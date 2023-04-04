A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Bir Günah Gibi

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 04 Nisan 2023 08:03:24

Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının asıl ad ‘Siyah Gözler‘dir. Oçi göz demek ve çorniye de siyah demektir. Bu şarkıyı İspanyolca ‘NATHALİE’ olarak Julio Iglesias söylemişti. Biz de ise bu şarkının sözlerini Garo Mafyan Türkçe’ye uyarlamış. Ajda Pekkan ise söylerdi. Siz de hatırlarsınız; ‘Bir sayfa kopuyor zamandan, ayrılırken sen yanımdan, Bu aşkın daha en başından, korkuyordum ben sonundan, bir günah gibi gizledim seni, kimse görmedi seninle beni, ağlarken içim güldü gözlerim, bir günah gibi gizledim

Sözleri böyle kalmış aklımda. Günlerdir herkesi derinden yaralayan bir deprem felaketi ve sonrasında sel felaketi yaşadık. Hepimiz ruhen yıprandık. Keşke orada olup insanlara yardım edebilseydik diye çok zaman düşündüğümüz oldu. Elimizden geldiği kadar nakdi ve ayni yardım yapmaya çalıştık. Gönderdiklerimiz nereye gitti, kimin yarasına merhem oldu bilmemekle birlikte, bizimkisinin kişisel bir tatminden öteye gitmediğine inanmaktayım. Hani yöreye gitmiş olsak da, yanımızda üç beş eşya götürüp dağıtmaya kalksak da, birilerinin buna mani olacağını öğrenmek bile morallerimizi yıkmakta.



Türkiye çapında her ilde, birçok sivil toplum örgütü, bu tür yardımlar konusunda çok yetenekli üyeleri ile bir program dahilinde çalışma yapmaktalar. Afet yerine çok seri şekilde yardım ulaştırmada mahir olduklarını biliyoruz. Sadece Türkiye içinde değil, uluslararası bağlantıları ile bir çok ülkeden her türlü yardımı temin edebilme kabiliyetlerinin var olduğunu biliyorum.

Hiç unutmam LİCE’de 6 eylül 1975 senesinde bir deprem olmuştu. Ankara’da, bir sivil toplum kuruluşu dernek, Hollanda’dan 2 adet sahra hastanesini 2 gün sonra Esenboğa havaalanına getirmiş, birkaç günde Kızılay’ı aracı ederek gümrükten çekerek Diyarbakır’a, depremle ilgili mülki amire teslim etmişlerdi. İki sahra hastanesi, iki askeri uçakla Hollanda tarafından gönderilmişti. Hastane paketinde yok yoktu. Çadır çok büyüktü, ben hayatımda bu kadar büyük bir çadırı görmediğimi itiraf edebilirim. İki ameliyathanesi olan, 40 yataklı bir hastane, her türlü hastane malzemesi ile birlikte gelmişti. 11 ili kapsayan 6 Şubat deprem felaketini duyan bir çok ülkenin, ellerinde var olan imkanları seferber edip, Türkiye’ye yardıma koştuğunu, yanlı olmayan televizyon ekranlarından, seyrettik. Bunların içinden bazıları iki gün bile çalışmadan ülkelerine geri döndüler.

Çünkü bu tür felaketlere koşan kuruluşların çalışma yöntemleri çok değişiklik arz etmekte. Geri dönen Fransız ekibinin beyanını yine ekrandan dinledim. ‘Bu koşullarda biz çalışamayız.’ Diyerek geri gitmelerindeki ‘ koşulların’ ne olduğunu halk anlamadı. Aslında kulaktan öğrendiklerimizde Fransız ekibin, ellerindeki cihazlarla tespit ettikleri insanları enkazdan çıkarırken, iyi teşkilatlanmamış AFAD teşkilatının, duruma müdahale ederek son sedye taşıma işleminde, Fransız ekibi bir kenara itip,  televizyonlara gösteriş yaparak taşımalarına içerleyip, insan hayatının reklam yapılmasını kabul etmeyip, ülkeyi terk ettiklerini öğrendik.

Bu tür davranışların birçok olumsuzluklara yol açtığını biliyoruz. Kızılay maden suyunun satışlarında çok önemli bir düşme izlenmesinin, Kızılay yönetiminin deprem bölgesine yardım götürmek isteyen sivil Ahbap teşkilatına parayla çadır satmasına tepki olduğunu, unutmamak gerekir. Bir etkiye mutlaka bir tepki de vardır.

Cumhuriyet döneminde Türk Teyyare Cemiyetine 16 Şubat 1925’de Milli Piyango’nun tertip edilmesi verildi. Türk Hava Kuvvetlerine pilot yetiştirilmesi ve uçak alımı adına bu yetki verilmişti. 9 Ocak1926 tarihinde ise bu yetki kanunlaştı.  Milli Piyango adını 1939’da aldı. Geçtiğimiz son 15 sene içinde bu kurumda da çok önemli değişiklik oldu. Halkın artık piyango almaktan imtina ettiğini izlemekteyiz. Toplanan para ile dağıtılan para arasındaki farkın nerelere harcandığını halk bilmediğinden, bilet almayı düşünmemekte.     

Milli piyango biletleri satışlarında da ciddi bir düşme yaşanmasının birçok nedeni olduğuna inanırım. Bilanço kar ve zarar hesaplarının bağımsız denetçiler tarafından murakabe edilememesinden  Milli Piyango şaibenin odağı olmaktadır.

Bilhassa böyle Kızılay ve Milli piyango gibi kurumların denetimsiz para trafiğinin kimlere yarar sağladığı, toplum tarafından bilinmemekte. Bazı şirketlerden şartlı bağışlar kabul edip,  yurtdışına onlar adına para transferinde KIZILAY’ın aracı olması bile, maksadını aşan bir kurum haline geldiğinin bir göstergesidir. Bu işlemlerde kimlerin cebine, kimlerin hesabına nelerin gönderildiğini kimse bilmemekte.

1868’de kurulan ve Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti daha sonra 1877’de Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını almıştır. 1923’de Hilal-i Ahmer’in başına Türkiye gelmiş ve 1935’de Atatürk’ün direktifiyle Türkiye Kızılay Cemiyeti, ve sonunda 1947’de Türkiye Kızılay Derneği adını almış.

Bugün ise Kızılay derneği, ve Milli Piyango derneklerinin kuruluş gayelerinden saparak, ülkemizdeki rejim tarafından başka mecralarda dolaştırılmaları, kuruma olan güven ve bağlılığı zedelemiştir.

Tıpkı ilk yazılışındaki anlamdan uzaklaşan ‘Oçi Çorniye’   ‘Siyah Gözler’ adlı şarkının, ‘Bir Günah’ gibi adı ile anılıp söylenmesini çağrıştırır, diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.
 

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






DEPREM : Hangi ülke, ne yardım gönderiyor?
YAS...
YAKIŞMIYOR
İşte Millet İttifakı'nın 9 ana başlıklı Ortak Mutabakat Metni'nin önemli maddeleri
Turkey’s Looming Dictatorship | Türkiye diktatörlüğün eşiğinde
Avustralya’dan TikTok’a yasak geldi
Almanya: İş gücü göçünü kolaylaştıran yasa kabineden geçti
ABD'nin demokrasiler ittifakında Türkiye yine yok
YALAN
Twitter'da bot hesaplar arttı: Seçim manipüle mi ediliyor?

Türkiye Irak’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Türkiye’de halk borç batağında! Bankaların alacaklarında dev artış
AKP ekonomideki enkazı kaldırabilir mi?
Depremlerin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar doları geçecek
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinin sermaye yapısı nasıl?
Rüya...
Kocaman bir aile gibi
Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu

Değerli Dost Aydınlık Yürek - HASAN MEYZİNOĞLU
“ŞAİR LÂFI”
"Goblin Modu", “Metaverse”, “I Stand With”
YENİDEN E-KİTAPLARIMIZLA
Peter Gerasimon’un Avustralya Güzelliklerini Gösteren 21 Tablosu
TEKİL BİLİMLERİN FELSFESİ SORUNU
TEKİLDEKİ LOGOSTAN KENDİNDE LOGOSA İLERLEME
İLKELER İLKESİ ÖZGÜRLÜK
ÖZGÜRLÜĞÜN ZEMİNİ, OLANAGI VE TÖZ İLE BAĞLANMASI
HOMO SAPIENSTEN HOMO LOGOS'A

AB'nin enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı 2030'a kadar %42,5'e yükseltilecek
'Ekosistemi yeniden dengele': Dingoları ve şeytanları geri döndürme planı
Doğayı korumak için 'tarihi' anlaşma
Avustralya tehlike altındaki türleri korumak için kolları sıvadı
Akdeniz’e Türkiye’den günde 144 ton plastik atılıyor
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

Leonardo da Vinci'nin annesi Çerkes bir köle
UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Kanser hücrelerini öldüren virüs hastalar üzerinde olumlu sonuç verdi
Çin'de havadaki Covid-19'u tespit eden maske geliştirildi
Orta Çağ'da Bir Mühendislik Dehası Cezeri
Türkiye'de temelsiz yargılamalar devam etti
Türkiye’de çocuklar ekmek veya makarna ile besleniyorlar...
Türkiye yine
Birçok ülkede IQ oranları giderek düşüyor
Millet İttifakı’nın adayı açıklandıktan sonra ilk anket sonuçları geldi

ABİDİN DİNO İLE HAYALİ SÖYLEŞİ
56 YIL ÖNCE YAZILDI
FAHRİ PETEK SERGİLERİ VESİLESİYLE : “Fotoğrafcılık Bende Çok Eski Bir Tutkudur”
Yepyeni
AFTER MATCH (MAÇTAN SONRA)
Bir Günah Gibi
İyi, Kötü ve Çirkin
KAYITLI ANLAR
KIZILAY
Biri Hesabı Ödeyecek

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 