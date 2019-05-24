A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

SahteKârlık

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 24 Mayıs 2019 17:28:10

Genelde sahtekarlık sadece sahte para basmakla olmaz. Her şeyin sahtesi olabilir çünkü insanoğlunun zeka yapısı düzgün işlerden ziyade dolambaçlı işlere çalışır. Bir icat çıkar ortaya, hemen peşinden bir sahtesi üretilir. Sahtesi aslından daha ucuza pazar bulur, ve de buram buram sahteyim kokar. Onlarca saat el emeği, göz nuru dökerek bir üretim yapılır ama bir ürünün asıl ana girdisi, harcanan onca yıllık emek, zaman ve akıldır.

Üretim miktarına bu araştırma ve geliştirme değerleri katılıp, ham maddenin de maliyetini üzerine koyarak, iş gücünün nisbeti ile toplam bir maliyeti oluşturursunuz. Üzerine kârınızı da koyup piyasaya verdiğinizde, alıcı sayısının  arttığını gören sahtekarlar, malı kopya eder, araştırma geliştirme gideri olmadığından malzemeyi çok ucuza mal edip,  orijinalinden 5 kuruş altına etiket koyarak pazardan hızla paylarını  alırlar. Böylelerine fırsatcı demenin doğru olduğuna inanırım. Ancak fırsatcılığın her toplumda olduğunu düşünmekteyim. İnsanlığın her döneminde her yöresinde böyle cin düşünceli insanlar olmuştur.



Tarihte bile Anadolu’da yaşamış bulunan devletlerin yazıtlarında, örneğin Kral Şuppiluliumanın yaşam kurallarında ve tarihte ilk yazılı kanunlar olarak bilinen Hammurabi kanunlarında da, adil olma ve bilhassa dürüst olma ile ilgili yasalar öne çıkmakta.

Hammurabi döneminde kısasa kısas türde bir adalet olmasına rağmen, birçok konuda bu gün bile geçerli olabilecek türde ceza tanımlanmış. Bir de iddia eden tarafın iddiasını isbatla mükellef kılınmış. Hatta insan onuruna saygılı olan Hammurabi kanunlarında iddia eden taraf iddiasını ispatlayamazsa, ölümü kabul etmek zorunda bırakılmış ki boş yere bir insanı zan altında bırakmasın diye.

Hammurabi İmparatorluğunun Hititliler tarafından M.Ö 1595 yıkılmış olmasından sonra bile bu kanun ve kuralların  M.Ö. 5.yüzyıla kadar güncelliğini koruduğu belirtilir.

Osmanlı döneminde hukuk işleri Kadı adı altında vazife gören adil insanların vicdanının sınırlarına terk edilmiştir. Kadı efendilerin ne kadar adil olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ancak tevatür odur ki kadı kaftanlarının oldukca büyük iki yan cebi varmış.

Hani bugün bile halk arasında bir söyleyiş vardır ‘Doğrudan verme, yan cebime koy’  gibi. Davada tarafların her iki yan cebe koydukları miktar kadar kadı efendilerin kararlarınını etkiledikleri tevatür olarak söylenir. Burada gerçek ne denli doğrudur bunu bilmek zordur.

Bence geçtiğimiz 15 senedir rahmetli Ata’mızın izlerinin silinmesi konusunda büyük bir uğraşı verildiği, gerçekleri yaşayan ve algılama kabiliyeti olan insanlar tarafından izlendi. Kimilerinin kendilerini Ata rahmetliden daha üstün olduğuna halkı inandırma çabaları, toplum tarafından paylaşım sitelerinde nefretlere varan dillerde eleştiri aldı.

Yakın bir tarihte yapılan şeçimlerde bunun yansımasını takip ettik. Kazanılmış bir seçimin hulle yolu ile iptal edilerek bir başkasına yapıştırılmaya çalışılmasının gülünç  şekilde Hak Gaspına dönüştüğünü izledik. Şimdi ise İstanbul’da seçimlerin yenileneceği ilan edildi.

Gerekçeli kararın içindeki maddelerin Yüksek Seçim Kurulu Kanunu ile çeliştiği açıkca görüldüğü halde, yeniden yapılması planlanan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı seçiminde, elde kullanılacak tek bir koz kalmıştı: ATATÜRK’e gösteriş olarak, sahip çıkmaya çalışmak ve toplumda taraftar aramak.

19 Mayıs gününü kutlamak için Anıtkabire bile gitmeyip mazeret yaratan idare, andımızı silmeye çalışan bir yönetim, İstanbul’daki kaybı giderme çabası içinde birden 19 Mayıs’ı hatırlayarak rahmetli Atatürk’ün hatırasına taaa  Samsun’a kadar giderek  yaptığı  gösteriyi, halkın yemeyeceğini düşündüm diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Ulusal Giz
Erdoğan demokrasiyi kaldırıyor
Söylenecek Her Şey Hakında - Çağımızın Üç Kahramanı
Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ın sözleri düşüncesiz ve aşağılayıcı; ilişkiler gözden geçirilebilir
Başın Sağolsun Yeni Zelanda
Avrupa'da yaşayan Müslümanlar kendilerini siyasetten dışlanmış hissediyor
An ve zamanda Avrupa Birliği
Üçüncü Dünya Savaşı’na hazırlık
Papa Fransis inançsız mı?
Onların bütün ümidi gençlikte değil

Yabancı yatırımcının yeni endişesi: Erken seçim
Sri Lanka'da gerçekleştirilen Paskalya Bayramı saldırılarından korkunç ayrıntılar
Trump devrinde petrolün jeopolitiği
Türkiye en sefil 10’uncu ülke oluyor
Soğan fiyatları sonun başlangıcı mı?
Pasaportun yolculuğu
“Dünyanın sonuna” gidiyorlar!!!
Narsisizm nedir ve görülme sıklığı neden artıyor?
2019’da bizi bekleyen ölümcül 10 tehlike
2050'de, 60 yaşın üzerinde 2,1 milyar insan var olacak

Zamannın ruhuna aykırı bir sergi
Kendini unutup insanı bulmak
Kafka hayranlarına sevindirici bir haber
Parayı giyinmek ya da sanatı yaşamak
Sansüre karşı ‘Yollara Düştük’ belgeseli erişime açıldı!
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları

Çin’in plastik atıklarının yeni adresi Türkiye
Varlığımız varlığına armağan mı ceza mı?
‘Uyurgezer’ adımlarla felakete doğru
Dünyanın turnusol kâğıdı
2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Anı yakalamak
Yapay Zeka psikiyatrik tedavilerde kullanılacak
Wing drone ile kargo servis izni aldı.
Facebook şifrelerinizi yine değiştirmenin zamanı geldi
Pasaport yerine geçecek yüz tanıma yazılımı geliyor

Kibir Hastalığı
Yeni diller ortaya çıkıyor
42000 yıllık at cesedi bulundu
Ayakta Uyumayın Sağlıklı Uyuyun
NASA’dan yapılan duyuru ana hatları ile şöyle.
Dünyanın en yaşanılabilir şehri : İstanbul 130 Sydney 11. sırada
Kadınların hak eşitliği oranı Avusturalya'da %96.8 Türkiye'de %79.38
Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sırada
Türkiye, Rusya, Brezilya ve Endonezya ile aynı kategoride
Türkiye ekonomik özgürlükte sınıfta kaldık

Güç Beyin Hasarına Yol Açar mı?
Çocuklarını Kurban eden 10 Uygarlık
BEKA MEKA
Hangi inanç bu kanlı elleri temizler?
Umudum yok İnadım var!
SahteKârlık
Geçmişte bir gün
Bu pazar iyi dinlenin anneler, sonraki her gün yine yorulacaksınız
GUGUK
İnansak mı?

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 