A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

İleri demokrasiden sonra ileri islam!!!

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 03 Haziran 2017 06:21:53

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir din icat etti! Diyanetten “Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir” sorusuna skandal cevap… Din İşleri Yüksek Kurulu, “Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir?” sorusuna “haram parayla hacca giden kişinin haccı sahih olup, üzerinden hac yükümlülüğü kalkmış olur” cevabını verdi.



Sözcü Gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir?” sorusuna şu cevabı verdi;

“Haram parayla hacca giden kişinin haccı sahih olur”

“Gayrimeşru yolla elde edilen para ile hac etmek uygun değildir. Asıl olan, ibadetlerin helal parayla yapılmasıdır. Bununla birlikte haram parayla hacca giden kişinin haccı sahih olup, üzerinden hac yükümlülüğü kalkmış olur. Ancak, gayrimeşru kazancın sorumluluğundan kurtulmak için, bu malı yoksullara veya hayır kurumlarına vererek elden çıkarması ve bir daha işlememek üzere tövbe etmesi gerekir.”

Yüksek Kurul, gayrimeşru yolla bir kazanç elde edilmiş ve bu kazancın sahibinin de belli olması durumunda, bunun sahibine iade edilmesini, sahibi belli değil ise, karşılığında sevap beklenmeksizin yoksullara veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması gerektiği görüşünü savundu.

“Borçlanarak gidilen Hac da kabul olur”

“Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur?” sorusuna da yanıt veren Din İşleri Yüksek Kurulu, “Bir Müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş olması gerekir. Bu itibarla maddi yönden haccetme imkânına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Ancak, borçlanarak hacca gitmeleri halinde, hac ibadeti geçerli olur ve kendilerinden hac sorumluluğu da düşer” dedi.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Melbourne'da terör 2 ölü, 3 yaralı!!!
ABD basını, Washington'daki dayakçı Erdoğan yandaşlarını tek tek deşifre etti
ABD Kongresi, Türkiye’yi kınamaya hazırlanıyor
Türkiye’de 159 tutuklu, 123 de "kaçak" gazeteci bulunuyor…
1 Mayıs’ın Doğuşu
Yeni açılacak okullara abdesthane ve mescit zorunlu
Avustralya’da yaş emekliliği hakkı zorlaştırılıyor
Vatandaşlık yasa taslağını parlamento gündemine taşındı
Katar’a ‘terör’ darbesi
"Değişim görmek için Erdoğan'a karşı sertleşmemiz mi gerekiyor?"

Bitcoin’e yatırım yapan milyoner oldu!
Avustralya Federal Hükümeti 2017-2018 bütçesini açıkladı
Türkiye daha beyaz yıkar!!!
Tarım da Avustralya Türkiye’den 9.3 kat daha verimli!
Türkiye‘de bankalar en büyük emlakçı oldu!!!
İlber Ortaylı: Megalomaninin sonu yok
Dünyaca ünlü Türk modacı Avustralya’yı kızdırdı
Süttozu
Aborijinler neden tarım yapmadı?
İlhan Selçuk’tan Abidin Dino’ya Memleket Haberleri

Bir tarihi miras daha böyle katledildi
Atatürk kimin çocuğu ?
Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi, internet erişimine açıldı
Yaşlı Kadın
Doğumunun 100. Yılında Fahri Erdinç’i Anma Etkinlikleri
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla
Özgür Okullar
Kendinde kalarak yabancılaşmak.

Okyanuslar için verilen 5 tehlike alarmı.
Cinayetin ardından çevreciler buluşuyor
Yerli tohumun sonu!
3 milyar insan su kıtlığı çekecek!
Kimin için sit yönetmeliği?
Robotlar işinizi elinizden alacak mı?
Dubai'de ilk robot polis göreve başlıyor
Avrupa Parlamentosu robotlu hayata düzenleme
Yeni nesil market!!!
Uçaktan korkana alternatif hızlı ulaşım!

Evrim sil baştan!!!
Avustralya’ya gelen ilk insanların kanıtları bulundu
Ateistler dindar insanlardan daha zeki…
Bir grup Aborijin 50.000 yıl önce Avustralya'ya geldi
Sezaryen, daha büyük bebek doğumlarına evrimleştiriyor mu?
Türkiye’nin yüzde 60’ı anaakımda yer alan haberlere güvenmiyor
Türkiye'de mülteci sayısı tahmin edilenden yüksek
Tv izleme alışkanlıkları alt üst oluyor!
Türkiye’de yoksulluk aile boyu...
Türkiye'de çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı

Yarının Gazetesi
Şiddetin görünmezliği üzerine bir deneme
Duvar yıkılınca herşeyin daha iyi olacağını sanmıştık…
AYDIN MI (?) YIZ ?
Cihatçı bir toplum yaratmak istiyorlar
Her Yiğidin
Efsane
Doğru Konuşmak
Edebiyat Takviminden Notlar; Mart- Nisan
Min Gayri Haddim

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 