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“2. Mahmut’tan geriye giden bir değişiklik”

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 23 Ocak 2017 02:23:43

Prof. Metin Günday: 1982 anayasası faşist bir anayasaydı ama bu ondan daha beter! "Osmanlı döneminden, 2. Mahmut’tan geriye giden bir değişiklik"… Prof. Dr. Metin Günday, Meclis’te kabul edilen ve referanduma götürülmesi planlanan anayasa değişikliği teklifi için “1982 anayasası faşist bir anayasaydı ama bu ondan daha beter. Osmanlı döneminden, 2. Mahmut’tan geriye giden bir değişikliktir. Bunun adı adişah anayasadır” dedi.

dihaber’de yer alan habere göre, AKP ve MHP'nin birlikte Meclis'ten geçirdiği Anayasa paketini ve Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde yapılacak olan referandumu değerlendiren hukukçu Prof. Dr. Metin Günday ve Uluslararası Ceza Hukuku, Anayasa ve İdare Hukuku konularında yaptığı çalışmalarla tanınan Yar. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, referandumda çıkacak olan “Hayır” kararının ülkenin hayrına olacağını kaydetti.



“OHAL olağanlaştı”

OHAL’in Türkiye’de olağan hale getirildiğini belirten Prof. Dr. Günday, ülkenin yıllardır OHAL ve sıkıyönetim yasalarıyla yönetildiğini hatırlatmasında bulundu. Özellikle son dönemde ilan edilen OHAL ile birlikte her şeyin normal gösterilmeye çalışıldığını dikkat çeken Günday, “KHK’larla öyle düzenlemeler yaptılar ki, OHAL bir süreden sonra kaldırılsa bile onun etkileri devam edecek. Mesela bu süreçte KHK’larla kamu görevinden ihraç edilmiş insanlar, bir daha asla bu görevine dönemeyecek çünkü düzenlemeler o şekilde hazırlanmış. Ancak bunun bu şekilde olmaması gerekiyordu, yani bir kamu görevlisi OHAL süresince görevinden açığa alınabilir” dedi.

“Bunun adı padişah anayasasıdır”

Mecli’ste kabul edilen başkanlık yasasını öngören anayasa değişikliğiyle “tek adam” rejimi getirilmeye çalışıldığını söyleyen Günday, referandum da çıkacak “Hayır” kararının ülkenin hayrına olacağını söyledi.  Günday, “Eğer anayasa değişikliği halktan da geçerse o zaman Türkiye bambaşka rejim altına girecek ve o zaman biz hep ‘tek adam’ rejimi ile yönetileceğiz. OHAL varken meclise gelen anayasa değişikliğini kimse tartışıp konuşamıyor zaten, mecliste bile muhalefet milletvekilleri tartışırken üzerlerine saldırılıyor.1982 anayasası faşist bir anayasaydı ama bu ondan daha beter. Osmanlı döneminden 2. Mahmut’tan geriye giden bir değişikliktir. Bunun adı Padişah anayasadır” ifadelerini kullandı.

“Hayır engellenecek”

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde ülkenin hep OHAL ile yönetileceğini ifade eden Günday, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de iktidarda olduğu 15 yıl boyunca her konuda yanılan bir Cumhurbaşkanına tüm yetkilerin verilir mi? Anayasanın referandumdan geçmesi halinde artık OHAL ilan etmeye gerek kalmayacak çünkü o şekilde bir rejim kurulmuş olacak. Bu yasa ile yargının bütün yetkileri Cumhurbaşkanına geçmiş olacak. Türkiye bir sistem değişikliği değil tamamen rejim değişikliği ile karşı karşıyadır. Kimse bu süreçte özgürce ‘Hayır’ı için muhalefet edemeyecek ve bir vali çıkıp bütün toplantı gösterileri yasaklayabilecek.”

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