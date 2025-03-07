A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

EMRİ HAK VAKİ

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 07 Mart 2025 08:50:44

Televizyonda haberleri dinlerken çok dikkatli olurum. Bir kelime bile kaçırmak istemem. Çünkü artık konuşanlar her cümlelerine başka mana koymaya çalışmaktalar. Hani derler ya, "Satırların arasında söylemek istediği konular saklı kalmakta," diye. Ben, rastgele konuşan insanı çok severim. Dürüst olurlar, hiç kelimelerin arasına anlamlar sıkıştırmazlar. Siz de benim gibi böyle insanlardan hoşlanırsınız diye düşünmekteyim.

30 Eylül 1207 ile 17 Aralık 1273 yılları arasında yaşamış, ünlü Fars tasavvufçusu Muhammed Celâleddîn Rûmî'nin Afganistan'da Belh kentinde doğduğu söylenir. Anadolu’ya 1228’de göç ettiğinde önce Karaman’a gelir ve buraya yerleşir. Burada Cevher Hatun'la evlenir. İki çocuğu dünyaya gelir, ancak Cevher Hatun genç yaşta vefat eder. Rûmî yeniden evlenir ve Âmir ile Melike adını verdiği iki çocuğu daha olur. Daha sonra Karaman’dan Konya’ya göç eder.



Süreç içinde ünlü tasavvufçu Şems-i Tebrizî ile tanışır. O zamana kadar başarılı bir öğretmen ve hukuk danışmanı olan Mevlânâ'nın, bir çileciye dönüştüğünü görmekteyiz. Şems’in ölümüne çok üzülen Mevlânâ, Divân-ı Kebîr adlı kitabında Tebrizî ile ilgili lirik şiirlerini toplar.

Mevlânâ’nın ünlü Yedi Öğüt’ü vardır. Birçok dile çevrilmiş olan bu öğütler, sanki insanoğluna sunulmuş yaşamsal bir rehber niteliğindedir:

“Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol,
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol,
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,
Hoşgörülülükte deniz gibi ol,
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”

Bu cümleleri anlamak için satır aralarını okumanıza hiç gerek yok, çünkü Mevlânâ doğrudan anlatmış. "Bir başka hüviyete bürünmene gerek yok," demekte. Karşındaki insanı kandırdığını zannetmek, aptallık olduğunu söylemekte Rûmî.

İnsanoğlu herkesi kandırabilir, ancak kendini asla kandıramaz, derler erenler. Aslında yalan sadece bir kişiliktir. Bunun adını mitomani olarak da adlandırabiliriz. Kişilik bozukluğundan meydana gelir. Sadece yalan söyleyeni bağlar. Karşısındaki insanlar inanır gibi görünebilir ama çoğu zaman inanmazlar. Ancak yalan söylediğinin yüzüne vurulmaması için yalancı, her türlü desiseye başvurur.

Her zaman söylenen bir söz vardır: "Dürüstlük bir erdemdir." Bunun her harfine inanırım. Yalan söyleyen insanların yüzüne yalan olduğunu haykırmak, kimi zaman zordur, bazen de imkânsızdır.

"Barış süreci" diye sanal bir süreç ortaya atıldı. Amerika’nın beslediği, bebek katili ve binlerce vatan evladımızın da katilleri, şimdi ortaya çıkıp "sayım suyum yok" deme cüretini göstermekte. Ne olacak şimdi?
  • Şehit aileleri, salıverilecek bu katilleri affedecek mi?
  • Dağdan ovaya indiklerinde, bu işsiz güruh mevcut işsizler ordusunda ne yapacak?
  • Hapishanelerden salınacak PKK hükümlüsü ne yapacak?
  • Uyuşturucu ticareti yapan PKK dağ kadrosu silah bırakınca ne yapacak?

Hani derler ya, "Çok bilinmeyenli tek denklem çözülmesi imkânsızdır." İşte durum tam da bu. Çözüm olabilecek hiçbir konu bulamıyorum. Bu nedenle, Apo’nun çağrısının altı boş bir itiraf olduğuna inanmaktayım. Bu konuların ortaya atılmasındaki en önemli husus, olası erken seçimde Kürt vatandaşların oylarına nasıl sahip olunacağı bilmecesidir. Bunun başka bir izahı olmasa gerek. İyi çalışılmamış bir dersin imtihanında sancı fazla olur.

Siz de benim duyduğumu duydunuz mu? Ekranlarda Cumhur şöyle bir söz söyledi:

“Bu koltuklar kimseye tapulu değil, biz de emri hak vaki olduğunda bırakıp gideceğiz.”

Bu sözleri ben duydum, siz de duydunuz değil mi? Peki, bu sözlerden siz ne anladınız?

Kanımca, "Padişahlar gibi ölünceye kadar ben Cumhurbaşkanı kalmak istiyorum" düşüncesinde hazret. Açıkça da ifade etmekte.

Bakın Mevlânâ, Divân-ı Kebîr'de kişilikle ilgili ne demiş:

“Define bulabilirsin, fakat ömür bulamazsın.
Sen kendini bul, çünkü bu define sana kalmaz, senin elinden de geçer gider.”
diye bir sözüm geldi, söyledim; hem nalına hem mıhına.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR
'Büyük Osmanlı Soygunu': 10 maddede Eric Adams davası…
İSTİHAB HADDİ
Türbülans vakaları iklim değişikliği etkisi mi?
Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
Değişen Küresel Düzende Avrupa'nın Korunma Stratejisi
Taliban yönetimi insan hakları felaketini tetikliyor.
Sudan soykırımı bir kabustur
Demokratlar kapanma konusunda ciddiler…
Trump eski KGB ajanı mıydı?

ABD-Çin hattında ticaret savaşı: “Soğuk Savaş’tan beri görülmemiş bir rekabet”
Canberra yenilenebilir enerjiye geçişi nasıl başardı?
Türkiye işçiler için bir cehennem
İkinci Trump dönemi: Küresel ekonomi nasıl etkilenecek?
AB, çoğunluk sağlanamamasına rağmen Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisini onayladı.
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.

MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi
"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?
Devrimsel Bir Teknoloji: Kaykay Şasi
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!
Türkiye OECD’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 4. ülke
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.
Çalışanların geliri son 20 yılda azaldı.

ANALAR(IMIZ) SİZLER ÇOK YAŞAYIN
Amerika dış yardım yumuşak gücünden vazgeçiyor mu?
Zelenski: Kolezyum Politikasının Kurbanı
UKRAN(RUS)YA (İKİ) BARIŞ, SAAT KAÇTA?
UKRAN(RUS)YA: TANSİYON YÜKSELİYOR
EMRİ HAK VAKİ
Hatalar Zinciri
Para...
Sarıkamış 1915
KIRIK

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 