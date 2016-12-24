Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 24 Aralık 2016 15:18:16









Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "terörle mücadele kapsamında sosyal medya alanındaki çalışmalarda 1656 kişinin tutuklandığı” bildirildi. Açıklamada, "3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, bunlardan 1656'sının tutuklandığı, 1203'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı” açıklandı. 84 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği, 767 kişinin gözaltından serbest bırakıldığı belirtildi.Kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli sürecin devam ettiği kaydedildi.Bakanlık açıklamasında,"Her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır" denildi.Öte yandan, Türk basınında ve sosyal medyada yer alan haberlere göre, son günlerde Türkiye'de internet ve sosyal medya erişiminde aksaklıklar yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal ağlara bağlanmakta güçlükler yaşarken zaman zaman erişimin hiç mümkün olmadığı da bildiriliyor.Türkiye'de sansürü gözlemleyen Turkey Blocks adlı grup bir süre önce, kullanıcılarına sadece belirli bir seviyeye kadar gizlilik sağlayan ve internette anonim dolaşım imkanı sunan TOR ağına erişimin engellendiğini duyurmuştu.Turkey Blocks'un yayınladığı son raporda, "hükümet tarafından getirilen ağ sınırlamalarının, daha önceleri kitlesel sansürlerde, sansürü kısmen daha rahat aşabilen pek çok internet kullanıcısı için de mutlak olacağı'' vurgulandı.TOR, kullanıcıyı dünya üzerindeki birçok noktadaki farklı bilgisayarlar üzerinden geçiren bir bağlantı sağlıyor. Ağın hem engellenen web sitelerine erişim sağladığı hem de kullanıcı takibini belirli bir noktaya kadar zorlaştırdığı belirtiliyor.