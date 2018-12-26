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'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | 26 Aralık 2018 02:39:05

Tarihi karikatürler ilk kez heykel yorumuyla sergide: İnönü, Carter, Humeyni, Türkeş… Heykeltraş Hasan Fehmi Hızal, 'tüm zamanların ilk karikatür heykelleri' çalışmasında Türk mizahının en önemli isimlerinden, Cumhuriyet Gazetesi çizeri Turhan Selçuk'un çizgi kahramanlarını yorumladı.

Hızal eserlerinde aralarında Türkiye ve dünyadan İsmet İnönü, Alp Arslan Türkeş, Jimmy Carter, Enver Sedat, Adolf Hitler, Şah Rıza Pehlevi, gibi siyasiler ile Abdülcanbaz, Tarzan, Mangıryan Efendi, Gözlüklü Sami gibi çizgi figürleri heykelleştirdi.



Hızal eserlerinde Selçuk'un çizgi kahramanlarını bazı yeni eklemelerle, sistem eleştirisi ve siyasi hicivle güncelleyerek günümüzün siyasi aktörleriyle de yan yana getirdi.

'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları' isimli heykel sergisi 21 Aralık'ta İstanbul'da Şişli Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıdı.



Geçen ay hayatını kaybeden ressam Yusuf Katipoğlu anısına düzenlenen sergide Hızal'ın bronz ve krom 30 eseri sergiliyor.

"Turhan Selçuk tutuklama ve işkencelere rağmen çizgisini kararlılıkla sürdürdü"



Hızal, neden Turhan Selçuk sorusuna Turhan Selçuk'un karikatür tekniğinde anatomik kurguyu reddetmemesinin kendisinin heykel yaklaşımıyla örtüştüğü şeklinde yanıt veriyor.

Hasan Fehmi Hızal 1964 yılından bu yana evlerine alınan gazetelerden Turhan Selçuk'un çizgilerini takip ettiğini, sonraki yıllarda resim tutkusu geliştikçe Selçuk'un çalışmalarını daha fazla anlamlandırdığını onun yerel ve evrensel karakterlerine hayat verip serüvenlerini sosyal duyarlılıkla kurgulamasından, 1970'li yılların başında tutuklanma ve işkencelere rağmen sürdürdüğü kararlılık ve siyasi tutarlılıktan etkilendiğini belirtiyor.

3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları heykel sergisi 14 Ocak 2019'a kadar gezilebilecek.



Hasan Fehmi Hızal / Ressam - Heykeltraş

Hasan Fehmi Hızal, 1957 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde doğdu. İlk resim çalışmasına Köy Enstitülü eğitimci olan babasının gözetiminde başladı. Lise döneminde Esin Avgan ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi çıkışlı Sezai Çakmakçı'nın öğrencisi oldu.

12 Eylül 1980 tarihinde tutuklandı. Uzun bir gözaltı sürecinden sonra serbest kaldı. Ardından ikinci kez gözaltına alınan Hızal, maruz kaldığı işkence nedeniyle hukuki süreç başlattı, bir diğer toplu işkence davasında tanıklık yaptı.

Aynı dönemde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Lisans Eğitim Programı'nı kazandı. "Prof. Dr. Neşet Günal Atölyesi"nde öğrenime başladı.

Hasan Fehmi Hızal ilk sergisinde Kenan Evren'i protesto etmişti

Sanatçının katıldığı ilk sergi, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in bienalden nü'sünü indirttiği Polonyalı ressam Jan Dobkowski'ye destek sergisidir. Ortaköy Kültür Merkezi'nde, Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri olarak açtıkları sergide, Kenan Evren'i ve cuntayı protesto amacıyla eserler, çıplak resim ve heykellerden oluşmaktaydı.

Merkezi Trabzon'da bulunan Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği (KPSD)'nin kurucularındandır. Bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptığı KPSD'nin, başkanlık görevinde de bulundu.

On sanat derneğinin birleşiminden oluşan Trabzon Sanatevi Derneği'nin dönem başkanlığını yapan sanatçı, bu derneğin sekreterlik görevini de yürüttü.

Hasan Fehmi Hızal, endüstriyel ve artistik tasarım çalışmalarını Trabzon'daki atölyesinde sürdürüyor.

2010 yılından bu yana merkezinde karikatür sanatçısı Turhan Selçuk'un bulunduğu "Bütün Zamanların İlk Karikatür Heykelleri" çalışmasını yürütüyor.



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