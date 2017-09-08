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Biri çağdaş eğitim mi dedi? Afetler ‘Allah’ın imtihanı’

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 08 Eylül 2017 06:27:06

Yeni müfredatta imam hatip liselerinde okutulan Akaid dersi içeriğinde doğal afetler “Allah’ın kullarını imtihan etme” şekli olarak gösterildi, laiklik için din karşıtlığı yorumunda bulunuldu. Yeni öğretim yılında okutulacak olan yeni müfredatın ders kitaplarında yer bulan skandal ifadelere bir yenisi daha eklendi.

Her yaşanan deprem sonrasında kamuoyu gündemine gelen “günahkârlıktan kaynaklanıyor” söylemleri yeni müfredatta kendine, “Allah’ın kullarını imtihan etme şekli” olarak sunuldu. Kelam dersi kitabında yer alan “Kelam İlmi ve Güncel Meseleler” ünitesi içerisinde işlenen sekülerizm, nihilizm, ateizm ve deizm gibi düşünce akımları hakkında bilimsel olmayan ifadelere yer verildi.



‘Din karşıtlığıdır’

Kitapta “Sekülerizm” başlığı içinde “Sekülerizm her ne kadar ilk bakışta din karşıtlığı olarak görülmeyebilirse de yönelimleri itibariyle dini önemsememe, hayatı yaşarken dine referans ve gönderme yapmama anlayışı sebebiyle dinden uzaklaşma sonucu doğurmaktadır. Seküler olduğunu söyleyen insanlar her ne kadar ateist olmadıklarını ve bir yaratıcıya inandıklarını belirtseler de bu âdeta Tanrı’yı göklerde kabul edip, yeryüzüne indirmemek ve Tanrı’ya ‘sen bizim işlerimize karışma’ demekle aynı kapıya çıkmaktadır. Laiklikte de sekülerizmde de siyasî ve toplumsal hayat düzenlenirken Allah’ı, vahyi, kutsalı dikkate almamak esastır” denildi.

İmam hatip liselerinde okutulan Akaid dersi kitabında da skandal ifadelere yer verildi. Akaid dersi kitapçığında yer alan “kader ve kazaya iman” ünitesinde işlenen “Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar“ konusu içerisinde sağlık sorunları ve doğal afetler Allah’ın kullarını imtihan etme biçimi olarak gösterildi. Allah’ın kullarını çeşitli biçimlerde imtihan ettiği belirtilirken, doğal afetler konusunda “Musibetler de eğer Allah’a (c.c) güven ve teslimiyet içinde karşılanır ve gereken davranışlar sergilenirse Allah’a (c.c) yaklaştıran, günahları azaltan ve arınmaya vesile olan imtihanlardır” denildi.

Hastalık için şifa Allah’tan istenmeli

Kitapta yer alan başka dikkat çekici ifadeler ise öğrencilere öğretilen “sağlık ve hastalık” konusunda yer aldı. Akaid dersi kitabında hastalık ve sağlık sorunları ile ilgili “Allah (c.c), imtihanın bir yansıması olarak kullarını bawzen hastalıklarla imtihan edebilir ama hastalıkların çaresini de yaratmıştır” ifadelerine yer verildi. İslamiyete göre insanın görevinin hastalıkların tedavisi için gerekli adımların atılmasının vurgulandığı kitapta “Şifayı Allah’tan (c.c) istemeli ve iyileşmek için Allah’a (c.c) dua etmelidir” denildi.

Haslık ve sağlık sorunlarının doğal afetlerde olduğunu gibi sadece kötülük getirmediği belirten kitap, “Sabredilmesi durumunda kulu Allah’a (c.c) yaklaştıran, günahları azaltan ve arınmaya vesile olan imtihanlar olarak da görülmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Yakınmamak rızanın gereğidir

Akaid kitabın yer alan “Sabır, Teslimiyet ve Rıza” konusu içerisinde de imtihanın bir parçası olarak insanların korkuyla, açlıkla, hastalık ve ölümle imtihan edilebileceği vurgulandı. İmtihanlar karşısında insanın görevinin sabır göstermek olduğunu belirtildiği kitapta, “Deprem, sel, kuraklık, fırtına, hastalık ve ölüm gibi ilahî takdirin tecellileri karşısında metaneti muhafaza ederek yakınmamak da rızanın gereği olarak görülmüştür” denildi.

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