019’da hemen hemen Diyanet'le aynı seviyede harcama yapacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA 350 YENİ ARAÇ

Bütçe teklifinde, 2018'de 845 milyon lira olan cumhurbaşkanlığı bütçesinin 2019 yılında 2 milyar 818 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor. Muhalefet de, ülkede ekonomik kriz yaşanırken cumhurbaşkanlığı bütçesinde yüzde 233 oranında bir artış öngörülmesini "kabul edilemez" buluyor.

“İşçimiz, emeklimiz, esnafımız dar boğazda. Siz, cumhurbaşkanlığına 350 yeni araç alıyorsunuz. Niye alıyorsunuz, krizi bu araçlarla mı önleyeceksiniz?” sözleriyle mecliste hükümeti sert eleştiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığında şatafat, ülkede kriz var. Yazlık sarayda, kışlık sarayda oturanlar tasarruf edemezler. Bu bütçe saray bütçesidir” tepkisi gösteriyor.



Meclisteki bütçe görüşmelerinin 12 gün sürmesi planlanıyor.

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