Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 03 Haziran 2017 06:21:53





Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir din icat etti! Diyanetten “Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir” sorusuna skandal cevap… Din İşleri Yüksek Kurulu, “Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir?” sorusuna “haram parayla hacca giden kişinin haccı sahih olup, üzerinden hac yükümlülüğü kalkmış olur” cevabını verdi.Sözcü Gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir?” sorusuna şu cevabı verdi;“Haram parayla hacca giden kişinin haccı sahih olur”“Gayrimeşru yolla elde edilen para ile hac etmek uygun değildir. Asıl olan, ibadetlerin helal parayla yapılmasıdır. Bununla birlikte haram parayla hacca giden kişinin haccı sahih olup, üzerinden hac yükümlülüğü kalkmış olur. Ancak, gayrimeşru kazancın sorumluluğundan kurtulmak için, bu malı yoksullara veya hayır kurumlarına vererek elden çıkarması ve bir daha işlememek üzere tövbe etmesi gerekir.”Yüksek Kurul, gayrimeşru yolla bir kazanç elde edilmiş ve bu kazancın sahibinin de belli olması durumunda, bunun sahibine iade edilmesini, sahibi belli değil ise, karşılığında sevap beklenmeksizin yoksullara veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması gerektiği görüşünü savundu.“Borçlanarak gidilen Hac da kabul olur”“Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur?” sorusuna da yanıt veren Din İşleri Yüksek Kurulu, “Bir Müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş olması gerekir. Bu itibarla maddi yönden haccetme imkânına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Ancak, borçlanarak hacca gitmeleri halinde, hac ibadeti geçerli olur ve kendilerinden hac sorumluluğu da düşer” dedi.