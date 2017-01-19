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Yedinci ayına giren OHAL’in bilançosu

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 19 Ocak 2017 13:08:06

Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen ve ikinci kez uzatılan olağanüstü hâlde (OHAL) yeni dönem bugün başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), OHAL'in üç ay daha uzatılmasına yönelik tasarıyı ay başında kabul edilmemişti. Yeni bir uzatma olmazsa OHAL 19 Nisan'a kadar sürecek. OHAL süresince 15 KHK (kanun hükmünde kararname) yayınlandı. KHK'lar ile 2809 kurum kapatıldı. Bunlardan 255'i yeniden açıldı.



OHAL'in hukuk karnesi

Adalet Bakanlığı’nın Anadolu Ajansı’na açıkladığı verilere göre, 103 bin 850 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
41.326 Soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınanlardan 41 bin 326'sı tutuklandı.
3.831 kişi tahliye edildi.
5.150 kişi hala aranıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 10 Ocak'ta CNN Türk televizyonunda yaptığı açıklamada kamudan 97 bin 679 kişi ihraç edildiğini açıklamıştı.

Kamuda ihraçlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun CNN Türk televizyonunda 10 Ocak’ta yaptığı açıklamaya göre kamudan 97 bin 679 kişi ihraç edildi.

Müezzinoğlu’nun aynı açıklamasına göre 135 bin 356 kişi hakkında işlem yapıldı.

KHK’lar ile Emniyet’te görevden alınan kişi sayısı
TSK’dan 4619
Jandarma’dan 1922,
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 30 kişi KHK'lar ile görevden alındı.



OHAL üniversiteleri de etkisi altına aldı

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar, çalıştığı üniversite yine KHK ile kapatıldığı için açıkta kalanlar ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yer alan araştırma görevlilerinin kadro garantisinin kaldırılmasıyla 20 bin 417 akademisyen ya kadro hakkını kaybetti, ya ihraç edildi ya da işsiz kaldı.

Eğitim sektörü etkilendi

KHK’lar ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevine son verilen çalışan sayısı 30.395’e ulaştı.
20.417 akademisyen ya kadro hakkını kaybetti, ya ihraç edildi ya da çalıştığı üniversite kapatıldığı için işsiz kaldı.
226 öğrencinin okuluyla ilişiği kesilirken 26 öğrenci hakkında geri işlem uygulandı.

Siyasette OHAL

OHAL süresince 57 belediyeye kayyum atandı.
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 11 milletvekili ise halen tutuklu.



Basında OHAL 157 basın kuruluşu kapatıldı.

KHK’lar ile 155 basın kuruluşu kapatıldı.
20’si geri açıldı.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre 12 televizyon ve 10 radyo ise KHK’larin verdiği yetki ile bakan emri üzerine kapatıldı.

P24 bağımsız gazetecilik platformunun 18 Ocak’ta yayınladığı verilere göre 121 gazeteci OHAL sırasında tutuklandı.

OHAL'de bombalı ve silahlı saldırılar

OHAL'in ilan edilmesinden bu yana sivil kayıpların yaşandığı bombalı ve silahlı saldırılarda 224 kişi yaşamını yitirdi.

Bu yılın başından beri Reina gece kulübüne düzenlenen saldırıda 39, İzmir Bayraklı'da bulunan adliyeye düzenlenen saldırıda ise iki kişi hayatını kaybetti.

Özel sektörde operasyonlar

Hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ve "FETÖ" (Fethullah Gülen Terör Örgütü) olarak nitelenirdiği Gülen Cemaati'nin özel sektör ile ilişkilendirilen ayağına çok sayıda operasyon düzenlendi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kasım ayı başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmasında, "FETÖ" bağlantıları nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönetilmek üzere devredilen şirket sayısını 527 olarak açıkladı.

Gülen ile ilişkili özel sektör şirketlerine yönelik operasyonlar

527 Şirket TMSF'ye devredildi
12 milyar liralık mal varlığı Hazine'ye sevkedildi
472 milyon liranın örgütün kasasından çıktığı belirtiliyor
400 milyon lira örgütün piyasaya borcu olduğu belirtiliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "FETÖ soruşturması" kapsamında yaklaşık 12 milyar liralık mal varlığının Hazine'ye devredildiğini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da Ekim ayında Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "FETÖ kasasından 472 milyon lira çıktığını, FETÖ'nün piyasaya 400 milyon lira borcu olduğunu, 87 milyon liralık çek, senede el konulduğunu" belirtti.

Kaynak : bbc.com | Turkce



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