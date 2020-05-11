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Türkiye'de dindar nesil yetiştirme girişimi ters tepti, gençler dinden uzaklaşıyor

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 11 Mayıs 2020 01:51:52

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçtiğimiz haftalarda bir cuma hutbesinde dile getirdiği "tüm kötülük ve salgın hastalıkların eşcinsellikten kaynaklandığı" ifadeleri sonrası başlayan tartışmaları haberleştiren İngiliz The Economist dergisi, "Türkiye'nin dindar nesil yetiştirme girişimi ters tepti, genç Türkler dine sırt çeviriyor." yorumunu yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ifadeleri Türkiye'de hem tepkileri hem de destek açıklamalarını beraberinde getirmişti.



Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı nefret suçu işlemekle itham etmesi sonrası "Diyanet İşleri Başkanına yapılan saldırı devlete yapılmış bir saldırıdır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barolar ve tabip odaları başta olmak üzere yapılarının yeniden belirlenmesi ve Meclis'e sunulması çağrısında bulundu.

'Türkiye homofobiye karşı çıkanları soruşturuyor' başlıklı yazısında The Economist, kutsal kitapta yazılanlara bakıldığında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın dayandığı bir nokta bulunduğunu, Kuran'da eşcinselliğin iyi görülmediğini yazdı. Birçok ülkede eşcinselliğin yasak olduğunu ve hatta bazı ülkelerde bunun ölüm cezasına çarptırıldığı belirtilen haberde, Türkiye'de ise seküler anayasası nedeniyle bunun suç olmadığı hatırlatıldı.

Türkiye'de LGBT gruplarına yönelik toplumda olumsuz bakış açısının olduğunu yazan dergi, "2012 yılında yapılan bir araştırmada Türklerin yüzde 85'inin eşcinsel bir komşu istemedikleri ortaya çıkmıştı. Daha yeni bir araştırmaya göre bu oran yüzde 47'e düştü. Toplumdaki bakış açısı yumuşarken, yetkililer nezdindeki bakış açısı sertleşiyor." dedi.

10 yıl önce Türkiye'nin Avrupa Birliği ile iyi ilişkilere sahip olduğu dönemde Başbakan Erdoğan hükümetinin, cinsiyete dayalı eşitsizliği ve ayrımcılığı yasaklayan sözleşmeyi imzaladığını ve hemen ardından İstanbul'da dev bir Onur Yürüyüşü'nün düzenlendiğini yazan The Economist, bugün o günkü atmosferin ruh halini anlatan çok az şeyin kaldığını, Onur Yürüyüşü'nün yasaklandığını yazdı.

The Economist, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dindar nesil' yetiştirme girişiminin arzu edilen etkiyi yapmadı. Yapılan çalışmalar gençlerin dinden uzaklaştığını gösteriyor. Belki bu yüzden iktidar ve Diyanet daha sıkı politikalar uygulamaya karara verdi." yorumunu yaptı.

The Economist, haberde, Brookings Enstitüsü'nden Ömer Taşpınar'ın 'farklı bir İslam yorumuna müsaade edilmediği' ifadelerine yer verdi.

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