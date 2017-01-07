Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 07 Ocak 2017 07:47:59





Vatandaşlıktan Çıkarılacaklar



– 680 sayılı KHK ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, “yurda dön” ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, vatandaşlıktan çıkarılabilecek



Hakim ve Savcı Atamalarında Torpil ve Nepotizm



-Adalet Bakanlığı, ÖSYM’ye yaptırdığı hakim ve savcı adayı alım sınavında 70 barajını kaldırdı. 680 sayılı KHK’da yer alan hükümler arasında yer alan bu düzenlemeye göre “ilgili fıkranın birinci cümlesinde yer alan ‘en az yetmiş puan almak kaydıyla’ ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır” ibaresiyle baraj kaldırıldı.



TRT’ye 450 Kişilik Kadro



-Yayımlanan 680 sayılı KHK ile de TRT’nin yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarında çalıştırılmak üzere 450 sözleşmeli personel alabilmesi hakkı tanındı.



OHAL Altında Özelleştirme Kurnazlığı



-At Yarışları Hakkında Kanuna eklenen hükümle at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonuna verildi. Yine piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisanslar da Varlık Fonuna devredildi. Düzenlemenin devamında, “Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, İdare lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez” ifadelerine yer verildi. Yani özelleştirme için zemin hazırlanmış oldu



Polis Fişlemesine Onay



-Polise internet abonelerinin kimliğine ulaşabilme ve sosyal medyada takip yetkisi verildi. KHK’da bu konu “Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir” ifadeleriyle belirtildi.



Özel Güvenliğe Silah



-Önemli değişikliklerden biri de özel güvenliklerin silah kullanımına yönelik oldu. KHK’lar ile birlikte özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Düzenlemeyle birlikte özel güvenlikler için, silahlarını görev alanından dışarı çıkaramayacakları ve işlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi için dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınmasına yönelik bir görev tanımı yapıldı.



Sansür Fırsatı



-Yine KHK ile yayın yasağı ve kısıtlamalara aykırı yayın yapılması halinde kuruluşun programları bir gün durdurulur. Bir yıl içinde ikinci kez tekrarlanma halinde kuruluşun yayını beş güne kadar, ikinci kez tekrarında onbeş güne kadar, üçüncü kez tekrarında yayın lisansının iptaline karar verilir.



Lisans Talepleri Biate Göre



-680 sayılı KHK ile medya kuruluşlarının lisans başvurularının reddedilmesi de kolaylaştırıldı. Buna göre, RTÜK, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle lisans taleplerini reddedebilecek.



Spor Kulübüne Kapatma



– 679 sayılı KHK ile Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği ve 73 Cizre Spor Kulübü Derneği kapatıldı.



Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. Bu KHK’larla, Emniyet ve Adalet Bakanlığı’ndan 4 bin 386 kişi ihraç edildi. Deniz Kuvvetleri’nden 149 asker uzaklaştırıldı. Sağlık Bakanlığı’nda 838 kişinin ilişiği kesildi.Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no’lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile daha çok baskı yaratacak değişikler yapıldı araya özelleştirmeler de sıkıştırıldı.OHAL KHK’leri ile hangi kararlar alındı? İşte madde madde o kararlar;