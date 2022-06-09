A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

BOLŞEVİK

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 09 Haziran 2022 12:29:51

Birkaç sene evvel bir fırsatını bulup Saint Petersburg şehrine turistik seyahate gitmiştim. Bolşevik ihtilaline ait birçok kitap okuduğum için, şehir ilgimi çekmişti. Çarlık Rusya’sının en ihtişamlı şehrini görmemiş olanlara ısrarla tavsiye ederim. Çarlık döneminde toplanan bütün gelirlerin nerelere harcanıp, halkın açlıkla savaşmasının bir icmalini, bu şehirde açık olarak seyretmek, hem insana haz vermekte hem de o devirde köylü olarak yaşayan insanların neler çektiklerini hayal ettiğinizde, üzülmektesiniz.

Muhteşem bir sanat merkezi olan bu şehirde herbir binanın yapımında, herbir sarayın oluşmasında devrin Çarı olarak bilinen Rusya yöneticilerinin akıl almaz zenginlik sergilediği eserlere bakarken bile, ürperdiğimi hatırlarım. Hele NEVA kıyısında inşa edilen yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki HERMİTAGE müzesinin ihtişamına hayran kalmamak elde değil. Öyle bir müze saray ki, her bir bölümü bir dönemi temsil etmekte.



1764 yılında Büyük Katerina tarafından kurulmuş olan, NEVA kıyısındaki bu büyük yapının, toplanan binlerce resim ve heykellerin sergilenmesi adına inşa edilmiş olması ilginçtir. Bu müze sarayda sergilenmesi düşünülen resimlerin, 3 milyona yakın olduğu bilinmekte. Sadece Çarlık Rusyası döneminde yapılan Saint Petersburg’daki çeşitli sarayların ihtişamını seyrederken, bir ülke zenginliğinin göstergesi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu sarayların halkın fakirliğini yansıttığını unutmamak gerekir. Hatta bu sarayların içinde öyle bir saray vardır ki, iç mekanda kullanılan kehribardan dolayı, binanın içine girdiğinizde kesif bir kehribar kokusu ile karşılaşırsınız.

Kışlık saray olarak bilinen orman içindeki bir başka sarayda kullanılan varaklar, insanın gözünü kamaştırır. Onlarca ülkeden birçok eserin sergilendiği bu sarayların içinde, Osmanlı’dan bir şey var mı diye de aklınıza gelebilir. Çünkü doksana yakın ülkeden, Rambrandt’dan 13 resim, Rubens’den13 resim, Van Dyck’tan 5 resim, Raphael’den 2 resmin bulunduğunu görmeniz mümkündür. Büyük Katerina, Prusya Kralı II Frederick’in resim koleksiyonunu sergilemek için satın almıştır. Bu arada NEVA kıyısında mevcut binaya bir güney pavyonu ilave edilmiş, daha sonra bir de Kuzey pavyonu inşaatı başlatılmıştır. Güney pavyonu geçiş yerinde Osmanlı Devleti tarafından yaptırılan beyaz bir havuzlu çeşme bölümünü burada görebilirsiniz.
 
Bu arada Büyük Katerina 1769’da Saksonya’dan önemli 600 parça resmi ve daha sonra Croisat’ın Fransa’daki resim koleksiyonunu satın alır. 1779’da ise Londra’dan 198 parça resim koleksiyonu toplarlar. 1787’de Londra’dan Roma dönemi mermer heykel koleksiyonu satın alırlar. Bu nedenle eserlerin sergilenmesi için HERMİTAGE müzesinde ek binalara ihtiyaç duyarlar. Hem sergilenecek eser alınmaya devam edilir, hem de sergilenmek için müze sarayların yapımına devam edilir. Kanalın karşı kıyısından bakarsanız birbirine eklenmiş kutular gibi görünür Hermitage müzesi.
 
Çarlık Rusya’sında bu debdebe ve ihtişamda yaşamlarını sürdüren Saray hanedanı, halkın ne kadar açlık çektiğini görmezden gelip, yoksulluk çekildiğine kulaklarını kapattıklarından, halkın bu durumu sindiremediğini düşünmekteyim. 1917 senesinde 23 Şubat’ta Petrograd’da işçiler mevcut düzeni protesto eden bir gösteri yapar. Kadınlar ve çocukların bulunduğu bu halk topluluğu ‘kahrolsun istibdat, ekmek ve adalet istiyoruz’diye isyan ederler. Bu halkın protestosuna ordunun zor kullanması sonucunda olay, halk isyanına dönüşür ve isyan büyür. Bu isyana karşı subaylar halkın üzerine ateş açarlar.
 
İsyanın büyümesi üzerine Çar II. Nikolay, görevini kardeşi Mihail’e devretmek ister. Halkın isyanından korkan Mihail, görevi reddeder. Böylece 350 yıllık Çarlık yönetimi ve 300 yıllık Romanov hanedanı dönemi kapanmış olur.

Okuduğum bir başka kitapta da Çar Nikolay’ın dördü kız beş çocuğunun olduğunu yazarlar. Tatyana, Olga, Mariya, Aleksey ve Anastasiya.  Bu ihtilal sonucunda hanedanın aile bireyleri öldürülür. Ancak mezarlıkta dört çocuğun mezarı olduğu yazar bazı belgelerde. Anastasiya’nın bu katliamdan kaçırıldığı iddia edilir. Doğrudur veya değildir burası önemli değildir. Bir ülkenin bütün gelirinin bir hanedanın kullanacağı sarayların yapılması karşısında, halkın aç ve ekmek bulmak için koşturmasına göz ve kulaklarını kapatan bir Rusya yönetiminin, halkın isyanına karşı duramadığını görmekteyiz. Yazlık Saraylar, Kışlık saraylar, Avlık saraylar, Nehir Boyu Saraylar gibi binalara büyük paralar yatırmış olan Rusya Çarlık döneminin, halkın ve üreten köylünün sesine hiç kulak vermediğinden, halk isyanının kaçınılmaz olduğunu tarihçiler yazmakta.

Bu durum her ülke için geçerlidir. İstibdat,  yani baskı rejimlerinin, insanın doğası gereği isyana yol açtığı bir hakikattir. Hele halk açken, insanlar geçinemezken, iş bulamazken, sanayi yatırımı yapılmazken, tarlalar ekilmezken, hayvanlar kesime gönderilirken,  toplumun adalet seraçesi bozulmuşken,  yazlık kışlık saraylar yapmak, basına sansür bile koysanız, bir noktadan sonra halkın isyan etmesine teşvik olur diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






İkisi de Hataylı
YUSUF DA GİTTİ...
Bir ülke çocuklarının üstünü açık bırakırsa...
Türkiye çocuk asker kullanan ülkeler listesinde
Truva Kalkanı: Suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındı
MİLLET-vekilini SEÇMEK
FRANSA : AH (V)AH SEÇİMİ
Pegasus yazılımının kullanımını araştıracak
SEÇİME DOĞRU FRANSA: MACRON’UN SONU (MU) GELDİ
Çin’in yeni güvenlik anlaşması taslağı Avustralya’da endişe yarattı

İngiltere'de 70 şirkette pilot uygulama: Binlerce işçi haftada 4 gün çalışacak
Türkiye kur çıkmazıyla yeniden karşı karşıya
Batılı ülkeler, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor
Anne Krueger: “Erdonomistler” Türk ekonomisini batırdı!
Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu
Yananlar
Zorbalık Nedir? Zorba Kimlere Denir?
Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor.

Sevdakeş – Şiire Dönüşen Şair
Abidin Dino’yu anmak
HAYDİ KALKIN TİYATROYA GİDİYORUZ.
Goya: Ya Sanat Ya Ölüm (Akıl Uyuyunca)
Artvee isimli arama motoru, müzelerde sergilenen eserleri ücretsiz indirme imkânı sunuyor
Sandık Lekesi
Seni Kaldır Beni Kaldır…
Yenilenmek
Injured
Kaygıda hüzün, hüzünde kaygı.

Dünya 2,4 derecelik bir sıcaklık artışına doğru gidiyor
Türkiye iki yıl içinde susuz kalacak.
2020'de küresel ısınmanın bedeli çok ağır oldu
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Muğla'da doğa katliamı... İktidar talan kapısını açtı!!!
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

Gelecek nesiller için dünyanın kara kutusunu yapıyorlar
Avustralyalı matematikçi, dünyanın en eski uygulamalı geometri örneğini ortaya çıkardı.
Avustralya'da, ejderha tasvirlerine çok benzeyen uçan sürüngen keşfedildi.
İklim şartları, insanın beden ve beyin büyüklüğü üzerinde etkili
İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Avustralya 12 Türkiye 112 inci sırada
Pandora Belgelerinden çıkan yeni isimler!!!
En çok erişim engeli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını konu edinen haberlere getirildi.
Türkiye gülmeyi unutmuş!!!

BİR AKŞAM ÜSTÜYDÜ
Rusya, “uluslararası hukuku” ihlal mi ediyor yoksa inşa mı ediyor?
Paris’te habercilikte 45 yıl
"Ölüm, sınavın sonu: Dirimsiz hayata diriliş"
Tuncer Bulutay’ı unutma
BOLŞEVİK
SÜRTÜK
TEMCİT PİLAVI
TEORİ VE GERÇEK
YERLİ HOŞ MEMO

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 