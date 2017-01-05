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Türkiye’nin geldiği nokta “Atatürkçülük müfredattan kaldırılsın”

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 05 Ocak 2017 06:26:53

Eğitimin şekillendirilmesinde büyük rol oynayan ve hükümet tarafından bir dediği iki edilmeyen Eğitimciler Birliği Sendikası yeni önerilerini açıkladı. “Günlük hayatta işe yaramıyor, Atatürkçülük müfredattan kaldırılsın“MEB’in tüm eğitim kademelerinde müfredatın yenilenmesi çalışmalarında sona gelindiğini duyurmasının ardından, hükümete yakınlığı ile bilinen Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir- Sen) kendi müfredat önerilerini açıkladı.

50 akademisyen ve 400 öğretmen tarafından hazırlandığı belirtilen raporda, ortaokul ve lise müfredatlarından inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin çıkarılması, din dersinin İslami ağırlıklı olmak üzere birinci sınıftan itibaren verilmesi önerileri yer aldı.

'ELİTLER' İLE HESAPLAŞMA

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, raporun sunumunda tek tipçi ve farklılıklara izin vermeyen bir eğitim anlayışı olarak ‘Kemalizm’ adı altında “Cumhuriyet elitleri, dini bağların güçlü olduğu ümmetçi bir toplumdan seküler bir Türk ulusu inşa etmeyi kendilerine hedef olarak tanımlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için din ifadesi anayasadan çıkarılmış, din dersleri, Arapça ve Farsça dersleri müfredattan çıkarılmış ve geçmişle bağı koparmak için alfabe değiştirilmiştir. Pozitivist bir bilim anlayışı çerçevesinde modern eğitim sistemi tasarlanmıştır. Aklı ve bilimi kutsayan ve dini aşağılayan pozitivist anlayışı ile insan yetiştirmek hedeflenmiştir” denilerek Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayan eğitim reformları hedef alındı. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programının genel amaçlarını inceleyen Eğitim-Bir-Sen, “din ve laiklik” alanındaki konuların “amacı aşan genişlikte ele alındığı” sonucuna ulaştı.

ATATÜRK DEVRİMLERİ HEDEFTE

Raporda en çok İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri ve Cumhuriyet’in kuruluşunda yer alan devrimler hedefte yer aldı. O dönemde gerçekleştirilen şapka ve kıyafet inkılabının “düşünce ve kanaat hürriyeti”, tekke ve zaviyelerin kapatılmasının “din ve vicdan hürriyeti”, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun “eğitim hakkı” ihlali yarattığı savunularak ders kitaplarının yeniden düzenlenmesi talep edildi. Müfredatta yer alan amaçlardan, “Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve beceriler kazanır” ifadeleri eleştirilerek öğrencilerden üst düzey çaba beklendiğini belirten rapor, alternatif bakış açılarına müfredatta yer verilmediğini savundu.

"ATATÜK İLKELERİ GÜNLÜK HAYATTA İŞE YARAMADIĞI İÇİN ÖĞRENCİLER DİKKATE ALMIYOR"

“İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi programlarında yer alan Atatürk ilkelerinden bazılarının günümüzde geçerliliği kalmadı” iddiasıyla “Bu yüzden derse ait kazanımlar günlük hayatta işe yaramayacağı düşüncesiyle öğrenciler tarafından yeterince dikkate alınmamaktadır” denildi.

İŞTE O ÖNERİLER:
- 15 Temmuz eğitim programlarında yer almalıdır.
- Talim Terbiye Kurulu yeniden yapılandırılmalı.
- İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortaokul ve lise müfredatından çıkarılmalı.
- Din ve ahlak eğitimi birinci sınıftan itibaren verilmeli.
- Öğrencilerin Kuran’ı Türkçe seslerle seslendiremedikleri için Kuran okuma öğretim programı yapılandırılmalı.
- Öğretim programları ve merkezi sınavlar arasında ahenk sağlanmalı.
- Haftalık ders saatleri azaltılmamalı.

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