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2019 RAKAMLAR
Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 12 Ocak 2019 13:35:16
İlkokulda bir hocam vardı, YILDIZ öğretmen, ben ona hayrandım. O da beni çok severdi. Hatta beni severken dişlerini sıkar elleri ile yanaklarımı mıncıklardı. Canım acır fakat öğretmenim olduğu için benim hiç sesim çıkmazdı. Daha sonra yatılı gittiğim ortaokuldan her dönem tatiline eve geldiğimde, elini öpmek için evine giderdim. Her sene aynı muhabbetle yanaklarımı mıncıklar, severdi. Her karşılaştığımda ‘hayat sadece matematiktir, bunu asla unutma’ derdi.
Öğrenim gördüğüm sürecte bayramlarda elini öpmeye hep gittim. Üniversite okuduğum süreçte yine bayramlarda onu ziyaret etmeyi hiç eksik etmedim. Hayır duasını alırdım. Evliliğimde ondan etkilenmedim desem doğru olmayabilir çünkü eşimin adı da YILDIZ oldu.
Evlendikten sonra da bayramlarda eşimle birlikte onun elini öpmeye gittik. Sözleri hiç değişmezdi. ‘Metin hayat her zaman matematiktir, bu gerçeği hiç unutma’ Hala kulağımdadır. Çok doğru sözlerdi bunlar.
İstatistiksel bir araştırma geçti elime, bir gazetenin yapmış olduğu. Çok ilgimi çekti. Bu gerçekleri görsel olarak takip etmekteydik ancak, rakkamlar çok çarpıcı olduğu için burada dile getirmenin doğru olduğuna inanmaktayım.
Türkiye’de 880,673si resmi kadrolu 149,457si özel sektörde olmak üzere 1,030,130 öğretmen eğitim kurumlarında çalışmakta. 80 milyon nufuslu bir ülke için bu rakkam doğru mu diye sorgulamak istemem. Örgün eğitim gören 17 milyon 883 bin öğrencinin yaşadığı ülkemizde eğitim düzeninde son 17 senede 22 kez sistem değişikliğine gidilmesinin, kaliteyi düşürmüş olduğu acı bir hakikattir. Bir örnek olarak ekranda bir yarışmada, Fen fakültesi mezunu Fizik lisanslı gencin Samsun’dan Trabzon’a giderken hangi illerden geçileceğini bilememesi üzücüdür. Ülkemizdeki okul sayısının 65,564 olduğunu göz önüne alırsak, kaliteli eğitim verilmesini beklemenin hayal olduğunu düşünürüm. Bir sınıf içinde kaç talebe olmasından ziyade onları eğitecek öğretmenlerin kalitesi de önemlidir. Bunu asla unutmamak gerekir.Kalkınmış olmak rakkamlara dayanır ancak rakkamların üzerinde oynanmamış olması gerek. Çarpık rakamlar bize kendimizi değil, gerçek dışı neticeleri gösterir diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.
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