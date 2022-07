Bakan siyasi olduğu kalıcı olamayacağı için, yönetimde yardımcı olarak bakanlığın geçmişini iyi bilen müsteşarları vardır. Onlarla beraber bir bütün olarak yönetilir bir ülke.



(1) ABD vatandaşı olmak için edilen yeminin İngilizcesi ve Google translate kullanılarak hazırlanan Türkçe çevirisi:



"I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God."



"Bu vesileyle, yemin ederek bildiririm ki, şimdiye kadar tebaası veya vatandaşı olduğum herhangi bir yabancı prense, hükümdara, devlete veya egemenliğe her türlü bağlılıktan ve sadakatten kesinlikle ve tamamen vazgeçiyorum; Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını ve kanunlarını yerli ve yabancı tüm düşmanlara karşı savunacağım; bu düşmanlara gerçek inanç ve bağlılığımı taşıyacağıı; kanunun gerektirdiği durumlarda Birleşik Devletler adına silah taşıyacağım; Yasanın gerektirdiği durumlarda Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetlerinde muharip olmayan hizmette bulunacağım, yasanın gerektirdiği durumlarda sivil yönlendirme altında ulusal öneme sahip işleri yapacağımı ve bu yükümlülüğü herhangi bir zihinsel çekince veya amaç olmaksızın özgürce üstleneceğim ve kaçınmayacağım; öyleyse bana yardım et Tanrım."