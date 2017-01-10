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Araplar da farkında değil ama bilimin yolu Arapça'dan geçiyormuş…

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 10 Ocak 2017 06:17:19

Milli Eğitim Bakanlığı’nın imam hatip lise ve ortaokullarının bilimsel gelişmeleri izleyebilmeleri için çözüm olarak gösterdiği Arapça için seferberlik başlatıldı. Hükümet 5. sınıfı yabancı dil hazırlık eğitmine ayırmaya hazırlanırken MEB, imam hatip liseleri ve ortaokulları öğrencilerinin bilimsel gelişmeleri takip edebilmeleri için Arapçayı şart koştu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, “yabancı dil sorununu çözmüş bireylerin yetişmesi ve güncel bilimsel ilerlemelerin takip edilebilmesi” amacıyla bütün imam hatiplere Arapça Bilgi ve Etkinlik yarışmalarının düzenlenmesi talimatı verildi.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek yarışmalar için milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıyla Arapça seferberliği başlatıldı. Yazıda, Arapçanın önemi vurgulanırken, etkinlik gerekçesi ise öğrencilerin “dünyadaki gelişmeleri ve güncel bilimsel gelişmeleri takip edebilmeleri” olarak duyuruldu. Arapçanın İslam coğrafyasında önemli bir ağırlık oluşturduğunu belirten MEB, “yabancı dil sorununu çözmüş bireylerin yetiştirilmesi” çözümünü de yine Arapçada buldu.

Din Öğretimi Müdürlüğü’nün geçmiş yıllarda düzenlenen etkinliklere ilişkin gönderdiği talimatlarda bu yıl yer alan farklılık da dikkat çekti. Bakanlığın talimatıyla lise ve ortaokul düzeyinde imam hatiplerde en aşağıdan Türkiye geneli yarışmalara kadar uzanan etkinlik planlamasında, Arapça’nın önemi saymakla bitmedi. Bakanlık, imam hatip öğrencilerinin “milli ve manevi değerlerine sahip bireyler olarak uluslararası düzeyde bilgi ve kültür sahibi olmalarını” da Arapçaya bağladı.

Şubat ayı başından mayıs sonuna kadar İHL’ler arasında rekabet yaratacak etkinlikler kapsamında, öğrenciler Arapça bilgi yarışması, Arapça şiir okuma yarışması, Arapça metin canlandırma yarışması ve Arapça hat/kaligrafi yarışması gibi alanlarda okullarını temsil edecek. İmam hatip ortaokullarında ise aynı kapsamda Arapça şiir okuma yarışması, Arapça hikâye canlandırma yarışması ve Arapça çocuk şarkıları yarışmaları düzenlenecek. Ancak bu etkinliklerde öğrencilerin yaratıcılığına izin verilmedi. Bakanlığın hazırladığı yarışma kurallarına göre öğrenciler şiir okuma ve canlandırma yarışmaları içerisinde istedikleri fon müziğini kullanması yasaklandı.

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