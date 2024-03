Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 25 Mart 2024 08:20:42













Her ülkede o ülkenin kaderine dokunmuş insanlar vardır. Ülke insanları zaman geçse de onları unutmaz. Hatta örnek olurlar insanlarımıza kimi zaman. Ülkemizin tarihinde bir Ulubatlı Hasan vardır, İstanbul’un fethinde destan yazmıştır. İstanbul’un surlarında savaş devam ederken Osmanlı Devletinin bayrağını surlara asmış ve orada şehit olmuş. Bursa ilinin Karacabey kazasına bağlı Ulubat veya Uluabadadı ile anılan bir köy ve bir de göl vardır. Hasan bu köyden katılmış İstanbul’un fethine.Bir başkası Uzun Mehmet’tir, mutlaka hatırlarsınız. Bahriyede askerlik yaparken gördüğü ve tanımladığı siyah kaya parçasının yandığına şahit olmuş. Köyüne geri döndüğünde Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin Kestaneci köyünde taş kömürünü teşhis ederek yakması, yörede taş kömürü çıkartılmasını sağlamıştır. Taş kömürü’le anılır.Birinci Dünya savaşına kerhen de olsa katılan Osmanlı devleti, itilaf devletlerine karşı, Çanakkale boğazında vatan müdafaası yaparken, dillere destan olacak bu savaşın önemli bir çok kahramanı içinde, Mustafa Kemal Paşa’yı ayrı tutarsak, tarihe yüzlerce isim yazıldığını biliyoruz. Seyit Ali Çabuk, Çanakkale Havran ilçesinin Manastır köyündendir. Çanakkale savaşlarında Rumeli Mecidiye tabyasındaki top mermi yükleme sistemi bozulur. Mermiyi sırtladığı gibi topun yanına çıkarır. Mermiyi sürerler topun ağzına, mesafeyi ayarlayıp ateşlerler. Savaşın en kritik gemisi OCEAN, tek atışla vurulup, kısa zamanda denizin dibini görür.kahraman olur. Hakkı da var, ne de olsa 215 Okka bir mermiyi sırtına alan bir efsane pehlivan.Türk güreş tarihine girmiş bir başka pehlivan vardır. Peş peşe Olimpiyat ve Dünya şampiyonluğu kazanan bir efendi güreşçi idi. Herkes ona saygı duyardı. Samsun’un Kavak ilçesinin Karlı köyünden 1948 yılında Olimpiyatlarda 7 müsabaka yapıp hepsini kazanarak Dünya Şampiyonu olmuş değerli bir sporcu idi. Milli Sporcu olarak mindere çıktığı 47 müsabakanın 46 sını kazanan çok başarılı bir sporcumuzdu.Başka ülkelerde de, o ülkeye mal olmuş isimler vardır. Fransa’ya mal olmuş bir azize Jeanne d’Arc, İngilizlere karşı amansız bir mücadelenin sembolü olmuştur. Daha sonra erkek giysisi giydiğinden yola çıkılarak ve başka sebeplerle yakılarak öldürüldüğünde yaşı 19 du. Bu olay, halk arasında, Jeanne d’Arc’ın Fransa’da bir anda halkın gözünde kahraman olmaya yetmişti.Amerika tarihinde sahne sanatçılarından Bob Hope 1903 senesinde doğmuş, hem sahne hem de sinema sahnelerinde unutulmaz eserlerde rol almıştır . Soyadı “ümit” anlamına gelen Bob Hope oynadığı her eserde yıldızı parlayan, aranan bir oyuncu olmuştur. Hatta bu sanatçının, Los Angles’de ünlüler caddesinde, kaldırıma yerleştirilen yıldız şeklinde pirinçten yapılma ismi de mevcuttur.Amerika’da 1932 senesinde Arkansas’da dünyaya gelen Johnny Cash, Amerika’nın unutulmaz halk türküleri ile anılan bir sanatçısıdır. Soyadı “nakit para” anlamına gelen, Amerikan toplumu tarafından, topluma mal edilmiş bir başka sanatçı idi. Geçenlerde Amerika’da her sene yapılan halk türküleri yarışmasında datekrar saygı ile anıldı.Amerika tarihinde HOPE ve CASH’ten sonra dünyaya ün salmış, akıllı telefona imza koyan son asrın siması, Stevegelmektedir. Ürettikleri sadece telefon olmadı, yan ürünlerle dünya ticaretinde söz sahibi oldular. 5 ekim 2011’de ölmeden önce Manhattan da, çok önemli bir enstitüde yaptığı bir konuşmada, günümüzde yaşanacak mali krizlerin, topluma istenmeyen önemli olumsuzluklar getireceğini o tarihte ifade etmişti.Bir başka deyişle, kurumların idarecilerinin bilerek yaptıkları yanlışlıklardan doğan krizin faturasını, halk ödeyecektir, demiştir Steve JOBS.Zaten Amerika’da hafif zelzele olursa, ülkemizin yıkıcı bir depremle sallanacağından hiç şüphem yoktur.Ülkemizde ise sokaktaki halk, yaşama sıkıntısı çektiklerini, yaşama güçlerinin gittikçe azaldığını, güçleri yettikçe haykırmakta. Gücü yerinde olan ve istikbal arayanlar ise yurtdışına giderek kendilerine yeni bir hayat kurmaktalar. Ülkemizden beyin göçünün ciddi boyutta olduğunu bilhassa sağlık sektöründe görmekteyiz. Koca koca hastaneler var ülkemde içinde doktorları olmayan. Fakir halka verilen öğüt ise, biraz daha sabır etmeleri yönünde. 22 sene sabırdan başka bir şey istenmedi, halk sabır etmeye devam etsin. Meclis kürsüsünde, yaşanmakta olan geçim sıkıntısını hafife alan ülkemizin Maliye Bakanının arkasında, Sarayın geçici bekçisi durmakta. Onun söylediklerine inanmak için gayret bile sarf etmiyorum. Toplum yaşamında olmazsa olmaz olan temel besin maddelerine, elektrik, su, akaryakıt ve doğalgaza yapılan fahiş zamlar, memur ve işçi maaşlarına yapılmayan zamlarla hayat, çekilmez olmakta.Bir iktidar komedisi yaşamaktayız. Bir kesim sakallı yaratıklar, mevcut belediyelerden iş alıp, cep doldururken, belediyelerin, 5 li çete diye adlandırılan namlı müteahhit firmaların borçları hazinenin sırtına binmekte. Kimi zaman vergi borçları da silinmekte, ancak tabiidir ki bu silinen vergi, halkın sırtına bindirilmekte. İşte bu rant için verilen seçim mücadelesini izlerken hicap duymaktayım.Yerel yönetim adaylarını destekleyen 5 tepeli Cumhur, bu mücadelede sahaya inip ekrandan bir kelime kullandı, hiç yakıştıramadım.. Şimdi ise başka bir cümle kullanmakta. Elimde bir resim var, tarihe bir damga vuran. İçinde birkaç kişi var. Bank Asya isimli Bankanın açılışı. Fetullah Gülen’in de içinde olduğu bir resim. Resim karesinde kimler yok ki?Hatırlayın Tansu Çiller ortada kurdela kesmek için, sağında Abdullah Gül, solunda Recep Erdoğan, Hemen Gül’ün yanında. Adam adama demez mi :Ülkem için canını feda etmiş bunca şehitlerimizi anarken18 Martta, bu gün ülkemin refahını düşünen olmadığına adım gibi inanmaktayım, lanet olsun gelen de cebini, giden de cebini düşünmekte diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına .