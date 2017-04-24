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Erdoğan’ın ‘zaferi’ niçin meşru değil: 25 neden
Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 24 Nisan 2017 14:17:06
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Nisan’da gerçekleştirilen referandumda ucu ucuna (51.3% oyla) kazandığı zafer aslında Erdoğan’ın yeni anayasa ile kendisine verilecek olan geniş kapsamlı yetkilerin reddedildiğini gösteriyor. Üstelik, referandumun sonuçlarına da ciddi oranda itirazlar geldi.
Alenen ve yaygın bir şekilde gerçekleşen hile ve usulsüzlükler olmamış olsaydı bile, referandum süreci bağımsız ve adil seçim ilkeleri açısından bakıldığında gülünç bir haldeydi…
Referandum ve sonuçlarının meşruiyetini geçersiz kılan 25 faktör var. Ve sonuçların onaylanması durumunda, Türkiye’nin geleceği üzerindeki etkisi vahim olacak…
1- Referandum, 2016 yılı Temmuz ayından bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal yasaları altında gerçekleştirildi;Yurtiçi ve yurtdışından birçok gözlemci, referandum ve sonuçlarının ülkeyi olduğundan daha da fazla kutuplaştıracağını düşünüyor…
Erdoğan’ın toplumun büyük bir kesiminden destek almadan kayda değer bir ekonomik ilerleme göstermesi oldukça zor olacak…
Erdoğan elindeki tam yetkiyi kullanabilmek adına muhtemelen daha da artan ve kararnamelere dayalı bir baskı düzeni kuracaktır… Tabii bu da, sokak eylemlerinin daha da artmasına ve uzun vadede, ülke geneline yayılmış bir çalkantıya sebep olacaktır…
Türkiye’yi lider Sünni Müslüman ülke yapma hevesinden vazgeçmeyen Erdoğan, ülkeyi İslamlaştırma çabalarını da daha da hızlandıracağı için, Türkiye’ye şüpheyle bakan ve Erdoğan’ın hırsı ve Arapların işine karışma çabası karşısında endişe duyan Arap ülkeleri de Türkiye’den geri duracaklardır…
Her ne kadar Türkiye’nin Batı için stratejik önemi çok değerli olsa da, ABD ve AB, Erdoğan’la olan ilişkilerini ballandırmaya çalışmaktan vazgeçmeli…
Aydınlanmış, ilerici ve seküler bir ülkede yaşama hayallerinin gözlerinin önünde söndüğünü korku ve derin bir kaygı ile gören Türkiye vatandaşları için bugün hiç şüphesiz üzücü bir gün…
ALON BEN-MEIR
The Huffington Post’dan çeviren Burcu Gündoğan
Kaynak birgun.net
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