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AKP belgeleri saklamış!

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 22 Aralık 2017 06:43:21

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu’nun AKP’li yönetiminin bazı bilgi ve belgeleri gizlediği ortaya çıktı. CHP’li üyelerin “bütün bilgi ve belgelerin kendilerine iletilmesi” talebi de “gizli belge statüsü kazandıkları” gerekçesiyle reddedildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM’de dört siyasi partinin desteğiyle kurulan TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’nun raporu basılırken CHP’nin ek şerhinin çıkarılmasıyla başlayan süreçte yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Raporda CHP’nin ek şerhinin çıkarılmasının yanı sıra muhalefete komisyona gelen bazı belge ve bilgilerin iletilmediği belirlendi. Edinilen bilgiye göre, CHP’li üyeler komisyonun taslak raporunda bulunan atıf ve bilgilerin dayandığı belgelerin farklı olduğunu belirledi.



Bunun üzerine konuyu incelemeye başlayan CHP’li komisyon üyeleri komisyonun resmi çalışma süresi içerisinde komisyona gönderilmesine karşın bazı belge ve raporların muhalefete iletilmediği, ancak komisyonun raporunun yazımı sırasında kullanıldığını belirledi. Bu durum; komisyonun resmi çalışma süresi olan 4 Ekim 2016 ile 4 Ocak 2017 tarihleri arasındaki 3 aylık süreçte komisyona gelen yüzlerce belge ve bilgiden bazılarının muhalefetten gizlendiğini ortaya koydu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Komisyona ulaşmasına karşın muhalefete bazı belge ve raporların iletilmemesi üzerine CHP’li üyeler, komisyona ulaşan bütün bilgi ve belgelerin kendilerine iletilmesini talep etti. Ancak CHP’li üyeler; komisyona ulaşan belge ve bilgilerin topluca kaldırılıp gizli belge statüsüne getirildiği gerekçesiyle belgelere de ulaşamadı. Komisyona iletilen belge ve raporların gizli dosya statüsünde saklandığı belirlendi. Bu nedenle hangi belgelerin muhalefete iletilmediğinin tespiti de zorlaştı.

16 BELGE İLETİLMEDİ

Edinilen bilgiye göre, CHP’de ilk aşamada yapılan çalışmada 16 farklı belgenin iletilmediği belirlendi. İçişleri Bakanlığı’na ait 5 ayrı belge, Adalet Bakanlığı’na ait 2 ayrı belge, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait bir belge, Dışişleri Bakanlığı’na ait bir belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ait bir belge, Milli Savunma Bakanlığı’na ait bir belge, Genelkurmay Başkanlığı’na ait bir belge, SGK’ye ait bir belge, Borsa İstanbul AŞ’ye ait bir belge, Bankalararası Kart Merkezi’ne ait bir belge ve TRT’ye ait bir belgenin CHP’ye iletilmediği belirlendi.

İÇTÜZÜĞE AYKIRI

TBMM İçtüzüğü’ne göre araştırma komisyonlarına gelen bütün belgelerin muhalefet ya da iktidar üyesi ayrımı yapılmaksızın bütün komisyon üyelerine iletilmesi gerekiyor. Komisyonun karar almadığı sürece söz konusu belgeler açık kaynak olarak kullanılabiliyor. Komisyonun resmi çalışma süresi boyunca belgelerin gizlenmesi ya da saklanması yönünde bir kısıtlama kararı da alınmamasına karşın bazı belgelerin muhalefet üyelerine verilmemesi akılları karıştırdı.

RAPOR ORTADA YOK

CHP’nin ek şerhinin basılmaması nedeniyle ortaya çıkan krize ilişkin TBMM Başkanlığı henüz net bir adım atmaması da raporun resmi olarak hâlâ tamamlanmamasına neden oldu. 4 Ekim 2016 tarihinde resmi çalışma süresine başlayan komisyonun 4 Ocak 2017 tarihinde çalışma süresi sona ermişti. Bu kapsamda komisyonun çalışma süresinin yaklaşık bir yıldır bitmesine karşın raporun hâlâ ortada olmaması da dikkat çekiyor. Komisyon üyesi CHP’li Zeynel Emre de geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Bakan Süleyman Soylu’nun komisyon raporuna atıf yaptığını anımsatarak TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Emre, “Bakan’ın referans gösterdiği rapor başkanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Tarafınızca mı temin edilmiştir?” sorularını yöneltti.




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